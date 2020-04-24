16 человек, которые столкнулись с чередой непредвиденных ситуаций в обычном супермаркете
Магазин кажется последним местом, где могут подстерегать сюрпризы. Но эти истории доказывают обратное. Поразительная наглость, кристальная честность, опасные для жизни ситуации и неожиданно продвинутый сервис там, где его меньше всего можно было бы ожидать, — вот неполный список того, с чем столкнулись люди из этой подборки.
AdMe.ru был впечатлен теми странными случаями, которые могут произойти во время, казалось бы, весьма банального занятия — посещения магазина или супермаркета. Думаем, следующие истории покажутся любопытными и вам. Чтобы читать их было еще приятнее, сразу сообщим: в конце вас ждет маленький позитивный бонус.
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В 2007 году угораздило меня работать в глубокой деревушке. Кругом разруха, коровы и навоз. Единственным оплотом цивилизации был супермаркет. И вот пришел я туда, стою на кассе. Кассир считает мои покупки. И в этот момент местный дядька подходит и берет в руки мою посчитанную пачку сока. Обалдев от его наглости, я сообщаю:
— Мужчина, это мой сок.
Дядька кивает синим челом:
— Я знаю.
Я чуть не поперхнулся от такого нахальства и начал вырывать упаковку из его рук. Все в очереди застыли от изумления. И тут кассир тихо и миролюбиво успокоила меня:
— Это охранник. Он помогает вам складывать покупки в пакет.
Побагровев от злости, я отпустил пачку сока, и дядька действительно взял пакет и начал складывать товар. А кто-то из очереди многозначительно протянул, обращаясь ко мне: «Деревня ты, к сервису не привык, да?» © Rufin1 / Pikabu
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Я работал в отделе обслуживания клиентов, и однажды к нам пришла женщина, которая хотела вернуть некоторые вещи. Когда я попросил чек, она сказала, что потеряла его. Ладно, я решил просканировать штрихкоды, чтобы найти товары в нашей системе. И тут я заметил, что на всех этикетках есть логотип другого магазина, причем этот магазин... перестал работать как минимум 8 лет назад. Когда я сообщил об этом даме, она невозмутимо ответила: «Ну, я, очевидно, не могу вернуть вещи туда, не так ли?» © CrotchWolf / Reddit
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Видела картину в супермаркете у полки с детским питанием. Папаша берет одно готовое пюре в дой-паке, дает годовалому сыну. Тот шустро ест из пачки, возвращает отцу, который ее закрывает, ставит на место, со второй проделывает то же самое. Тут подбегает мамаша: «Ты что, свихнулся?» Я думаю: «Хоть мама агрессивна, но адекватна». А она закрывает пюре и ставит на полку со словами: «Оно же холодное!» © Tatyha / Pikabu
«За пару минут до того, как придет охрана и выгонит меня из магазина».
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Помните то чувство, когда тебя оставляют маленького в очереди с покупками, очередь неумолимо приближается, а мамы все нет? Сегодня наблюдаю картину: гипермаркет, такой мальчик у кассы. С покупками, с корзинкой, в шапочке. Начинает нервничать. Оглядываться. Глазенками зыркает. Весь страх в этих больших глазках. Но тут он неожиданно для меня достает телефон, набирает родителя и произносит недовольно, поджав губки:
— Ма-а-ам, ну где тебя носит? Я уже у кассы! Я своей карточкой расплачиваться не буду. У меня там копейки остались. Приходи скорее! Жду!
Мальчику на вид лет 27-28... © lytkin / Pikabu
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Много лет назад у меня была знакомая, общением с которой гордиться не приходилось. Эта женщина была клептоманкой. В оправдание себе отмечу, что она не была моим другом. Однажды мы пошли с ней в магазин, и там продавался говяжий фарш по выгодной цене. После того как я отвез ее домой и помог разложить купленные продукты, я обнаружил у нее в пакете 4 упаковки этого фарша. Она призналась, что украла их. К тому времени я уже знал, что она клептоманка, поэтому просто поинтересовался, почему она украла говяжий фарш, а не хорошие стейки или жаркое, которые были рядом с ним. В ответ она заявила, что просто хотела быть экономной. © Dan Hunter / Quora
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Стою на кассе в универмаге, жду, когда же подойдет моя очередь. Вся взвинченная, проблемы в семье, ну и материальные, само собой. Девушка передо мной оплачивает покупки и отдает женщине-кассиру только что пробитую шоколадку. На вопрос «зачем?» девушка ответила: «Для настроения». По-моему, от ее поступка у меня настроение поднялось в три раза больше, чем у кассира. © «Подслушано» / VK
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Я была в оптовом продуктовом магазине. Когда пришла на кассу, то увидела, что там стоит ребенок, а кассир скучает с одной коробкой пробитых продуктов (в этом магазине складывают товары в коробки, а не в пакеты). Его родители где-то бродили, а ребенок получил ясное указание не пропускать никого перед собой. Я выложила товары на конвейерную ленту. Прошло 20 минут, родители не появились. Прошло еще 5 минут, я уже думала идти на другую кассу, как они притащились, неся с собой в 2 раза больше продуктов, чем было до этого. Именно из-за таких людей предпочитаю заказывать доставку товаров на дом, а не посещать супермаркет. © Kelli Dudley / Quora
«Купил пирожок с яйцом. Хорошо, что с луком не купил».
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Я работал кассиром в большом магазине. Был день крупной распродажи, и мы все были очень заняты. И тут один парень, который вначале вполне спокойно стоял с холодильником возле кассы, начал возмущаться из-за того, что никто не занимался погрузкой его товара. Наш менеджер спокойно объяснил, что все погрузчики заняты другими клиентами, но вскоре займутся и его покупкой. Но стоило менеджеру отойти, как этот тип схватил ручную тележку и стал сам грузить холодильник. В какой-то момент я услышал крик, обернулся и увидел, как холодильник падает на меня. Я бросился на пол, а холодильник разбил мою кассу и зажал меня между ней и полом. К счастью для меня, все обошлось, а парня выгнали из магазина. © unicorntentacles / Reddit
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Мой папа вынес из «Ашана» лягушку. Нашел в ящике с картофелем, сунул в карман, вынес. Охранник все время смотрел на него подозрительным взглядом. Лягушка явно была в шоке, но мы ее довезли до дачи и там выпустили в сад. © «Подслушано» / VK
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Зашел в магазин электроники, следом за мной дедуля. К нему мигом подскочил консультант и узнал, что деду был нужен телевизор. Ну, думаю, сейчас деда «обуют» по полной. Но нет, консультант нормальный оказался, предложил ему прошлогоднюю модель без лишних наворотов, причем с хорошей скидкой. Зато дедуля возмутился: «Мы с бабкой черт знает сколько на него копили, а ты мне фигню по дешевке пытаешься впарить». Консультант молодой, растерялся слегка. Но на выручку пришел коллега. Впарил деду модель с полным фаршем на 15 тысяч дороже. Дедуля расцвел и пошел оформлять покупку. А молодой консультант остался в задумчивости. Скоро поумнеет. © Vas1912 / Pikabu
«Купила модные колготки».
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Моя жена стояла в очереди в центре обслуживания клиентов в супермаркете. И увидела следующее. У парня перед ней была жестяная коробка с печеньем, и он требовал вернуть за него деньги. Когда девушка из центра спросила о причине возврата, он ответил: «Почти все печенье было сломано». «Понятно», — сказала девушка и взяла коробку. Видимо, она показалась ей слишком легкой, поэтому она пару раз потрясла ею в воздухе и открыла. Коробка была пуста. Ничуть не смутившись, парень заявил: «Да, я съел его все за последнюю неделю. Но почти все печенья были сломаны. Зачем мне платить за сломанное печенье?» Девушка смотрела на него несколько секунд, а потом... вернула деньги. © Pat Ryan / Quora
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Только разложила аккуратно все джинсы по стопкам и размерам, как пришла женщина, вытащила по 4 размера каждых брюк, в каждом стиле, в каждом цвете. Все перерыла. Я сложила все снова. После этого она взяла все те джинсы, которые успела вытащить, и в развернутом виде запихнула их куда попало. И ушла, так ничего и не купив. © roseparchment / Reddit
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Пришел в магазин, купил вкусняшек, подошел к кассе. Пробили товар, огласили цену. Дал стольник, забрал сдачу, а когда отошел от кассы, то понял, что продали один товар бесплатно. Прошло всего 2 минуты, поэтому я подошел к той же кассе, сказал, что дали неправильно сдачу, и... Меня не дослушали, накричали, сказали, что чека нет (мой косяк, согласен). Что ж, я пытался. © EgorFencer / Pikabu
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Выгляжу лет на 15, и обложка на паспорт у меня дурацкая — с Бэтменом. В соседнем магазине меня никак не могла запомнить кассир, и при покупке табака всегда просила паспорт. В очередной раз я ей сказал: «Давайте вы меня по паспорту запомните? Буду вам говорить, что у меня паспорт с Бэтменом». Согласилась. Теперь при каждом требовании паспорта говорю:
— Я Бэтмен.
— Ой, точно! Здравствуйте!
И наслаждаюсь шокированными лицами окружающих. © dobrosovestnaj / Pikabu
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Работая в магазине игрушек, привыкаешь к скандалящим детям. Но некоторые сцены выбиваются из общего ряда. Ребенок, мальчик лет 3–4, требует от мамы купить ему игрушку. Мама не сдается, находит отговорку за отговоркой, в итоге и вовсе говорит смелое: «Я не буду это покупать!» Ребенок, насупившись, думает. Потом, решительно вздохнув, говорит:
— Твоя взяла, — протягивает руку. — Дай мне денежку, я сам себе это куплю! © BasiliskBasilisk / Pikabu
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Женщина перемерила 20 пар туфель, измучила продавца. Некоторые пары она мерила по 2-3 раза. Они ей то нравились, то казались ужасными, то снова нравились, и она хотела их купить. Этой женщиной была моя бабушка. У нее слабоумие, и она просто забывала, что уже померила ту или иную модель. Я была так благодарна продавцу, который проявил должное терпение и понимание, что, когда мы все-таки выбрали обувь, оставила ей $ 20 чаевых. Так что спасибо всем, кто проявляет доброту к таким сложным клиентам. © nangatan / Reddit
Бонус: «Я очень уважаю и ценю местных работников супермаркетов»
Были ли вы свидетелем какой-нибудь странной или возмутительной ситуации в супермаркете или магазине? А может быть, вы, наоборот, стали участником какого-то доброго или комичного происшествия? Расскажите нам об этом.