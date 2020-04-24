16 человек, которые столкнулись с чередой непредвиденных ситуаций в обычном супермаркете

Помните то чувство, когда тебя оставляют маленького в очереди с покупками, очередь неумолимо приближается, а мамы все нет? Сегодня наблюдаю картину: гипермаркет, такой мальчик у кассы. С покупками, с корзинкой, в шапочке. Начинает нервничать. Оглядываться. Глазенками зыркает. Весь страх в этих больших глазках. Но тут он неожиданно для меня достает телефон, набирает родителя и произносит недовольно, поджав губки:

— Ма-а-ам, ну где тебя носит? Я уже у кассы! Я своей карточкой расплачиваться не буду. У меня там копейки остались. Приходи скорее! Жду!

Мальчику на вид лет 27-28... © lytkin / Pikabu

Много лет назад у меня была знакомая, общением с которой гордиться не приходилось. Эта женщина была клептоманкой. В оправдание себе отмечу, что она не была моим другом. Однажды мы пошли с ней в магазин, и там продавался говяжий фарш по выгодной цене. После того как я отвез ее домой и помог разложить купленные продукты, я обнаружил у нее в пакете 4 упаковки этого фарша. Она призналась, что украла их. К тому времени я уже знал, что она клептоманка, поэтому просто поинтересовался, почему она украла говяжий фарш, а не хорошие стейки или жаркое, которые были рядом с ним. В ответ она заявила, что просто хотела быть экономной. © Dan Hunter / Quora

Стою на кассе в универмаге, жду, когда же подойдет моя очередь. Вся взвинченная, проблемы в семье, ну и материальные, само собой. Девушка передо мной оплачивает покупки и отдает женщине-кассиру только что пробитую шоколадку. На вопрос «зачем?» девушка ответила: «Для настроения». По-моему, от ее поступка у меня настроение поднялось в три раза больше, чем у кассира. © «Подслушано» / VK