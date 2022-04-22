16 человек, которые случайно столкнулись со звездой и сделали крутое фото на память

Пожалуй, вероятность того, что вы пойдете в магазин или кафешку и встретите там звезду мирового масштаба, близится к нулю. Но героям нашей подборки повезло: они совершенно неожиданно для себя столкнулись с настоящей знаменитостью. И, естественно, не упустили шанса сделать снимки на память, которые спустя годы будут с гордостью показывать внукам.

Мы в AdMe.ru увидели эти фотографии и поняли, какими же простыми и милыми людьми оказались наши любимые звезды.

1. «Да, я действительно встретил Николаса Кейджа в кафе»

2. «Однажды в аэропорту встретил Пола Уокера. Очень милый и классный парень был»

3. «Я встретила Итана Хоука в 2017 году в моем родном городе и хочу, чтобы все знали, что он очень милый»

4. «Сегодня встретил Дэнни Де Вито»

5. «Сестра моей подруги и ее парень встретили сегодня на бейсбольном матче Кевина Костнера»

6. «Мы с сестрой встретили Джона Сину»

7. «Моя бабушка сегодня встретила Джеффа Голдблюма. Правда, она понятия не имела, кто он такой»

8. «Мой приятель у себя на работе встретил героя популярных мемов — Гарольда»

9. «И мой друг сегодня встретил Гарольда»

10. «Моя дочь сегодня встретила Джорджа Клуни»

11. «И я сегодня днем ​​встретил кое-кого очень классного»

12. «Встретил сегодня Розмари Харрис»

Актриса сыграла тетю Мэй в первых 3 фильмах про Человека-паука. — Прим. AdMe.ru.

13. «В январе встретил своего кумира — Адама Сэвиджа. Я был вне себя от радости»

14. «Друг встретил Бейонсе, и она сказала ему: „Как бы ты ни скорчил лицо, я сделаю так же“»

15. «Я встретил Стива Карелла»

«Я хотел отличиться и не стал спрашивать у него о ситкоме „Офис“. Поэтому решил спросить, какими были миньоны на съемочной площадке, но занервничал и случайно сказал: „А миньоны желтые в реальной жизни?“ Он был ужасно обескуражен этим вопросом. Просто посмотрите на его лицо (и мои глаза, умоляющие о помощи)».

16. «Встретила в нашем офисе очень милого Бенедикта Камбербэтча, когда там снимали „Шерлока“»