16 человек, которые сделали маленькие курьезные открытия. Их оценил весь интернет

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Согласно исследованию австралийских ученых, шанс встретить своего двойника всего 1 на триллион. Но такой результат получился из-за применения очень строгих алгоритмов: компьютер определял людей как двойников, только если у них точно совпадало не менее 8 лицевых параметров (такие как окружность головы, длина ушей, расстояние между зрачками и др.). А вот невооруженный человеческий глаз не так строг и видит сходство гораздо чаще. Доказательство тому — герои нашей подборки, которые выглядят как разлученные в детстве двойняшки (а иногда даже тройняшки).

Мы в AdMe.ru обожаем собирать коллекции похожих людей, и вот вам новая порция редчайших совпадений внешности. Как показывает жизнь, можно просто пойти на хоккейный матч и случайно встретить человека, который будет твоей точной копией. А можно родиться похожим на знаменитость и сделать это своей главной фишкой. В некоторых случаях присутствует большое сходство людей с животными (не самое лестное сравнение, но очень комичное). А в бонусе вас ждет искусственно состаренное лицо знаменитого футболиста, которое вызвало шумиху в сети.

1. «Попробуйте угадать, Джек Блэк слева или справа? Меня называли его именем всю жизнь. Если кто-то знает его, скажите ему, что я большой поклонник и что он похож на меня. А не наоборот!»

2. Парень встретил на хоккейном матче свою вылитую копию

3. А потом оказалось, что их таких трое

4. «Долго не мог понять, кого мне напоминает этот афроамериканский эльф из „Ведьмака“. Оказалось, Яшку-цыгана из „Неуловимых мстителей“»

5. «Моя девушка и похожая на нее лошадь»

6. Парень делает селфи, а горилла явно за ним повторяет

7. «Нашел своего двойника во время поездки на Ямайку»

8. «Мой свекор выглядит совсем как Балин из „Хоббита“, только без бороды»

9. «Я случайно нашел эту картину в комиссионном магазине, и мне немного тревожно»

10. «Кажется, что этот почтальон справа — мой брат-близнец, только темнокожий»

11. «Видимо, я тоже ваш брат-близнец»

12. «Оказывается, у нас с учителем английского одинаковый гардероб»

13. «Лапа нашей собаки выглядит как ее мини-версия»

14. «Когда моя семья и семья моей жены встретились в первый раз, наши дедушки оказались поразительно похожи»

15. «Кажется, во время отпуска в Германии в 2015-м я встретил однояйцевого близнеца Робина Уильямса»

16. АвтоБрюс Уиллис

Бонус: в 1998 году журнал FourFourTwo отредактировал фото Дэвида Бекхэма, пририсовав морщины, седые волосы и убрав пару зубов: «Вот как будет выглядеть Бекхэм в 2020 году»

Справа — свежее фото реального Дэвида для сравнения. Не оправдал ожиданий, чертяка!

А вы встречали людей, которые внешне вам кого-то сильно напоминали? А может, это вас легко спутать со звездой?