16 человек, которые считают себя не жадными, а расчетливыми и бережливыми

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Большинству из нас стыдно и неудобно требовать себе лучшее или пользоваться плодами чужого труда. Мы с пониманием относимся к просьбам о помощи, не жалеем для гостей вкусностей из своего холодильника и рассчитываемся за проезд, даже если есть возможность проехать остановку зайцем. Но стоит признать: некоторые люди способны сесть таким благодетелям на шею.

Авторы историй из этой подборки AdMe.ru тоже не раз сталкивались с проявлениями чужой жадности. И кое-кто даже научился давать халявщикам отпор. Да вы посмотрите сами.

Хитрый менеджер и нечестные бонусы

Решил я на лето закупиться новыми футболками и шортами, а тут как раз и распродажа началась. Пришел в магазин. Ни одного менеджера и близко не было — пришлось побегать, чтобы найти необходимые модели. Померил — вроде бы все подходит. Иду на кассу, и вдруг дорогу преграждает менеджер и сует какую-то карточку с номером. Менеджер: «Вы товар выбрали?» Я: «Да». Менеджер: «Тогда возьмите эту карточку и предъявите на кассе». Я: «А зачем?» И тут до меня доходит, что менеджеры, помогающие покупателям выбирать товар, могут от своего магазина получить бонус от продажи. А этот халявщик-менеджер выжидает у касс клиентов, которые уже все выбрали, и сует всем свою карточку: вроде как помогал. Кассир вводит его номер, и — опа! — дело в шляпе, бонусы к зарплате можно на халяву получать. Я, конечно, карточку не взял и культурно послал его в пешее путешествие. У вас могут быть о данной ситуации разные мнения, но я халявщиков не перевариваю и считаю, что каждый должен зарабатывать деньги своим трудом. © Fylhtq710 / pikabu

Как я посидела на дне рождения

Позвонила мне как-то соседка Татьяна: «Заходи в гости, посидим, тем более повод есть — день рождения у меня». Отказать было неудобно, я сказала, что заскочу буквально на чуть-чуть, а сама лихорадочно заметалась в поисках подарка. Купила цветы и торт. Думала, попьем чайку и я быстренько сбегу домой готовить ужин. Соседка приняла подарки: цветы поставила в вазу, а торт убрала в холодильник. Таня стала говорить, что день рождения сегодня, а гостей пригласили на завтра, поэтому она в процессе разговора будет готовить. Не вопрос, пожалуйста! Но в итоге я поняла, что меня действительно пригласили просто «посидеть». Таня замариновала буженину и принялась готовить куриный рулет. Все это время мы обсуждали учебу детей, цены в магазинах и блюда, которыми она завтра будет кормить гостей. Чаю мне не предложили. Ну и зачем она позвала меня, сделав акцент на своем дне рождения? Поговорить про цены мы могли бы и на улице. © Ехидная Леди / zen.yandex

«Отдаете телевизор? А привезите нам его сами»

Решил распрощаться со стареньким «ящиком». Выбрасывать в помойку как-то было жалко, так как телевизор был полностью рабочий. Поэтому принял решение отдать его в добрые и нуждающиеся руки. Сделал фото и раскидал объявление по нескольким группам барахолок в соцсетях. Уже спустя 20 минут после публикации я получил первый звонок. Мужчина начал расспрашивать: работает ли и почему отдаю бесплатно. В итоге получаю фразу: «А сможете привезти? Я просто далеко живу, а машины нет». Вот так да! Мне легче до свалки его донести. Если бы мне лет 20 назад, когда я был бедным студентом, выпало такое предложение, я бы и на метро, и на трамвае бы поехал, чтобы забрать халявный телевизор! А чуть позже под моим постом с телевизором появился вот такой комментарий: © Samorodok / pikabu

Кто будет платить по счету?

Вспоминаю свою студенческую молодость. Знакомых было много, постоянно встречались и ходили по кафе. Но до конца посиделок никогда больше 50 % состава не задерживалось. Народ просто растворялся: кто типа в туалет отойти, кому срочно понадобилось уехать, некоторые просто исчезали. В итоге оставшиеся делили плату по счету поровну. Помню, всегда лица вытягивались, когда общую сумму видели. Мне часто приходилось платить за себя и еще за парочку человек. Сейчас вспоминаю это и думаю: «Сколько денег потрачено впустую! Что мне мешало отдельно заказывать, рассчитываясь сразу и не выступая спонсором для халявщиков?» Наверное, со стороны это смотрелось бы жмотством. © Redisport / pikabu

Няни, которые приходят поесть

На протяжении 3 с лишним лет я была вынуждена пользоваться услугами няни. Самая первая наша работница во время обсуждения режима питания, сна и прочих аспектов жизни моего ребенка вдруг сообщила, что любит шоколадные конфеты, а также мясо и рыбу. А вот «то, что на земле валяется» (это фрукты и овощи), ее не интересует, и «можете их не брать». Я с иронией спрашиваю: «А себе-то можно покупать?» Она абсолютно серьезно отвечает: «Ну это вы как хотите». У другой няни была привычка открывать буквально все упаковки еды, которые были в доме: печенье, ветчину, сыр, конфеты, креветки и прочее. Захочешь чем-нибудь конкретным перекусить, вспомнишь, что лежит вроде такой продукт в холодильнике, а он давно открыт, часть съедена, и все уже подсохшее. То есть, получается, я доедаю за няней. © Сергеева / zen.yandex

Коллега, которого «подвела» бухгалтерия

Решили коллективом отпраздновать День строителя — наш профессиональный праздник: скинуться и заказать на работу шашлык, купить огурцы и помидоры. Один из коллег сказал, что он шашлык не ест, мол, желудок болит. И тут начальство дает указания бухгалтерии выделить денег на праздник. Вы бы видели, как этот человек жадно ел — буквально хватал мясо. На предложение взять овощи или лепешку сказал: «Зачем? Это я еще успею». Всем было неудобно его остановить. Тогда подговорили бухгалтера громко объявить: «Деньги нам не перечислили, поэтому будем скидываться из расчета, кто сколько съел и выпил». Это надо было видеть! Коллега краснел, зеленел, задыхался, кашлял и в результате выдавил из себя фразу: «Ой, хорошо, что я ем мало!» © Almaalma / pikabu

Как дед бесплатно холодильник отремонтировал

Сгорел у меня как-то холодильник. Ремонт насчитали в районе ₽ 7 тыс. В итоге я решил купить новый. Прошло некоторое время, звонит мне дед и спрашивает: «У тебя еще есть тот сломанный холодильник?» Я: «Есть». Дед: «А что у него сломалось?» Я: «Компрессор сгорел». Дед: «Идеально. Я у тебя его заберу вечером и все объясню». Выяснилось, что в их доме случились какие-то неполадки с электричеством и у многих жильцов от скачка напряжения перегорела бытовая техника: телики, холодильники, стиралки. Виновники аварии решили возместить весь ущерб. У моего деда ничего не сгорело, но ему почему-то захотелось халявы, вот он и вспомнил про мой холодильник. Ремонт был полностью бесплатный. © Albertino1989 / pikabu

Вот кто подводит честных покупателей

Работаю в крупном интернет-магазине, поток клиентов большой. Много возвратов по причинам «товар не нужен», «не подошел», и все в таком духе. Такие вещи попадают на реализацию с уценкой в 30 %. Но не потому, что они некачественные, а потому, что их нужно быстрее реализовать, так как товары привезены под заказ, а значит, особым спросом не пользуются. Один из наших особо «одаренных» клиентов узнал об этом и придумал хитрую схему: заказывает нужный ему товар, отказывается от него, а чуть позже вновь покупает уже уцененный. Все заказы он оформляет на сайте, поэтому без проблем может следить, когда его заказ появится с нужной ценой. В итоге больше приятных цен нет ни для кого, а возвращенный товар задерживается на нашем складе, чтобы подобные случаи не переросли в систему. Так из-за одного предприимчивого халявщика страдают добросовестные покупатели. © RussianMedeved / pikabu

Воспитываешь-воспитываешь ребенка, а потом в один прекрасный момент просишь поделиться шоколадкой...

Пустите пожить дальнего родственника

Выхожу с женой и ребенком из подъезда, а на лавочке сидят мужики в робах, строители. Один из них, лет 50, оказался родственником жены — двоюродный брат двоюродной тетки, что-то в этом духе. Приехал подработать в город из деревни. Мы поздоровались, спросили, как дела, и пошли себе дальше. Вечером начались звонки от родственников с просьбами пустить его к себе пожить на пару месяцев. А почему я в своей квартире должен терпеть мужика, которого вижу второй раз за 10 лет, и жена должна готовить на него? Прямо по телефону сказал, что меня это не устраивает, и плевал я на родственные связи. Обиделись — замечательно, одной проблемой меньше. © Savelii53 / pikabu

Вершина человеческой жадности

Вчера в супермаркете у касс невольно подслушала разговор семейной пары. Жена сказала мужу, что вечером планирует принять ванну. Мужик заметно напрягся и нервно спросил: «Надолго? Не понимаю, что можно делать в ванной 2 часа?» «Ну... мыться», — смущенно пробормотала женщина, робко улыбаясь. Потом тихо начала перечислять, какие она там еще проводит манипуляции: голову помыть, маску на лицо. «Какую еще маску?! — вызверился мужик. — Настя, ты помнишь, что у нас счетчик? Я устал оплачивать твое бесконечное мытье! Я вон зашел в душ и вышел через 15 минут, а ты по 2 часа, кошмар!» Я попыталась представить, что у меня дома живет человек, который указывает, сколько и когда мне мыться. Не знаю, какая там у Насти ситуация, но я бы и дня не вытерпела. © Кабы замужем не пропасть! / zen.yandex

Нестандартный попрошайка

Сижу в обеденный перерыв в уличном ресторанчике, пью кофе возле фонтана. Мимо идет молодой человек лет 30, хипстерского вида, в приличной одежде, подкачанный, с рюкзаком. Подходит ко мне и говорит: «Дружище, не найдется денег? Есть хочу». А я ему отвечаю: «Дружище, деньги есть только на карте, а кэш — это пережиток мрачного Средневековья». И тут этот крендель выдает: «Ну тогда закажи мне обед — картой оплатишь». Это было сказано настолько непринужденно и абсолютно серьезно, что я аж кофе поперхнулся. «Не, — говорю, — не закажу». Он: «Ну ладно» — и пошел к следующему. В общем, удивился я сильно. Я понимаю бабулек, просящих деньги. Могу понять, даже когда #самимынеместныеукралибилеты. Но неужели кто-то подаст здоровому лбу с рюкзаком за 200 баксов? © kaegoorn48 / pikabu

И на парфюме сэкономить, и без билета проехать

Стремительно подорожавшая квартира

Мы решили купить квартиру и нашли отличную двушку: 70 кв. м, 2 лоджии, которые можно остеклить, высокий этаж, ремонт нужен, но без фанатизма. Договорились вносить залог. Утром дня Х звонит риелтор: «Даже не знаю, как вам сказать... Мои клиенты решили, что хотят получить на миллион больше».

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Мы с мужем почувствовали себя обманутыми и решили даже не вести диалог дальше. Сейчас мы переехали в квартиру, которая даже не сравнится с той, но я периодически поглядывала на предыдущую на доске объявлений. Квартира «висела» еще год и ушла по первой цене (той, по которой мы собирались ее купить). А там пытались разъехаться мама и ее взрослый сын с невестой. Жадность до добра не доводит. Полагаю, год дался им нелегко. © prasolova.anastasia / instagram

Планы на расчищенный участок

Свекровь приезжает в сад: «Ой, как здорово вы все сделали! Как чистенько, супер! Вот здесь посажу кабачки, здесь — морковку, тут — петунии, а в дом привезу тумбочку и комод». Ага, три раза. Мы тут с мужем полгода каждые выходные по локоть в земле возились и десятилетние залежи гнилого хлама на своем горбу до помойки таскали только ради этого. Вот вам, мама, под посадку теплица, 5 грядок и, так уж и быть, новые ящики для цветов на окна. Все остальное место уже засеяно газоном и распланировано под беседку и декоративный прудик. Хотите сад? Не вопрос — мы с мужем купим вам участок, там можете воротить что угодно. Хлопотно? Ездить на полив-прополку не охота? Надо, чтобы вы сажали, а мы потом горбатились на плантациях никому не нужных овощей, которые сгниют в погребе? Вы веком слегка ошиблись: крепостное право давно отменено. Обиделась: сын — неблагодарный, невестка — мегера. © TonyProvenzano / pikabu

Решил сэкономить или просто устал?