16 человек рискнули и показали фото, которые обычно хранят в самом дальнем углу. И мы аплодируем им за смелость
Просматривать собственные фото многолетней давности — затея не для неженок, ведь признаемся честно: какие только неожиданности ни скрываются в старых альбомах. Но герои нашей сегодняшней подборки смотрят на это как на повод в очередной раз улыбнуться и охотно делятся с пользователями сети своими фотографиями, которые другие бы держали подальше от любопытных глаз.
Мы в AdMe.ru очень ценим в людях такие качества, как чувство юмора и умение подшутить над самими собой. Надеемся, и вам поднимут настроение эти фотошедевры недавнего прошлого.
«Слева постер фильма о мальчике по имени Бастер, а справа я, и мне 13 лет. И да, я девочка»
«Это я в старших классах школы пытался справиться с залысинами»
«В 16 лет мы с сестрой думали, что круто умеем играть Queen»
«Мой первый год в колледже. Пытаюсь выглядеть дерзкой и крутой»
«12-летняя я после шопинга с папой. Выгляжу так, словно в любую секунду потребую менеджера»
«Как-то раз, когда я играла в приставку, мама подкралась ко мне и обрезала волосы по подбородок. Искала старые фото и нашла эту жемчужину»
«Этот костюм будет выглядеть круто! Иди, развлекайся»
«Я был тем самым подростком-эмо со злым лицом и пирсингом на губе»
2010-й был годом «Нирваны», тамблера и огромного количества лака для волос
«А ведь родители постоянно просили меня перестать вот так улыбаться»
«Смирился со статусом ботана и ходил в школу вот в таком виде»
«Пытался впечатлить девушку-эмо, которая мне очень нравилась. И решился пойти вот на это»
«Это я только что окончила среднюю школу. Да как меня в таком виде вообще из дома выпустили?»
«Первый день в 5-м классе. Я словно сошла со странички каталога одежды»
«В 2003 году я впервые начал носить одежду, которую покупал сам»
«В тот год школьное фото выпало на день, когда мне удалили 2 зуба»
А какие эмоции у вас вызывают ваши старые фотографии?
Фото на превью Dragonknight247 / Reddit
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