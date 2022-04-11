16 доказательств того, что продажа или покупка вещей на сайтах объявлений может обернуться чем угодно

Практически со 100-процентной вероятностью каждый хотя бы раз просматривал объявления на сайтах по покупке-продаже вещей с рук. И даже в роли простого наблюдателя иногда можно заметить странности в описании товаров или в их фотографиях. А люди, которые примеряли на себя роль продавца или покупателя, наверняка сталкивались с еще большими нелепостями в чате объявления.

Мы в AdMe.ru каждый раз восхищаемся фантазией людей, которые хотят купить или продать что-то в интернете, и есть ощущение, что некоторые из них преследуют совсем другие цели.

Покупатель на «Авито»

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Оказывается, продавать можно все что угодно

«Последние несколько месяцев занимаюсь продажей лишних вещей, накопившихся за долгие годы. И вот с чем я сталкиваюсь регулярно»

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Когда лучше купить новое, а не тратить нервы

Нужен был кусок линолеума. Зашла на «Авито», нашла объявление: «Отдам линолеум б/у». Вроде недалеко. Звоню:

— Я могу приехать. ₽ 300 вас устроит?

— Нет, надо сперва вынести гарнитур из кухни, холодильник и всю мебель, отодрать линолеум, а он на плинтусах. И вот тогда его забирайте.

Хорошая идея, но не прошла. Купила я в магазине за ₽ 600 новый. © BelkabezKolesa / Pikabu

Все понятно

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А что бы вы ответили?

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Случай на «Авито»

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Маркетплейсы не перестают удивлять

«Бульон из-под сосисок».

Опыт продажи на торговой площадке

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Нужно внимательно читать объявление

Мы пробовали бесплатно отдать шкаф на торговой площадке. В объявлении было четко сказано, что он не разбирается, поэтому для того, чтобы переместить его, потребуется большой фургон и как минимум 2 человека. Мне написала дама и согласилась забрать шкаф в фургоне. В итоге бабуля подъехала на такси. Она думала, что все в багажник поместится... © opinionnotfacts / Reddit

Так вот чем занимаются соседи по ночам

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«Если вы думаете, что у этого диалога было продолжение, то нет, он просто перестал писать»

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На этом сайте можно найти что-то дико неожиданное

«Использованный салат. Пересылка только по почте».

«Продаю зарядное устройство от фотика, который разбил ребенок. Недавно мне написал покупатель»

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Стоило все еще раз обдумать

Мне предложили £ 50 за старую стиральную машину. Покупатель очень любезно попросил доставить ее, на что я по глупости согласился, причем бесплатно. Сосед помог затащить мне стиралку в машину. Больше 20 км в дороге, и — внезапно — покупатель не отозвался ни на дверной звонок, ни на телефон. Пришлось отвезти стиральную машину домой и попросить соседа снова мне помочь с ней. © johnnybear9 / Reddit

Площадка с объявлениями чудит сегодня вечером

«Черный стул. Котик не входит в стоимость».