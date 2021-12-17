16 человек, которые решили не стесняться и гордо носят свою седину

В последнее время мы частенько видим звезд с седыми волосами: они смело демонстрируют свой натуральный цвет и не боятся позировать перед сотнями фотокамер. Герои и героини сегодняшней подборки не звезды и модели, а обычные люди, которые отказались от походов в салон и тоже гордо носят серебряные пряди.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что красота ничуть не меркнет от пепла на висках. А в бонусе мы покажем, что такой цвет стал желанным даже для молодых девушек.

«13 месяцев не крашу волосы»

«Мне 34. Я перестала красить волосы, потому что от этой процедуры они стали сухими и ломкими. Да еще нужно было каждые 3 недели подкрашивать корни. Я делала это в течение 10 лет и совсем забыла, как выглядит мой родной цвет. Сейчас стараюсь принимать себя такой, какая я есть, и просто меньше переживаю о том, что думают другие». Как бы я хотела такую же седину. Выглядит шикарно. © Additional-Advice-89 / Reddit

«Сегодня я отчетливо увидела свои натуральные седые волосы»

«Скоро мне 47, и я не закрашиваю седые волосы»

«В детстве, глядя на женщин с седыми прядями, я думала о том, как круто они выглядят».

Седые волосы в 40 лет — не всегда повод идти в салон

«Мне 40, и я выгляжу так в реальной жизни, поверьте»

«В мой день рождения седина стала заметнее, чем когда-либо»

Выглядит так шикарно! Похожа на Нарциссу Малфой. © StarbabyNoir / Reddit

«У седых волос уникальный цвет. Я бы хотела иметь чисто-белые, а в итоге получились дымчато-серые, но они мне нравятся»

«Укладка удалась, мои волосы сегодня хорошо себя вели»

Натуральность и улыбка — сногсшибательное комбо

Седина может быть красивой и на коротких волосах

Седые пряди не испортят игривые кудряшки

«Отращивала чуть больше года. Думаю, через 2 года смогу избавиться от окрашенных волос»

«Мне очень нравится моя седина. Теперь я хочу покрасить остальные волосы в серый»

Множество оттенков благородного натурального серого

Мужчины тоже подхватили тренд и гордо демонстрируют седину

Посеребренные кудри создали обворожительный образ

У тебя фантастические волосы! Я не могу дождаться, когда тоже поседею. © TerpinOne / Reddit

Бонус: ненатуральный серый тоже приятно впечатляет

«Серый — мой любимый цвет».