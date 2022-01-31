16 человек, которые решили гордиться своими неидеальными носами, а не стыдиться их

Ринопластика, или изменение формы носа, — самая популярная пластическая операция на лице. Ежегодно проводится больше 220 тыс. таких хирургических вмешательств. Иногда это делают, чтобы устранить последствия травм и восстановить дыхание. Но чаще всего под нож хирурга ложатся люди, которые просто недовольны тем, чем наделила их природа.

Герои новой подборки AdMe.ru решили не пополнять данные этой статистики и полюбили свои носики такими, какие они есть. То, что другие назвали бы дефектом, они считают своей изюминкой, которую ни за что не согласились бы утратить.

«Ни разу не видела никого с таким носом, как у меня. Интересно, какой у него генетический профиль? Со стороны отца были шотландцы и англичане, а со стороны мамы — финны и коренные американцы»

Я не эксперт, но ваш нос похож на ястребиные профили коренных американцев. Он пропорционален другим чертам лица (красивый подбородок, высокие скулы и пухлые губы). Я бы не осмелился его менять. © AberrantCheese / Reddit

«Пытаюсь полюбить свой большой нос»

«Этот изгиб очень меня беспокоил. Иногда я чувствовала себя очень некрасивой, мне казалось, что ни у кого нет такого носа, как у меня»

У вас такая красивая форма носа, а профиль просто потрясающий! © seewithyoureyes / Reddit

«Я чувствовала себя особенно хорошо сегодня вечером, поэтому сделала очень много фотографий своего профиля»

«Отказалась от идеи ринопластики»

«Раньше я утверждала, что когда-нибудь сделаю операцию на носу. Но, кажется, он наконец „прирос“ ко мне»

«Передаю привет своему огромному, как дробовик, носу. Не думаю, что он настолько плох, чтобы идти на ринопластику»

«2 косточки вверху носа под определенным углом выглядят как горбинка, а ноздри очень сильно поднимаются, когда я улыбаюсь. У кого так же?»

«В школе меня постоянно дразнили: говорили, что я засунула в нос шарик, а он и застрял. Теперь мне это нравится»

«Я ненавидела нос, который достался мне от дедушки-индейца. Но благодаря поддержке прекрасных людей я осмелилась высунуть его в мир»

«Всегда придирался к размеру своего носа. Решил опубликовать эти фотки, чтобы все, кто тоже не уверен в себе, почувствовали себя немного лучше, зная, что они не одни»

«Все еще учусь принимать свой нос таким, какой он есть. Даже сделала пирсинг»

Дикий шнобель в бетонных джунглях

Большой нос. Большой лоб. Большие зубы

«Меня всю жизнь дразнили из-за носа, писали злые комменты в интернете. Теперь я люблю свою горбинку, а вот кончик ненавижу»

Мне пришлось перечитать подпись, чтобы понять, что может быть не так с вашим носом. Все, что я заметил с первого взгляда, — это лицо красивого человека. А на нос я не обратил внимания, потому что все пропорции лица очень гармоничны. © Millesime / Reddit

«Ринопластика запланирована через полгода. Думаю отказаться. Мой нос — с характером»

Да, не делайте этого! Ваше лицо очень запоминающееся. © Imaginary_Novel_5482 / Reddit