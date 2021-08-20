16 человек, которые рассчитывали на романтическое свидание, а обзавелись только неловкими воспоминаниями

В поисках своей второй половинки людям часто приходится ходить на множество свиданий, и далеко не все из них проходят идеально. В конце концов, достаточно какой-нибудь мелочи, чтобы романтический вечер закончился разочарованием. Пользователи платформы Reddit вспомнили о самых неудачных встречах в своей жизни. И многим из них хочется посочувствовать.

Мы в AdMe.ru, конечно, больше любим счастливые истории, а не печальные. С другой стороны, те, кто не побоялся поделиться воспоминаниями в этом треде, как минимум могут быть уверены, что самое плохое свидание у них уже было.

Я позвал девушку на первое свидание на хоккейный матч. Перед входом выяснилось, что я забыл кошелек, поэтому мне пришлось одолжить у нее $ 5 на билет. А когда мы сели на свои места, оказалось, что никто из нас на самом деле не любит хоккей. Тем не менее мы досидели до конца игры, потому что, в конце концов, она заплатила за это целых $ 10. Когда мы попытались поговорить и я сказал, что увлекаюсь настольными играми, она заявила: «Ты разговариваешь как моя бабуля». После матча мы пообещали друг другу как-нибудь написать и больше не виделись. Через пару лет мой друг позвал меня познакомиться с его новой девушкой, и это была она! Я тут же вытащил $ 5 и сказал: «Эй, я 2 года тебя искал!» Мы здорово посмеялись над этой историей. © ManateeSheriff / Reddit

На первом свидании она стала рассказывать о своей жизни, начиная с самого детства. Год за годом, со всеми травмирующими историями и переживаниями. Все это время она не давала мне вставить ни слова. Я подумал: «Так, теперь говорит о старшей школе, осталось всего 6 лет. Держись, парень!» © Paranoides / Reddit

Перед свиданием я предупредил девушку о том, что недавно развелся. Она заинтересовалась и начала выяснять подробности. Я рассказал, что моя жена ушла к другому парню. И когда я показал своей спутнице их фотографии, она сказала, что тот чувак довольно милый. Остаток вечера она провела, называя меня толстым. © MayorCobblepot / Reddit

Один парень на втором свидании предложил попробовать корейскую еду и сходить в караоке. Круто! Он выбрал места, куда мы пойдем, а потом опоздал в ресторан на 45 минут. Впрочем, ничего страшного. Но потом парень начал жаловаться, что в меню почти нет вегетарианских блюд, а еще оказалось, что он не умеет есть палочками. Ему было настолько трудно, что пожилая пара по соседству даже начала давать ему советы. Я не могла дождаться, когда мы пойдем в караоке и отвлечемся. Но в субботу вечером оказалось невозможно найти караоке-клуб с отдельными комнатами, а петь перед всеми он не хотел. В конце концов я сказала, что мне пора гулять с собакой, и ушла. © stinatown / Reddit

Мы ужинали с девушкой, и все было хорошо. Но тут я почувствовал сильную боль в боку, и мне пришлось быстро ретироваться. Оказалось, у меня камень в почке. К сожалению, моя спутница заблокировала мой номер, поэтому я даже не мог объяснить ей, что оказался в больнице. © bstyledevi / Reddit

У меня было свидание с парнем, который все время жаловался. Все было отстойно. Еда, обслуживающий персонал, фильм. Но главное, что его бесило, — ребята-айтишники из соседнего офиса, которых он ненавидел за их зарплаты. Я сказала, что я тоже работаю в IT-индустрии. Больше мы не общались. © Ladyjaneinmd / Reddit

Я выросла в Польше, училась в польской школе, польском университете. Мои родители — профессора. И тут я встретилась с парнем, у которого бабушка была полькой. Он пытался учить меня, как правильно говорить по-польски, критиковал мое произношение, а в конце заявил, что я разговариваю как крестьянка. И это человек, чей словарный запас не превышал сотни польских слов. © fantazja1 / Reddit

Однажды я зашел за девушкой, думая, что мы пойдем погулять. Она открыла дверь в домашней одежде: толстовке, спортивных штанах, кроссовках. Поскольку я был в парадном костюме, она пошла переодеться, а мне предложила пока поболтать с ее родителями. Мы разговариваем, тут она спускается, садится на диван и залипает в телефоне. Через некоторое время мне удалось как-то уговорить ее выйти из дома, но уже тогда было понятно, что эта девушка не в моем вкусе. © Pleasework94 / Reddit

Задолго до появления соцсетей и мобильных телефонов я общался с одной девушкой. Мне было 18, но я соврал и сказал, что мне 22, потому что она говорила, что ей 25 лет. Мы несколько недель переписывались по электронке, обменялись фото и в конце концов договорились встретиться. Оказалось, мы оба солгали о своем возрасте: ей было 33, но она считала, что выглядит моложе. Мы поужинали, конечно, но это было очень неловко, и мы больше не встречались. © 4EVRGamer / Reddit

Когда мне было 13 или 14 лет, я гулял с одной девушкой и мы пошли в кино на «Начало». В середине фильма она вышла в туалет и долго не возвращалась. Я отправился ее искать. Парень с ресепшена посмотрел на меня сочувствующим взглядом и указал в угол. Она была там, целовалась с другим. Надо было уходить, но я вернулся в зал. А потом она пришла и попросила рассказать ту часть кино, которую пропустила. Как можно пересказать целый час сюжета «Начала»?! В довершение всего она указала мне не на тот автобус, и я уехал в незнакомую часть города. © DrVonPretzel / Reddit

Я пришел на свидание с девушкой из интернета и, пока ждал ее в кафе, заметил, что какой-то мужчина за мной наблюдает. Когда она пришла, я предложил ей уйти через другой вход, потому что чувствовал какую-то опасность. Оказалось, это ее отец, который явился контролировать, как проходит свидание его 24-летней дочери. Позже выяснилось, что ее родители прочитали всю нашу переписку и разрешили ей со мной встретиться. Я сказал, что это ненормально, и заблокировал их всех. © Predditor_drone / Reddit

это ее отец, который явился контролировать, как проходит свидание его 24-летней дочери. Позже выяснилось, что ее родители прочитали всю нашу переписку и разрешили ей со мной встретиться. Я сказал, что это ненормально, и заблокировал их всех. © Predditor_drone / Reddit Девушка, с которой я пришел на первую встречу, откровенно флиртовала с барменом. То есть она утверждала, что это не так, но дала ему свой номер телефона и попросила его контакты. Странное поведение на свидании. © VinTheHater / Reddit

Он привел на свидание свою маму. Я поняла, что из этого ничего не выйдет. Но вы же понимаете, что я не могла просто так уйти. Как такое пропустить? С какой-то точки зрения это было даже забавно. © KatEyes1990 / Reddit

Когда мне было 16, я пошел на первое настоящее свидание с настоящей девушкой! Я был очень взволнован. В то время у меня были не очень длинные волосы, но они немного закрывали уши. И вот мы сидим в ресторане, ко мне со спины подходит официантка и говорит: «Девушки, что будете заказывать?» Кажется, в тот момент кусочек моей души навсегда покинул меня. © trialobite / Reddit

Я пошла на новогоднюю вечеринку с парнем, с которым переписывалась несколько месяцев. Когда мы вошли, его друзья начали спрашивать, а где его девушка, причем речь явно шла не обо мне. Я вышла подышать, он догнал меня и сказал, что его подруга очень скучная и он собирается с ней расстаться. Мы не общались всю ночь. Но в принципе я должна быть ему благодарна, ведь я познакомилась с хозяином той вечеринки и мы вместе уже 7 лет. © mayneffs / Reddit

Я отправил сообщение «Нахожусь на худшем свидании в мире». К сожалению, оказалось, что я случайно послал его той девушке, с которой был на свидании. © brumbyforbreakfast / Reddit