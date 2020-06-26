AdMe

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи

18-10-
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Братья наши меньшие не перестают удивлять. Порой застаешь их там, где вообще не ожидал: индюк на парковке, кот в торговом автомате, даже бегемот, прогуливающийся по городской улице. Одни случайные встречи могут удивить, другие — вызвать улыбку и желание рассказать о них в соцсетях, а третьи — стать началом крепкой дружбы.

Мы в AdMe.ru хорошенько погуглили и выудили из сети неожиданные встречи, которыми пользователи поделились в порыве восхищения.

«Я был уверен, что по улицам Чикаго не бегают бегемоты»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© _anishaaaaaa_ / twitter

«Вчера моя собака тусовалась на балконе с вороной, а сегодня утром меня разбудили 2 синички, залетевшие на кухню. Кажется, я превращаюсь в диснеевскую принцессу»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© kistiakovskiy / twitter

«Это Там-Там. Я встретил его в Японии»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© Chay16th / Reddit

Когда весь день ходишь грустный, а потом встречаешь дружелюбного песеля

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© kuchka70 / Pikabu

«Я покормил его, и на следующий день он привел своего брата»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© animalland7 / twitter

«Купил лодку, а когда пришел домой, обнаружил в ней котят. Спасательная операция заняла много времени, но оно того стоило. Теперь я многодетный папа-кот»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© TRUMPTRAIN247 / Reddit

«Спасла этого маленького черного дрозда от сороки, и теперь он думает, что я его мама»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© Swoopmonkey / Reddit

«Человек, познакомься с моими новыми друзьями»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© Luciphyr729 / Reddit

«Я вышел из дома и встретил оленя, облизывающего мою кошку»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© 3-kano-3 / Reddti

«Увидел эту женщину с опоссумом и красивой искренней улыбкой»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© ladypugsworth / Reddit

«Я набрел на него, когда прогуливался с собакой перед сном. Не знал, что ослики бывают такими милыми, пока не встретил этого мальчика»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© TheBoBiss / Reddit

«Я наткнулся на этого парня, когда шел на работу»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© Pail1991 / Reddit

«Мой кот обнаружил любопытного посетителя»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© svenicorn / Reddit

«Рядом с этим парнем, который попался мне по дороге в продуктовый магазин, шла его любимая индейка»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© friggenmike / Reddit

«Увидела такого замечательного мальчика! Это была любовь с первого взгляда»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© DivineMs_M / Reddit

«Ходил в поход и повстречал этого малыша»

16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
© sciencystuff21 / Reddit

А у вас в жизни бывали удивительные встречи? Расскажите о них в комментариях.

Фото на превью TRUMPTRAIN247 / Reddit
18-10-
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