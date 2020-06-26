16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи
Братья наши меньшие не перестают удивлять. Порой застаешь их там, где вообще не ожидал: индюк на парковке, кот в торговом автомате, даже бегемот, прогуливающийся по городской улице. Одни случайные встречи могут удивить, другие — вызвать улыбку и желание рассказать о них в соцсетях, а третьи — стать началом крепкой дружбы.
Мы в AdMe.ru хорошенько погуглили и выудили из сети неожиданные встречи, которыми пользователи поделились в порыве восхищения.
«Я был уверен, что по улицам Чикаго не бегают бегемоты»
«Вчера моя собака тусовалась на балконе с вороной, а сегодня утром меня разбудили 2 синички, залетевшие на кухню. Кажется, я превращаюсь в диснеевскую принцессу»
«Это Там-Там. Я встретил его в Японии»
Когда весь день ходишь грустный, а потом встречаешь дружелюбного песеля
«Я покормил его, и на следующий день он привел своего брата»
«Купил лодку, а когда пришел домой, обнаружил в ней котят. Спасательная операция заняла много времени, но оно того стоило. Теперь я многодетный папа-кот»
«Спасла этого маленького черного дрозда от сороки, и теперь он думает, что я его мама»
«Человек, познакомься с моими новыми друзьями»
«Я вышел из дома и встретил оленя, облизывающего мою кошку»
«Увидел эту женщину с опоссумом и красивой искренней улыбкой»
«Я набрел на него, когда прогуливался с собакой перед сном. Не знал, что ослики бывают такими милыми, пока не встретил этого мальчика»
«Я наткнулся на этого парня, когда шел на работу»
«Мой кот обнаружил любопытного посетителя»
«Рядом с этим парнем, который попался мне по дороге в продуктовый магазин, шла его любимая индейка»
«Увидела такого замечательного мальчика! Это была любовь с первого взгляда»
«Ходил в поход и повстречал этого малыша»
А у вас в жизни бывали удивительные встречи? Расскажите о них в комментариях.
Фото на превью TRUMPTRAIN247 / Reddit