16 человек, которые просто вышли из дома и стали участниками эпичной встречи

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Братья наши меньшие не перестают удивлять. Порой застаешь их там, где вообще не ожидал: индюк на парковке, кот в торговом автомате, даже бегемот, прогуливающийся по городской улице. Одни случайные встречи могут удивить, другие — вызвать улыбку и желание рассказать о них в соцсетях, а третьи — стать началом крепкой дружбы.

Мы в AdMe.ru хорошенько погуглили и выудили из сети неожиданные встречи, которыми пользователи поделились в порыве восхищения.

«Я был уверен, что по улицам Чикаго не бегают бегемоты»

«Вчера моя собака тусовалась на балконе с вороной, а сегодня утром меня разбудили 2 синички, залетевшие на кухню. Кажется, я превращаюсь в диснеевскую принцессу»

«Это Там-Там. Я встретил его в Японии»

Когда весь день ходишь грустный, а потом встречаешь дружелюбного песеля

«Я покормил его, и на следующий день он привел своего брата»

«Купил лодку, а когда пришел домой, обнаружил в ней котят. Спасательная операция заняла много времени, но оно того стоило. Теперь я многодетный папа-кот»

«Спасла этого маленького черного дрозда от сороки, и теперь он думает, что я его мама»

«Человек, познакомься с моими новыми друзьями»

«Я вышел из дома и встретил оленя, облизывающего мою кошку»

«Увидел эту женщину с опоссумом и красивой искренней улыбкой»

«Я набрел на него, когда прогуливался с собакой перед сном. Не знал, что ослики бывают такими милыми, пока не встретил этого мальчика»

«Я наткнулся на этого парня, когда шел на работу»

«Мой кот обнаружил любопытного посетителя»

«Рядом с этим парнем, который попался мне по дороге в продуктовый магазин, шла его любимая индейка»

«Увидела такого замечательного мальчика! Это была любовь с первого взгляда»

«Ходил в поход и повстречал этого малыша»