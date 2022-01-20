16 человек, которые просто хотели поесть в кафе, но даже представить не могли, чем это обернется
Каждое заведение старается привлечь и задержать клиента как только может. В ход идет небанальный декор, экзотичное меню и креативная подача блюд. Правда, всегда есть риск увлечься и перестараться. С этим и столкнулись герои нашей сегодняшней подборки.
Мы в AdMe.ru от души посмеялись, а потом искренне посочувствовали пользователям сети, которым не повезло зайти в такой вот уникальный ресторан.
«А на десерт мне принесли ногу в песке»
«Плохое предчувствие у меня насчет этой кесадильи»
«В суши-ресторанчике, куда мы зашли, сет подали на скейтборде»
У этого заведения 3 звезды «Мишлен». Но крекеры они подали в... камне
Из дырок выливался соус
«Друг заказал тирамису. Интересно, зачем они посыпали сахаром закрытую банку?»
«Через эту трещину в доске сок капал прямо мне на ноги»
Все бы хорошо, но зачем тарелка такая огромная?
«Вспомнил, как нам однажды подали бургер в Испании»
«Так мне подали напиток. Да, это настоящие черви»
Паста. Закончилось тем, что она была просто повсюду
«Друг очень хотел начос. И вот принесли еду. В собачьей миске»
«Еду нам принесли в шляпе. Мой сын посмотрел на это и сказал: „Это действительно странно, пап“»
В ресторане с 2 звездами «Мишлен»
«Даже не знаю, съесть это или сразу катапультировать»
Суп в обжаренном капустном кочане
А вам приходилось сталкиваться с нестандартным подходом к подаче блюда в ресторане?
Фото на превью Bon_of_a_Sitch / Reddit
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