16 человек, которые просто хотели поесть в кафе, но даже представить не могли, чем это обернется

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Каждое заведение старается привлечь и задержать клиента как только может. В ход идет небанальный декор, экзотичное меню и креативная подача блюд. Правда, всегда есть риск увлечься и перестараться. С этим и столкнулись герои нашей сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru от души посмеялись, а потом искренне посочувствовали пользователям сети, которым не повезло зайти в такой вот уникальный ресторан.

«А на десерт мне принесли ногу в песке»

«Плохое предчувствие у меня насчет этой кесадильи»

«В суши-ресторанчике, куда мы зашли, сет подали на скейтборде»

У этого заведения 3 звезды «Мишлен». Но крекеры они подали в... камне

Из дырок выливался соус

«Друг заказал тирамису. Интересно, зачем они посыпали сахаром закрытую банку?»

«Через эту трещину в доске сок капал прямо мне на ноги»

Все бы хорошо, но зачем тарелка такая огромная?

«Вспомнил, как нам однажды подали бургер в Испании»

«Так мне подали напиток. Да, это настоящие черви»

Паста. Закончилось тем, что она была просто повсюду

«Друг очень хотел начос. И вот принесли еду. В собачьей миске»

«Еду нам принесли в шляпе. Мой сын посмотрел на это и сказал: „Это действительно странно, пап“»

В ресторане с 2 звездами «Мишлен»

«Даже не знаю, съесть это или сразу катапультировать»

Суп в обжаренном капустном кочане