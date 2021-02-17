16 человек, которые просто хотели переехать в новый дом, но нарвались на сюрприз от прошлых хозяев

Переезд в новый дом или квартиру — это всегда приключение. Еще при выборе жилья мы пытаемся узнать абсолютно все нюансы и подводные камни. Но на деле даже самые честные предыдущие хозяева, равно как и риелторы, могут всего не рассказать: кто-то просто не знает о наличии скрытого сейфа в полу, а кто-то считает, что низкие потолки в уборной — это норма.

Мы в AdMe.ru наткнулись на истории людей, которым повезло найти сюрпризы, оставленные прошлыми хозяевами.

«Мы нашли сейф за фальшивой розеткой в нашем новом доме»

«Моя сестра переехала, и вот что она нашла в стене своего подвала»

«Эти старинные настольные игры я нашел на чердаке своего нового дома»

«Это уборная в новом доме моего отца. Потолки настолько низкие, что нам пришлось проделать в них дыры над унитазом и раковиной, чтобы можно было стоять в полный рост»

«В стене нашего нового дома есть такая ниша. Не знаем, что это может быть»

Это обычный телефонный уголок. А часть под ним сконструирована как пассивный усилитель для звонка. Благодаря ему звонок можно услышать во всем доме. © firedmyass / Reddit

«В новом доме моей сестры крайне странные двери изогнутой формы»

«Только что купил дом и увидел это в подвале. Все герметично запечатано»

«Мы с мужем в недоумении: что это за отверстие над камином в новом доме? Стоит только отклеить синюю ленту, как внутрь начинает задувать прохладный воздух»

Это всего лишь отверстие для кабеля, чтобы подключать телевизор. © jhunter7975 / Reddit

«Я нашел привязанную статую лягушки на крыше дома, который мы только что купили»

Не советую ее убирать. Это украшение для газонов со встроенным датчиком движения, издающим звук при активации. Видимо, у предыдущих хозяев были проблемы с птицами, поселившимися возле вентиляции, раз они поместили эту лягушку на крышу. © MillionDollarCzech / Reddit

«Пару дней назад переехал в новый дом, и вот что я нашел в подвале»

«Предыдущая хозяйка сказала нам, что иногда присматривала за соседским котом. Этот парень все еще приходит хотя бы раз в неделю»

«Недавно купила дом и под старым ковром обнаружила сейф. Спустя неделю наконец-таки удалось его вскрыть. Внутри были лишь вода и ржавчина»

«Свой первый дом я купил 2 месяца назад и только сегодня понял, что к сушилке здесь не был подсоединен шланг. Вся эта пыль просто копилась за стеной годами»

«Это Полли. Хозяин съехал с квартиры и оставил его в гараже. Теперь приют ищет для попугая новый дом»

«Увидел этого здоровяка, когда помогал другу с переездом. Не могу поверить, что предыдущие хозяева просто оставили это красивое растение»

«В подвале дома, который я купил, была такая ванная комната. Мы назвали это место „туалетом Элвиса Пресли“»