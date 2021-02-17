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16 человек, которые просто хотели переехать в новый дом, но нарвались на сюрприз от прошлых хозяев

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Переезд в новый дом или квартиру — это всегда приключение. Еще при выборе жилья мы пытаемся узнать абсолютно все нюансы и подводные камни. Но на деле даже самые честные предыдущие хозяева, равно как и риелторы, могут всего не рассказать: кто-то просто не знает о наличии скрытого сейфа в полу, а кто-то считает, что низкие потолки в уборной — это норма.

Мы в AdMe.ru наткнулись на истории людей, которым повезло найти сюрпризы, оставленные прошлыми хозяевами.

«Мы нашли сейф за фальшивой розеткой в нашем новом доме»

«Моя сестра переехала, и вот что она нашла в стене своего подвала»

«Эти старинные настольные игры я нашел на чердаке своего нового дома»

«Это уборная в новом доме моего отца. Потолки настолько низкие, что нам пришлось проделать в них дыры над унитазом и раковиной, чтобы можно было стоять в полный рост»

«В стене нашего нового дома есть такая ниша. Не знаем, что это может быть»

  • Это обычный телефонный уголок. А часть под ним сконструирована как пассивный усилитель для звонка. Благодаря ему звонок можно услышать во всем доме. © firedmyass / Reddit

«В новом доме моей сестры крайне странные двери изогнутой формы»

«Только что купил дом и увидел это в подвале. Все герметично запечатано»

«Мы с мужем в недоумении: что это за отверстие над камином в новом доме? Стоит только отклеить синюю ленту, как внутрь начинает задувать прохладный воздух»

  • Это всего лишь отверстие для кабеля, чтобы подключать телевизор. © jhunter7975 / Reddit

«Я нашел привязанную статую лягушки на крыше дома, который мы только что купили»

  • Не советую ее убирать. Это украшение для газонов со встроенным датчиком движения, издающим звук при активации. Видимо, у предыдущих хозяев были проблемы с птицами, поселившимися возле вентиляции, раз они поместили эту лягушку на крышу. © MillionDollarCzech / Reddit

«Пару дней назад переехал в новый дом, и вот что я нашел в подвале»

«Предыдущая хозяйка сказала нам, что иногда присматривала за соседским котом. Этот парень все еще приходит хотя бы раз в неделю»

«Недавно купила дом и под старым ковром обнаружила сейф. Спустя неделю наконец-таки удалось его вскрыть. Внутри были лишь вода и ржавчина»

«Свой первый дом я купил 2 месяца назад и только сегодня понял, что к сушилке здесь не был подсоединен шланг. Вся эта пыль просто копилась за стеной годами»

«Это Полли. Хозяин съехал с квартиры и оставил его в гараже. Теперь приют ищет для попугая новый дом»

«Увидел этого здоровяка, когда помогал другу с переездом. Не могу поверить, что предыдущие хозяева просто оставили это красивое растение»

«В подвале дома, который я купил, была такая ванная комната. Мы назвали это место „туалетом Элвиса Пресли“»

А вам приходилось находить что-то необычное при переезде в новую квартиру?

Фото на превью dwrecksizzle / Reddit, MillionDollarCzech / Reddit
37364
7k
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