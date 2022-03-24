16 человек, которые просто хотели навести красоту, но что-то пошло не так

Все мы стремимся выглядеть привлекательно. Именно поэтому регулярно посещаем салоны красоты и нет-нет да задумываемся о незначительных преображениях или даже о смене стиля. Но временами подобные перемены оборачиваются одним лишь разочарованием. К примеру, решишься зайти к новому парикмахеру, а получишь такую прическу, что хоть из города уезжай. Или захочешь впервые сделать маникюр у мастера, а после этого 100 раз пожалеешь.

Мы в AdMe.ru пересмотрели множество пользовательских фото и теперь точно знаем, что эксперименты с внешностью не всегда заканчиваются хорошо.

«Я все еще много экспериментирую с волосами. На фото слева — ожидание, справа — реальность»

«Мои ноги во время депиляции. Отправила это фото подруге, а та подумала, что я накрасила ногти своему парню»

«Сделала пудровое напыление бровей и осталась недовольна. Теперь они находятся выше естественной линии, а я выгляжу как злюка»

«Вчера сделала балаяж, а сегодня заметила, что он выглядит как-то неестественно»

«Мои новые накладные ногти. По мне, они слишком крупные и похожи на маленьких цыплят»

«Года 3 назад я работала визажистом и, похоже, не знала, что полутона существуют. Как только люди позволяли мне делать с ними что-то подобное»

«Теперь думаю, как бы мне исправить этот неудачный маникюр»

«Недавно переехал и решил сходить к новому парикмахеру»

На твоем месте я бы переехал обратно. © steelneil82 / Reddit

«Никогда не делала маникюр и вот недавно захотела френч. Теперь не пойму: все действительно плохо или я себя накручиваю»

«Попросила стилиста сделать легкий балаяж. Осталась недовольна, потому что на картинках ее работы выглядели куда лучше»

«В 2016 году я думала, что мои брови действительно хороши»

«Осталась недовольна тем, как девушка из местного салона поработала над моим маникюром»

«Сделала микроблейдинг 9 дней назад, и теперь одна бровь стала более изогнутой и длинной»

«Попросила срезать пару сантиметров, и вот что из этого вышло. Теперь мне не нравится моя прическа и я не знаю, как быть»

«Только что закончила с маникюром, и уже терпеть его не могу»

«Я заплатила мастеру за вот это. А потом весь вечер стеснялась того, что мое лицо желтое и облупившееся»