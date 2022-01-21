16 человек, которые просто хотели найти свою половинку, но вляпались по самое не хочу

Исследования Стэнфордского университета показывают, что иногда достаточно 4 минут, чтобы «зацепить» друг друга на первом свидании. А вот понять, что что-то идет не так, можно всего за несколько секунд. Пользователи сети поделились своими рассказами о незабываемых случаях, когда первая встреча пошла не по плану настолько, что они были вынуждены бежать. Иногда в буквальном смысле.

Мы в AdMe.ru любим поностальгировать и похохотать. Поэтому приглашаем вас вместе с нами почитать истории о нелепых свиданиях и вспомнить собственные не менее уморительные случаи.

Познакомилась с парнем в интернете, решили встретиться. На первом же свидании он сказал: «У тебя крутое образование. Я проверил, зарплаты таким специалистам хорошие платят. Так что вот тебе мое предложение: мы женимся, ты работаешь, а я буду тебя за это любить. Соглашайся, тебе ведь уже немало лет, кто тебя еще замуж позовет». По-моему, он так и не понял, почему я сбежала. Мне было 22. © Подслушано / VK

Это случилось еще до появления телефонов с камерами. Тогда мы могли только описывать свою внешность в переписке, поэтому я буквально пошла на свидание вслепую. Прихожу на встречу, и далее происходит самый странный диалог в моей жизни. Парень начинает обвинять меня в том, что я соврала, описывая свой рост. К слову, сам он в переписке представился как почти 2-метровый гигант, а на деле оказался ниже меня (мой рост 152 см). Мы даже не продолжили свидание, потому что он заявил, что не сможет встречаться с обманщицей. Мне до сих пор смешно. © SleepFlower80 / Reddit

Приехал, познакомились, пошли в кафе. И тут он встречает у дверей друга, которого не видел 10 лет. Так все свидание и проговорил с другом. Приятель даже от неловкости пытался развлекать меня разговорами. Минут через 40 я просто встала и ушла. А этот парень даже не заметил моего ухода. Потом звонил, спрашивал, почему ушла. © Shila000 / Pikabu

Это был самый холодный день зимы. Он попросил меня снять пальто, чтобы убедиться в том, что я не толстая. © Murphski8 / Reddit

Это свидание длилось меньше минуты. Мои друзья привели на вечеринку парня, чтобы нас познакомить. Сказали, мол, он такой замечательный, что точно мне понравится и нам будет очень хорошо вместе. Момент знакомства. Вдруг этот парень ухмыляется и говорит: «Так что ты собираешься приготовить мне на завтрак?» Конец. © Donna DeLisle / Quora

Познакомились с парнем в сети, и он позвал меня на каток. Решила, что это крутая идея, согласилась. Терпеть не могу холод, поэтому надела кучу теплой одежды. Даже термобелье и походные штаны. Я оторопела, когда мы встретились и он повел меня не кататься на коньках, а на роликовый каток! Представляете, какими красными были мои щеки все свидание? Я пыталась расстегнуть молнию как можно сильнее, но это не очень помогло. © wintergirlthrowaway2 / Reddit

Парень настаивал на том, чтобы я впустила его в свой дом. Мои заявления о том, что это невозможно, он игнорировал. Волосы на моем затылке уже начинали вставать дыбом. Он заказал мне еду и удивлялся тому, что я не хочу ей делиться. Жаловался на стоимость моего коктейля. В итоге я заплатила за себя и ушла. Но прежде чем отправиться домой, проехала несколько кругов, чтобы убедиться в том, что меня не преследуют. Нет, этот парень не был бездомным. Он работал в очень известной компании. © charlikins2021 / Reddit

Договорились с одним парнем о свидании. Он должен был заехать за мной перед спектаклем, но в итоге так сильно опаздывал, что я решила уехать в одиночестве. Запираю входную дверь, оборачиваюсь и вижу, как этот парень приближается к моему дому с другой девушкой. Сказал, что мы идем на свидание втроем. Я разозлилась, изругала его последними словами, запрыгнула в свою машину и уехала. Добралась до театра, заняла свое место. Как только открылся занавес, вижу следующее: этот дуралей и его подружка подходят к моему ряду и садятся слева и справа от меня. Пришлось уйти во время антракта и пойти на спектакль в другой день. © Wendi Tibbets / Quora

Один парень убежал со свидания, после того как я взяла его за руку. © Dogfan / Pikabu

Пригласила парня на первое свидание к себе на ужин. Приехал: красивый, даже лучше, чем на фотографиях. И я подумала, что вечер обещает быть приятным. Но тут кавалер открыл рот... и не закрывал его, пока спать не уложила. Весь вечер из него лился бессвязный поток слов ни о чем, как из 3-летнего ребенка, а перед ужином он разделся до трусов, объяснив это тем, что боится испачкать одежду. Диалог не сложился, он все же испачкал соусом трусы. Был отправлен спать в отдельную комнату. © Подслушано / VK

Была у меня девушка, которая все время молчала. Встречаемся, а она молчит. Ну, я какое-то время жду, потом начинаю говорить о чем-нибудь, а она не подхватывает разговор. Меняю тему — опять молчит, максимум какое-нибудь «ага» скажет. Начинаю задавать вопросы — на любой вопрос дает ответ из 2–3 слов и молчит после этого. Вскоре она выдает: «Мне кажется, я нужна тебе только для того, чтобы выговориться». © dragefabeldyr / Pikabu

Парень привел меня в ресторан. Сказал, что официантка ему очень мило улыбнулась, и на чеке написал ей свой номер телефона. © baletochka4 / Twitter

У меня вообще кавалер с официанткой уехал. Первое свидание. Думала, сейчас немного посидим в кафе и прогуляемся пешком до моего дома. Я ненадолго отошла, а кавалер в это время попросил счет. Когда вернулась, он вдруг заявил, что кафе закрывается, а официантка — его соседка. Поэтому они вызовут такси, подбросят меня до дома и поедут к себе, чтобы сэкономить. Я очень удивилась и предложила все-таки прогуляться, но получила отказ. Молча села в такси и вышла, сказав всем «до свидания». А он даже не вышел и не попрощался. © TvoyaUdacha / Pikabu

Недавно я сменил работу и переехал в Мумбаи. Узнав, что тут живет моя давняя знакомая, нашел ее номер и пригласил на свидание. Мы встретились, поболтали, сделали несколько совместных снимков на мой телефон. Во время ужина она взяла мой мобильник и что-то в нем делала. Уже дома обнаружил, что она отправила себе фотографии и удалила их с моего телефона. Когда спросил, зачем это было нужно, она написала: «Я не доверяю мальчикам». © Vivek Deore / Quora

Когда мы пошли на первое свидание, он взял с собой маму и настойчиво просил ее дать монетку, потому что хотел купить жвачку с поддельной татуировкой. © faunus_rubyrose / Twitter

В моем списке самых странных свиданий «мальчик-кот» получает 1-е место. Сначала я приятно удивилась: красивый мужчина, 55 лет, в форме, с прекрасной улыбкой и хорошей работой. Когда он в первый раз посмотрел на меня и сказал «пур-р-р», мне показалось это милым, но потом такое стало происходить каждые несколько минут. Посреди парковки у моей машины он начал тереться головой об меня и говорить: «Мяу-мяу». Ответила тем же: «Мяу-мяу». Затем разговор перешел на следующий кошачий уровень и он сказал в детской манере: «Я хорошая кошечка! Хочу, чтобы мама отвела меня домой и накормила молоком. Мяу-мяу». Я ответила, что у мамы уже есть одна кошка дома и эта кошка не любит других кошек, села в машину и быстро уехала. Год спустя увидела, как он мурлычет перед другой женщиной. Интересно, нашел ли этот бездомный кот себе дом? © Cyndy Vetter / Quora

А какие странные первые свидания были у вас?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.