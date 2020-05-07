16 человек, которые просто хотели купить что-то классное в интернете, а не вот это вот все

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Сотрудники издания Aligurus подсчитали общее количество заказов на AliExpress и выяснили, что в 2019 году самым продаваемым товаром был карандаш для бровей. На втором месте оказалось защитное стекло для телефонов iPhone, а на третьем — USB-зарядки. Ну, а мы решили узнать, от каких своих онлайн-покупок люди остались, мягко говоря, в шоке.

AdMe.ru начитался отзывов о товарах, заказанных через интернет, и искренне сочувствует тем, кто попался на удочку нечестных продавцов.

«В одном магазине этот комбинезон продавали за $ 16, а в другом — за $ 39. Я заказала тот, что дороже, и он оказался просто ужасным. Никогда не стала бы его надевать»

«Мама моего парня купила медный чайник на Amazon, и сегодня его наконец доставили. Что ж, теперь у нее есть новая фигурка для „Монополии“»

«Это последний раз, когда я что-то заказываю у незнакомого продавца на Amazon»

«У нас с девушкой туго с финансами, поэтому мы не можем дарить друг другу дорогие подарки. Заказал ей майку в интернете. Что ж, теперь у меня ни денег, ни времени искать что-то другое»

«Даю советы по правильному питанию за пиццу».

«Вот что было в рекламе — и что я получила на самом деле»

«Кто-нибудь знает, где я могу теперь заказать крошечный нож и фрукты для моего нового точильного камня?»

«Моя мама заказала милого поросенка из фетра, а получила какой-то окорок. Он стал членом нашей семьи, но мы до сих пор над ним смеемся»

«Они обещали, что этот костюм сделает меня „самой модной на вечеринке“»

«Эта юбка стоила $ 23. Когда ее доставили, оказалось, что в нее вшиты шорты со штанинами разной длины, а сама она с правого бока на 8 см длиннее»

«На модели, видимо, размер S, я же заказала себе XL. Думаю, эта штука бы мне подошла, если б мой рост был 150 см, а не 179»

«Заказала на AliExpress рюкзак с вышивкой, и вот что мне пришло. Я считаю, это шедевр»

«Я заказывала по интернету оберточную бумагу, но произошла ошибка, и теперь у меня есть громадный постер с моим лицом. Я даже не злюсь»

Ожидание и суровая реальность

«Я заказала футболку слева в размере М — и вот что я в итоге получила. Отдала ее своей 6-летней племяннице, к счастью, она фанатка AC/DC»

«Всегда проверяйте размер, когда заказываете лакомство для вашей собаки»

«Платье за $ 60, которое нельзя вернуть. На модели оно выглядит таким легким, а мое больше похоже на гигантский картофельный мешок. Просто соврите мне, что все не так плохо»

Покажите, что вы в последний раз заказывали в интернете? Ваши ожидания совпали с реальностью?