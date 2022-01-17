16 человек, которые из магазина принесли такие истории, что хоть сейчас в театре пьесу ставь

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Мир всегда находит возможность взбодрить нас. И даже простой поход в магазин может дать заряд энергии на целый день. А особо предприимчивые люди еще и всему интернету покажут и расскажут, с чем им пришлось столкнуться во время решения этой будничной задачи.

Мы в AdMe.ru кусаем локти, завидуя людям, которым повезло увидеть или услышать в магазинах что-то эдакое. Поэтому устраивайтесь поудобнее, сейчас мы как следует окунемся в истории наших сегодняшних героев по обе стороны прилавка.

Ожидание / реальность

Перила веломагазина. Ну красота же! Вроде мелочь, но настроение поднимает

Без комментариев

Была в магазине, вижу семейную пару, одеты хорошо, на руках ребенок. Они у ребенка спрашивают, что ему купить, разговаривают с ним, улыбаются. Накупили ему, в общем, целую кучу детских пюрешек и подгузников. А я смотрю, ребенок-то совсем не двигается, присмотрелась, а это не ребенок, а кукла! До сих пор не по себе. © Подслушано / Ideer

«Такой глазури я еще не видел. Очень дорогой лед получается»

«Никогда не ходите в супермаркет голодными. Я приходил просто за хлебом»

Предупреждать надо

Работал в молодости в магазине электротоваров. В обеденный перерыв закрывали магазин на роллеты. Обедали внутри, поэтому не опускали их до конца. В один прекрасный день наблюдаем картину: мужчина заползает под роллетами на четвереньках. На вопрос «Мужчина, что вы делаете?» он ответил: «А что, закрыто?» © Wildwildworld / Pikabu

Кассирша сделала ногти — кассирша покажет ногти

Креатив от хозяйственного магазина

«Вот эта милая собачка сегодня у прилавка колбасу просила. Хозяина рядом не видел. Она, видимо, сама по себе»

Когда точно знаешь, чего хочешь

Работаю в магазине джинсовой одежды. Что только у меня не искали: и джинсы-стринг (стретч), и фирму «Трусаччи» (Trussardi), и джинсы с «нормальным просерыдышем». Вчера вот очень настойчивая мадам требовала джинсы цвета «синий беж». Вот до сих пор страдаю: как это выглядит? © Подслушано / Ideer

«Когда я хотел сделать более качественное фото, это маленькое чудо вылезло с лицом, перемазанным мороженым, и начало присматривать себе новую жилплощадь»

Подождите, магазин загружается

Вот и веселье подвезли

Была в продуктовом магазине, на выходе толкала тележку и тащила за руку полуторогодовалого ребенка. Этим самым перегородила выход и шла медленно. Мужчина, который шел позади, раздраженно протянул: «Дамочка, не могли бы вы идти повеселее?» Не нашла ничего лучше, чем затянуть: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой...» Надеюсь, ему стало хоть чуточку веселее. © Подслушано / Ideer

Ну разве так не удобнее?

«Увидев такую замечательную пачку хлопьев в супермаркете, мы не удержались и сделали эту фотографию нашей дочери»

«Я вчера видела такое»

Огромная банка Nutella была оставлена в отделе со свежей зеленью. Листовой салатик и укропчик вместо Nutella, понимаете? Вот это мощь, вот это сила духа! © K0gteT0chka / Pikabu