16 человек, которые принесли из магазинов такие истории, что хоть сейчас ток-шоу по ним снимай

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Мало кто из нас ждет от похода в магазин событий, о которых потом можно будет увлеченно рассказывать друзьям. Но нашим героям по обе стороны прилавка очень повезло, ведь они принесли домой не только покупки или зарплату, но и море впечатлений.

Мы в AdMe.ru каждый раз потираем руки, когда речь заходит о магазинных историях. Поэтому устраивайтесь поудобнее и получайте новую порцию.

«Иногда мне кажется, что магазины участвуют в негласном соревновании на самые большие бирки для ключей. Размер этой примерно 15×20 см»

«Торт „Счастливый ежик“, который я недавно увидел в магазине»

«4 года назад я сохранил редкое фото Орландо Блума в супермаркете»

Получается, были случаи?

Срыв мероприятия

Так как сижу в декрете, то для похода по магазинам собираюсь как на праздник. И вот я, намарафеченная, с чувством, что я еще ого-го, захожу в бутик, куда муж зашел на 5 минут раньше меня. Ко мне подлетает любимый и быстро шепчет: «Валим отсюда, я пукнул!» Настроя как не бывало... © Подслушано / Ideer

Видеонаблюдение отдыхает

Зимний «топ-топ» перед входом

Заботливый гость

Однажды в магазине вижу: мужчина покупает большой торт с 50%-й скидкой, потому что срок годности в этот день заканчивается. Ему на кассе на это указали, мол, торт сегодня надо съесть. Мужчина ответил: «Да, я это понял. А у вас есть машинка для простановки сроков годности? Перепечатайте мне, а то в гости неудобно как-то нести». И кассир принесла из подсобки эту машинку... © Подслушано / Ideer

Когда лучше не всматриваться

Нашел приключения там, где даже не рассчитывал их найти

Отправила братца в магазин за слоеным тестом, ему 6 лет, и он небольшого роста. 15 минут его нет, 20, 30... Начала волноваться, оделась, пошла в магазин. Захожу, а вокруг него все продавцы столпились. Он умудрился перекувырнуться, провалиться в морозилку и от паники там застрять. Теперь ходит только за хлебом в соседний ларек. © Подслушано / Ideer

Как домой пришел

«А он выглядит солиднее, чем я себе представляла⁠⁠»

Конь в пальто. — Прим. AdMe.ru.

Новый уровень клиентских претензий

Работаю в магазине. Много повидала недовольных покупателей, и чаще всего недовольство вызывают очереди, ценники и прочее. Но на днях меня удивила одна женщина: ее недовольство заключалось в том, что ее, видите ли, очень быстро обслужили на кассе! © Подслушано / Ideer

Холодильники в магазине электроники. Максимально реалистично

«Попросил колбасу в нарезку. Нарезали...»

Когда уже нет сил ходить с мамой по магазину