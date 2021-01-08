16 человек, которые превратили свой дом в райский уголок. И теперь их оттуда и калачом не выманишь

Герои нашей статьи решили сделать свои дома самым уютным местом на земле. Но они не стали нанимать для этого профессионалов, а сделали все своими руками, вложив в работу частичку своей души. Получилось так круто, что они просто не смогли не выложить фотографии результата в интернет, ну а мы — пройти мимо.

AdMe.ru получил порцию эстетического наслаждения от этих со вкусом обставленных гостиных и спален.

«Святилище в моей студии. Мы с котами постоянно деремся из-за плетеного кресла»

«Мне все говорили, что не надо красить ванную комнату в черный цвет. В общем, я не послушался»

«Моя эклектичная гостиная. Только ковер и обои мне совершенно не нравятся, жаль, что не могу их поменять»

«Сделали нашу гостиную немного уютнее»

«Соорудила себе уголок для чтения»

«Моя солнечная комната»

«Я 10 лет выплачивала кредит за обучение и копила деньги. И наконец обзавелась собственным уютным уголком. Как же я горжусь собой»

«Недавно отремонтировали гостиную. Преобразили ее по полной»

«Раньше мне говорили, что моя комната похожа на комнату 12-летнего мальчика. Я определенно улучшила ее с тех пор»

«Наконец-то закончила оформлять детскую комнату для моего сына»

«Гостиная — это моя любимая комната в доме»

«Мы постарались хоть немного оживить интерьер нашей съемной квартиры»

«Теперь у меня наконец-то есть „взрослая“ спальня»

«Моя холостяцкая гостиная после развода. Когда я стал приводить дом в порядок, почувствовал себя лучше»

«Мой любимый уголок гостиной. У меня был очень ограниченный бюджет, но все равно получилось классно»

«Никогда бы не подумала, что отважусь наклеить такие обои. Но теперь моя унылая квартира выглядит прилично»