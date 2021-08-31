16 человек, которые попали в такие неловкие ситуации, что даже мистер Бин снимает шляпу
Спорим, каждый из вас хоть раз в жизни оказывался в ситуации, которую и вспоминать-то стыдно. И в этом случае люди делятся на 2 типа. Одни годами прокручивают неловкий момент в голове и готовы стереть себе память, лишь бы забыть этот позор. А другие обладают достаточным чувством самоиронии и с радостью делятся своими комичными историями со всем миром.
Мы в AdMe.ru по своему опыту знаем, что юмор отлично помогает справиться с чувством стыда. И предлагаем вам брать пример с героев нашей подборки, которые не постеснялись рассказать о неловких ситуациях в своей жизни.
- Собака соседа по комнате любит сидеть у меня на коленях, пока я работаю. Как-то во время видеоконференции мой босс сказал: «О, пожалуйста, покажи нам всем этого симпатичного малыша!» Я обрадовался, включил звук и сказал: «Это Эви», но оказалось, мой начальник обращался к другой коллеге, у которой на руках сидел настоящий младенец. © Coll3enG / Twitter
- Шли с подругой по университету, навстречу двигался старенький въедливый профессор и что-то на ходу объяснял студентке, однокурснице подруги. Подруга крикнула им: «Зиня, привет!» Профессор так ошалело глянул на нас, аж губы затряслись. Я тоже шокирован этой выходкой, говорю: «Ну ничего себе ты фамильярничаешь! Я, конечно, понимаю, он у вас лекции читает и скоро экзамен будет принимать, но это как-то слишком». А подруга смотрит непонимающе. Оказывается, она с однокурсницей поздоровалась, и у той по фамилии Зинченко еще со школы прозвище такое.
Только вот так совпало, что у профессора имя Зиновий, а близкие друзья зовут его Зиней. Я в курсе, поскольку он — коллега и друг моего отца. Услышав это, моя подруга не сильно обрадовалась. © R1980 / Pikabu
- Моя тетя выходила замуж, и в их приглашении было сказано, что тема свадьбы связана со спортом и нужно надеть свою любимую майку. Когда я добралась до места торжества, заподозрила что-то неладное, ведь ни одного человека в спортивной одежде не увидела. Оказалось, что я все неправильно поняла. Майки предназначались для застолья, но на саму церемонию нужно было одеться нормально. И вот, на свадьбе все гости были в праздничных платьях и костюмах, а я одна — в майке. © The_Comanch3 / Reddit
- Я работала допоздна, и мне фирма оплачивала такси. Заказала я машину, выхожу — стоит. Сверила марку, номер и села. Водитель в шоке, смотрит на меня, а я не могу понять, что не так. Говорю ему: «Ну поехали, чего стоим-то?» Тут из магазина, что неподалеку, выбегает женщина и начинает орать: «Я только за порог, а ты опять каких-то баб себе завел!» Я сижу и понимаю, что что-то пошло не так, и в этот момент рядом останавливается автомобиль той же марки и цвета, да еще и с такими же номерами с разницей в одну букву! Я под тихое «извините, ошиблась» выскочила и села в другую машину. Это и было мое такси! Надеюсь, у того мужика все хорошо. © SanyaINOK / Pikabu
- Знакомлюсь с будущей свекровью, волнуюсь жутко. При встрече она вдруг резко наклоняется ко мне. Я подумала, что она собирается поцеловать меня в щеку. Решила ответить ей тем же, поэтому потянулась к ней, свернув губы трубочкой, и смачно чмокнула ее в шею. До сих пор вспоминаю и сгораю от стыда.
- Гуляли с мужем по набережной. Присели на лавочку, тут подбегает пацан и, держа в руке нечто пушистое и серое, говорит: «Фото с шиншиллой». Смотрю, у моего благоверного лицо выражает полное непонимание и растерянность. Наступает неловкая пауза, в течение которой пацан опять предлагает свою услугу, а затем, видя полный ступор моего мужа, уходит. Оказалось, супругу послышалось вместо «фото с шиншиллой» — «кот очень вшивый», и он долго думал, чего же хочет малец — то ли денег на избавление пушистого от паразитов, то ли просто сочувствия к животному. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я была в кафе и пыталась найти туалет. Зашла в какое-то помещение, где было 15–20 девушек. Я не придала этому большого значения, просто в туалете было много людей. Но потом кто-то спросил меня, все ли в порядке, и мне это показалось немного странным. Затем одна девушка повернулась ко мне и заявила: «Это частная вечеринка». Оказывается, я стояла не в очереди в туалет, а ворвалась на чье-то мероприятие, и к тому же перепутала уборную с VIP-залом. © Staciebailey / Reddit
- Сидела в очереди на почте. Какая-то женщина копировала документы, у ее ног стояла сумка. Женщина закончила дела и ушла. А сумку-то забыла! Я подскакиваю, хватаю сумку и мчусь к выходу. Наперерез бросается бабулька и тянет ее на себя, вращая глазами от изумления и гнева. Оказалось, это была ее сумка, а я у всех на глазах пыталась с ней скрыться. Как же мне было стыдно! Даже сейчас пишу, и вот опять... © NoFrame / Pikabu
- Ехала в автобусе. На остановке зашел симпатичный парень и встал рядом. Вдруг он улыбнулся и сказал: «Ну, как сегодня настроение у красивой девушки?» Я просто обалдела, покраснела и выдала: «Теперь уже лучше!» Он зыркнул на меня недовольно и постучал пальцем по наушнику, а затем продолжил разговор: «Я минут через 20 буду у тебя. Целую». После этого несколько остановок он молча ехал рядом, а мне все это время хотелось биться головой о стекло из-за своей глупости.
- Друг, работающий в школе, рассказал, как к ним на работу устроилась молоденькая девушка — преподаватель танцев. Ее кружок сразу же стал пользоваться бешеной популярностью, особенно среди девочек. Через какое-то время вызывает ее директор и говорит:
— Светлана Алексеевна, нам в школе нужно создать хор.
— Ну, наверное, нужно, а при чем тут я? — отвечает она.
— Как это «при чем»? Вы же у нас хореограф! © feldkurat / Pikabu
- В первый день в колледже я познакомился с парнем по имени Сократ. Я решил, что это какая-то шутка, засмеялся и сказал: «Ага, а я Агамемнон». Но тот не шутил, его действительно звали Сократ. От неловкости мне хотелось провалиться сквозь землю. © bionix90 / Reddit
- Я до сих пор сжимаюсь, вспоминая тот случай. Я тогда жил в Азии, и мне нужно было вернуться в Великобританию, навестить родных. В аэропорт ехал на такси. Водитель — худой и невысокий парень с модной хипстерской стрижкой, с выбритыми висками и длинной челкой.
В дороге мы с ним разговорились. Я узнал, что парень был из консервативной сельской местности, жил в городе с братьями, увлекался футболом и пока был холост. Я знал, что по местным обычаям молодые люди чаще всего ищут невест в родных краях. Не знаю, зачем, но я задал водителю очень личный вопрос:
— Вы планируете найти девушку здесь, в городе, или будете искать невесту у себя на родине?
— Извините? — переспросил он.
Я попытался переформулировать вопрос, признавая, что мое знание местного языка было не безупречным:
— Вы ищете женщину здесь, в городе, или из вашего родного поселка?
В этот момент время застыло. Водитель выглядел ошалевшим. Он медленно повернул ко мне лицо. Его голос как-то стал выше, и он сердито вскрикнул:
— Ищете женщину?! Я — женщина!
И в ту же секунду я вдруг разглядел ее длинные ресницы и пухлые губы. Мне стало так стыдно! Я тогда отдал бы что угодно за сверхспособность телепортации! © Craig Kelly / Quora
- Друзья моего парня пригласили нас на барбекю. Я тогда еще не была с ними знакома. Все шло довольно неплохо, но только до тех пор, пока мы не решили уходить. Вся компания сидела в большом кругу. Мой парень поднялся, чтобы попрощаться со всеми. Вдруг я запаниковала и почему-то решила, что мне нужно поступить так же, иначе я сильно обижу ребят. Поэтому я пошла по кругу за своим парнем и начала каждому жать руку и говорить, что была рада встрече. И так 15 раз или даже больше. В итоге, когда мы уже уходили, друзья парня смеялись нам вслед. Это было 5 лет назад, но мне все еще неловко это вспоминать. © Fiendish-little-fox / Reddit
- Самый неловкий момент в моей жизни был, когда в 9 лет мы с мамой и сестрой поехали на курорт. Вечером был концерт, на котором проводили розыгрыш торта-мороженого по лотерейным билетам. Сестра брякнула перед этим, что все в розыгрышах подставное, и я решила сделать вид, что выиграла, чтобы получить торт. Называют цифры, я вскакиваю и кричу, что выиграла, бегу на сцену, все хлопают, и тут дедушка, настоящий победитель, кричит, что я обманщица. Еще неделю в столовой на меня все фукали. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Помню, произошел со мной в школе случай. Пришла на отработку практики, смотрю — у расписания стоит девчонка, хорошенькая, невысокая, с косичками. Ну, я к ней подошла, начала разговор от нечего делать. Оказалось, она из нашей школы. Поболтали по душам, думаю, узнаю, в каком она классе. Говорю:
— Ты такая прикольная, и почему мы раньше не виделись! Тебе сколько лет?
— Двадцать семь. Я ваша новая химичка. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Заезжали с коллегой в магазин. Время поджимало. Я с криком: «Не глуши!» — стремительно побежал в магазин. Купил все, открываю дверь в машину и со словами: «Киса, у нас 5 минут осталось» — плюхаюсь в кресло (у коллеги фамилия Кисаев). Но за рулем сидит вовсе не Киса, а какой-то мужик внушительных размеров... Искра, буря, встреча взглядов, секунда недопонимания. Говорю: «Эмм... Я щас», — открываю дверь и катапультируюсь из машины. На парковке рядом стояли две похожие машины с одинаковой покраской. © ZimOO / Pikabu
А вы можете вспомнить свои неловкие моменты, после которых не знали, смеяться или сгорать от стыда? Расскажите нам в комментариях.
Поделиться этой статьёй