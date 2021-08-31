16 человек, которые попали в такие неловкие ситуации, что даже мистер Бин снимает шляпу

Спорим, каждый из вас хоть раз в жизни оказывался в ситуации, которую и вспоминать-то стыдно. И в этом случае люди делятся на 2 типа. Одни годами прокручивают неловкий момент в голове и готовы стереть себе память, лишь бы забыть этот позор. А другие обладают достаточным чувством самоиронии и с радостью делятся своими комичными историями со всем миром.