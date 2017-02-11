16 человек, которые поняли все слишком буквально
Каждый день мы сталкиваемся с инструкциями и указаниями, к которым давно привыкли: от дорожных знаков до просьб родных. Но есть люди, которые воспринимают все слишком буквально и делают нечто необычное.
Мы в AdMe.ru ценим оригинальность такого подхода, тем более что настроение от него поднимается на раз-два! Оглянитесь, может, и вокруг вас найдутся такие примеры?
Кажется, это не работает
Мне точно надо мыть руки именно так?
Странная просьба, но раз вы этого хотите
Победитель в номинации «Гравировщик года»
Мой сын выбирал подарок на день рождения с «холодным расчетом» и попросил «наличных в твердой валюте»
Я не уверен на 100 %, но, кажется, я все же не так понял их указания
Попросил мою двухлетнюю дочь оставить обувь около входной двери
Это непросто, но я постараюсь соблюдать ваши правила
Детский взгляд на вещи — самый буквальный из возможных
Люблю делать все правильно!
Попросила сына-второклассника поставить эти бутылки в ванную комнату
А этот парень понял, что к чему!
Про моноциклы ничего не сказано, так что все в порядке
Какой запрос — такой и результат
Даже спорить не буду, шапки так шапки
Жена сказала взять селфи-палку и сделать несколько фото в течение дня, пока я буду заниматься обычными делами
Фото на превью JaymoonCoakley/twitter.com