16 человек, которые поняли все слишком буквально

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Каждый день мы сталкиваемся с инструкциями и указаниями, к которым давно привыкли: от дорожных знаков до просьб родных. Но есть люди, которые воспринимают все слишком буквально и делают нечто необычное. Мы в AdMe.ru ценим оригинальность такого подхода, тем более что настроение от него поднимается на раз-два! Оглянитесь, может, и вокруг вас найдутся такие примеры?

Кажется, это не работает

Мне точно надо мыть руки именно так?

Странная просьба, но раз вы этого хотите

Победитель в номинации «Гравировщик года»

Мой сын выбирал подарок на день рождения с «холодным расчетом» и попросил «наличных в твердой валюте»

Я не уверен на 100 %, но, кажется, я все же не так понял их указания

Попросил мою двухлетнюю дочь оставить обувь около входной двери

Это непросто, но я постараюсь соблюдать ваши правила

Детский взгляд на вещи — самый буквальный из возможных

Люблю делать все правильно!

Попросила сына-второклассника поставить эти бутылки в ванную комнату

А этот парень понял, что к чему!

Про моноциклы ничего не сказано, так что все в порядке

Какой запрос — такой и результат

Даже спорить не буду, шапки так шапки

Жена сказала взять селфи-палку и сделать несколько фото в течение дня, пока я буду заниматься обычными делами