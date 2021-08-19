16 человек, которые показали, что для счастья не всегда нужно много денег

Практически у каждого человека в жизни были моменты, когда финансовые возможности не совпадали с желаниями. Кто-то научился мастерски экономить даже там, где другие и не подумали бы. А кто-то смог выкрутиться своими силами: залатал дыры на одежде эффектной вышивкой, смастерил игрушки и обувь для детей своими руками и даже угодил домашним питомцам.

Мы в AdMe.ru искренне рады за людей, которые в любой ситуации способны сохранять хорошее настроение и исполнять свои и чужие желания практически без лишних трат.

«Сын хотел плюшевого ската на свой 5-й день рождения, а у меня не было денег. Поэтому я вручную сшила этого малыша из старого детского одеяла»

«У мужа порвались любимые брюки. Вот как я решила проблему»

«Мы с женой решили, что и сами справимся не хуже известных производителей игрушек»

«Я обычно делаю открытки сама, вместо того чтобы покупать их. В этом году племянницы втянули в создание открыток ко Дню отца. Не лучшие мои работы, но точно полные любви»

«У нас было довольно мало подарков, и мы упаковали много вещей раздельно, чтобы казалось, что их много. Но дети остались в восторге! Отдельная похвала 8-летнему ребенку за нашу елку»

«Вот так моя 13-летняя дочь зашила дырку на моих любимых джинсах!»

«Провели скромную свадьбу с двумя гостями в роли свидетелей. Это было в 2016-м, и сейчас я бы не стала ничего не менять»

«Я выбрала недорогое платье и обувь, а муж надел одежду, которая у него была. За аренду часовни, где нас поженили, не пришлось ничего платить. Еще мы заплатили фотографу. Букет я сделала сама, а на ужин мы потратили всего $ 75»

«Наконец соединил все образцы ковров, которые я собирал, чтобы сделать комнату более уютной»

«Мои дети обожали эту книгу о Бастлтауне. Когда она начала разваливаться, я понял, что иллюстрации в ней объединены, и сделал плакат на стену»

«Моя двоюродная сестра прислала мне мочалку, которую сама вырастила. Она часто дарит их друзьям и семье!»

«Сделала дочке новый наряд из платья с распродажи за 36 рублей. Неидеально, но нам нравится!»

«Превратила несколько испорченных штор в шикарное платье Белль из „Красавицы и Чудовища“»

«Давно хотел алфавитные разделители для пластинок из моей коллекции. В итоге просто разрезал старые коробки и попросил племянницу попрактиковаться в письме»

«Моя дочь попросила новые Adidas. У меня не было денег, и я вручную смастерил вот это. Я хороший папа, да?»

«Кошка недавно поранилась и сейчас не может прыгать. Без особых трат я сделала ей временную лестницу»

«Светоотражающие куртки для собак стоят от 40 до 80 новозеландских долларов. Я купила подержанную детскую куртку за доллар, и она идеально подошла!»