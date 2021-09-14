16 человек, которые побывали в таких крутых кафе, что трубят об этом всем знакомым
Иногда мы просто забегаем в кафе, чтобы перекусить или укрыться от не очень хорошей погоды, а в итоге натыкаемся на такое, что только фотографировать да друзьям рассказывать. Чего стоит заведение, которое выглядит как оживший средневековый трактир, или официант, отдавший кучу еды по копеечной цене, которую сам и выставил наобум.
Мы в AdMe.ru слегка зависли, разглядывая фото пользователей сети из ну очень атмосферных ресторанчиков. А в бонусе вас ждет доказательство того, что такие заведения еще и веру в человечество вернуть могут.
«Из этого итальянского кафе открывались самые невероятные виды»
- Безоговорочно добавляю в список желаний. © pizza*****-_- / Reddit
«Ходила тут вчера в котокафе, и этот парень ну очень крепко уснул»
- Что ж, день мгновенно стал лучше, спасибо. © c00chieMonster420 / Reddit
«Путешествовал в одиночку по Вьетнаму и обнаружил это чудо»
- О, пробовал там пудинг на кокосовом молоке, и он был нереально хорош. Прямо завидую, что ты там! © Erimenes / Reddit
Когда сырный пирог, он же чизкейк, оказался сырным ну просто максимально
«Друг поехал в отпуск в Армению. Так выглядит его ужин за $ 6»
- Бьюсь об заклад, что еда стоит $ 2, а кола — $ 4. © tomveiltomveil / Reddit
«Я однозначно вернусь в этот мексиканский ресторанчик, как только он откроется»
«Тематическое кафе по Гарри Поттеру. Вы только посмотрите, что было в туалете»
- Я слышу ее хихиканье! © _calmdowncrazy / Reddit
«Укрылась от дождя в этом кафе в Румынии»
Просто кафе в Чехии, а будто какая-то ожившая сказка
- Если бы я случайно на него наткнулся, то был бы уверен, что сейчас придется какой-то квест проходить. © Bantersmith / Reddit
И из этого заведения в Шотландии тоже вряд ли захочется уходить
- Так, мне просто необходимо, чтобы мой дом выглядел так же. Не то чтобы это веская причина для развода, но если муж будет против, то ему пора. © KinseyH / Reddit
От этой фотографии десертов из японского кафе вполне можно и слюной захлебнуться
А здесь за свободные столики усаживают плюшевых медведей
«В кафешке восседает этот парень, который еще и орет каждый раз, когда я прохожу мимо»
- Вот же самодовольный маленький негодяй. Даже не встанет, чтобы поорать. Обожаю. © unknown author / Reddit
Эту фотографию с вкусняхами из пончиковой в Майами однозначно лучше смотреть только на сытый желудок
«Ресторан, в котором я работаю»
- И официантка такая: «Еще 3 миски каши и ягненка для моего господина». © MugillacuttyHOF37 / Reddit
Бонус: «В офисном здании открылось новое кафе, ну я и забежал туда перекусить»
Там коренастый такой мужчина в поварском колпаке рассказал мне, что есть в меню, и я взял борщ, пюре с котлетой, салат и компот. Через некоторое время он же поставил мне на стол тарелки с заказом, порции в которых были гораздо больше обычных, а в пюре вместо одной котлеты лежало почему-то две. На мой удивленный взгляд повар-официант ответил: «Вы попали на акцию — две котлеты по цене одной». Черная пятница, мол. А когда я достал карточку, чтобы расплатиться, меня ждал следующий сюрприз.
Поставив на стол аппарат для карточек, повар-официант спросил: «Сколько вам посчитать?» «Мне по ценам меню», — немного растерялся я. «Не волнуйтесь, я владелец кафе», — сказал повар-официант-владелец. Немного помедлил и такой: «Сто рублей устроит?» Я, немного прибалдевший, приложил карточку и получил чек на 100 рублей. «Первый день работаем, да еще пятница, не оставлять же», — объяснил повар-официант-владелец. «А если еще с собой купите, я вам скидку сделаю». Было, кстати, очень вкусно.
А вам западал в душу какой-либо ресторанчик? Чем именно?