16 человек, которые побывали в таких крутых кафе, что трубят об этом всем знакомым

Иногда мы просто забегаем в кафе, чтобы перекусить или укрыться от не очень хорошей погоды, а в итоге натыкаемся на такое, что только фотографировать да друзьям рассказывать. Чего стоит заведение, которое выглядит как оживший средневековый трактир, или официант, отдавший кучу еды по копеечной цене, которую сам и выставил наобум.

Мы в AdMe.ru слегка зависли, разглядывая фото пользователей сети из ну очень атмосферных ресторанчиков. А в бонусе вас ждет доказательство того, что такие заведения еще и веру в человечество вернуть могут.

«Из этого итальянского кафе открывались самые невероятные виды»

Безоговорочно добавляю в список желаний. © pizza*****-_- / Reddit

«Ходила тут вчера в котокафе, и этот парень ну очень крепко уснул»

Что ж, день мгновенно стал лучше, спасибо. © c00chieMonster420 / Reddit

«Путешествовал в одиночку по Вьетнаму и обнаружил это чудо»

О, пробовал там пудинг на кокосовом молоке, и он был нереально хорош. Прямо завидую, что ты там! © Erimenes / Reddit

Когда сырный пирог, он же чизкейк, оказался сырным ну просто максимально

«Друг поехал в отпуск в Армению. Так выглядит его ужин за $ 6»

Бьюсь об заклад, что еда стоит $ 2, а кола — $ 4. © tomveiltomveil / Reddit

«Я однозначно вернусь в этот мексиканский ресторанчик, как только он откроется»

«Тематическое кафе по Гарри Поттеру. Вы только посмотрите, что было в туалете»

«Укрылась от дождя в этом кафе в Румынии»

Просто кафе в Чехии, а будто какая-то ожившая сказка

Если бы я случайно на него наткнулся, то был бы уверен, что сейчас придется какой-то квест проходить. © Bantersmith / Reddit

И из этого заведения в Шотландии тоже вряд ли захочется уходить

Так, мне просто необходимо, чтобы мой дом выглядел так же. Не то чтобы это веская причина для развода, но если муж будет против, то ему пора. © KinseyH / Reddit

От этой фотографии десертов из японского кафе вполне можно и слюной захлебнуться

А здесь за свободные столики усаживают плюшевых медведей

«В кафешке восседает этот парень, который еще и орет каждый раз, когда я прохожу мимо»

Вот же самодовольный маленький негодяй. Даже не встанет, чтобы поорать. Обожаю. © unknown author / Reddit

Эту фотографию с вкусняхами из пончиковой в Майами однозначно лучше смотреть только на сытый желудок

«Ресторан, в котором я работаю»

И официантка такая: «Еще 3 миски каши и ягненка для моего господина». © MugillacuttyHOF37 / Reddit

Бонус: «В офисном здании открылось новое кафе, ну я и забежал туда перекусить»

Там коренастый такой мужчина в поварском колпаке рассказал мне, что есть в меню, и я взял борщ, пюре с котлетой, салат и компот. Через некоторое время он же поставил мне на стол тарелки с заказом, порции в которых были гораздо больше обычных, а в пюре вместо одной котлеты лежало почему-то две. На мой удивленный взгляд повар-официант ответил: «Вы попали на акцию — две котлеты по цене одной». Черная пятница, мол. А когда я достал карточку, чтобы расплатиться, меня ждал следующий сюрприз. Поставив на стол аппарат для карточек, повар-официант спросил: «Сколько вам посчитать?» «Мне по ценам меню», — немного растерялся я. «Не волнуйтесь, я владелец кафе», — сказал повар-официант-владелец. Немного помедлил и такой: «Сто рублей устроит?» Я, немного прибалдевший, приложил карточку и получил чек на 100 рублей. «Первый день работаем, да еще пятница, не оставлять же», — объяснил повар-официант-владелец. «А если еще с собой купите, я вам скидку сделаю». Было, кстати, очень вкусно.