16 человек, которые побывали на съемках телешоу и рассказали о них всю правду

Крестная была участницей «Модного приговора». В жизни вполне ухоженная и эффектная женщина, за одеждой всегда следит, это для нее чуть ли не главное в жизни. На программе ее заявили как «серую мышь — учительницу», завязали ей хвостик и смыли макияж, ибо пришла она слишком красивой. Ах да, еще в ее историю добавили пункт про то, что она уже 10 лет носит «почти траур» по покойному мужу-археологу, погибшему на экспедиции (которого у нее никогда не было). Единственное, с ней согласовали, не против ли она, что прозвучит такая история. © hosh / Pikabu

Мой друг участвовал в танцевальном реалити-шоу в Индии и понял, что действительность далека от того, что показывают по ТВ. Танцевальные движения записываются в нескольких дублях, в итоге все это выглядит слишком отрепетированным и совсем не спонтанным. Концерты строятся по сценарию и снимаются несколько раз. Даже шутки и эмоции — это всего лишь часть сценария. Участникам часто предлагают драматические, откровенно эмоциональные и экстремальные выступления, чтобы повысить рейтинг. В общем, реалити-шоу далеки от реальности. © Piyush Ranjan / Quora