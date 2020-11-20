16 человек, которые побывали на съемках телешоу и рассказали о них всю правду
Для многих людей телевидение стало заменителем реальности. Миллионы зрителей с увлечением следят за тем, как молодые парни и девушки «строят свою любовь», искренне сопереживают героям различных телешоу и представляют себя на их месте. Обычный человек может только догадываться о том, насколько происходящее на экране соответствует действительности.
Мы в AdMe.ru решили заглянуть за кулисы съемочных площадок и нашли в сети рассказы людей, которые на собственном опыте или по рассказам близких людей узнали секреты работы популярных телепрограмм. К некоторым откровениям мы были морально не готовы.
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Моя одногруппница из института была невестой на «Давай поженимся». Смотрим с мамой телек, а там она! Я еще думаю: «Что она там забыла? У нее же муж и ребенок». Причем история ее в программе была такая: она вдова, есть малыш, ищет ему отца. На следующий день спрашиваю ее, что это было. Она ржет, мол, одна из невест отказалась, а знакомая там работала подборщиком участников и попросила заменить участницу. Рассказывала, как Роза докапывалась до каждого слова и что многое вырезали. И самое забавное, что все говорят: «Шоу ерунда, кто это вообще смотрит?» А по факту каждый одногруппник видел этот выпуск и мучил ее вопросами, как что там происходило. © MissElegance / Pikabu
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Я знаю человека, который хотел отправить подругу на программу «Снимите это немедленно» (What Not to Wear). Оказывается, шоу не предоставляет $ 5 000 на преображение участника — друзья и семья должны выложить эти деньги, а программа просто оплачивает счет за гостиницу и еду, пока героине делают макияж и она ходит по магазинам. Узнав, что им придется заплатить $ 5 000, они отказались от участия. © doveinabottle / Reddit
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Была на кастинге «Битвы экстрасенсов». Людей, как тараканов, тьма тьмущая, с палками, живностью, орут, пытаются увидеть будущее. Дошла очередь до меня. Сразу ко мне подходит солидный мужчина и говорит: «Мы тебя берем, но ты вылетишь 5-й по счету». Ушла. © Подслушано / Vk
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Крестная была участницей «Модного приговора». В жизни вполне ухоженная и эффектная женщина, за одеждой всегда следит, это для нее чуть ли не главное в жизни. На программе ее заявили как «серую мышь — учительницу», завязали ей хвостик и смыли макияж, ибо пришла она слишком красивой. Ах да, еще в ее историю добавили пункт про то, что она уже 10 лет носит «почти траур» по покойному мужу-археологу, погибшему на экспедиции (которого у нее никогда не было). Единственное, с ней согласовали, не против ли она, что прозвучит такая история. © hosh / Pikabu
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Мой друг участвовал в танцевальном реалити-шоу в Индии и понял, что действительность далека от того, что показывают по ТВ. Танцевальные движения записываются в нескольких дублях, в итоге все это выглядит слишком отрепетированным и совсем не спонтанным. Концерты строятся по сценарию и снимаются несколько раз. Даже шутки и эмоции — это всего лишь часть сценария. Участникам часто предлагают драматические, откровенно эмоциональные и экстремальные выступления, чтобы повысить рейтинг. В общем, реалити-шоу далеки от реальности. © Piyush Ranjan / Quora
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Я снимался в американской версии шоу «МастерШеф». День начинался с пробуждения в 6:00, до 6:30 нужно было одеться и быстренько что-нибудь съесть. Примерно 1,5 часа нас везли до студии, где снималось шоу, а потом мы еще час ждали настройки камер. Обычно съемочный день длился с 9:00 до 23:00 без перерыва. Иногда нас подкармливали по пути к транспорту пиццей и бутербродами. После съемок еще 1,5 часа пути до отеля. Ночью падаешь в постель без сил и пытаешься заснуть под храп незнакомца на соседней кровати. Затем просыпаешься в 6:00 — и все повторяется. © Pen Dragon / Quora
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Я снимался в эпизоде "Охотников за привидениями" (Ghost Hunters). Само расследование, как мне показалось, было вполне реальным, они просто следили за нами с камерой. Иногда просили повторить то, что микрофон не улавливал. Но все остальное было полностью подстроенным. В той части, где мы «спонтанно» предложили исследовать линкор, на самом деле все было подготовлено за несколько месяцев до этого. Сцену с завтраком снимали вечером, а нашу первую встречу — в последний день съемок. © jbhall36 / Reddit
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Мне знакомый рассказывал, как его друг давно ходил на шоу «Окна». Он играл там какого-то мужика, у которого жена и дети, а он изменяет супруге. В общем, отыграл, получил свои ₽ 3 000 — и все. А спустя время после эфира стоял он в очереди в магазине, и его узнала какая-то тетка, стала орать, мол, мерзавец, да как так, да у тебя жена, дети! И пытаться драться. © Irihondel / Pikabu
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Мои мама и тетя участвовали в шоу «Такси» (Cash cab). Они выиграли вторую по величине сумму денег в этой программе. Передача отчасти правдивая, поскольку в 30 % случаев люди, садящиеся в такси, не подозревают, что они окажутся на шоу, а остальные участники совсем не случайны. Например, моей тете предложили сняться в программе, когда она обедала в ресторане и очень эмоционально высмеивала бродвейское шоу, которое только что посетила. Ей сказали привести на съемки друга, и тетя позвала мою маму. Они встретились в городе с агентом, который помог поймать им нужную машину. Моя мама напала с обнимашками на ведущего, поэтому сцену, когда она останавливает такси, пришлось переснимать. © DasMachine103 / Reddit
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Я участвовала в программе «Кто хочет выйти замуж за миллионера?» (Who Wants to Marry A Millionaire?). Я была нищей аспиранткой, никогда не ездила до этого случая в Вегас и предполагала, что миллионер выберет блондинку. Так и вышло (я брюнетка). Неделю прожила в Лас-Вегасе во время съемок, все расходы были оплачены программой. Сценария не было. Это шоу вызвало огромный резонанс, но я, честно говоря, прекрасно провела время, даже зная, что меня не выберут. © whajoosay / Reddit
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Моя подруга участвует в текущем сезоне X Factor в Израиле. Все фейк. Она и многие другие конкурсанты повторно снимали свои прослушивания, потому что звук в первый раз был плохим из-за шумящей толпы. При этом комментарий судьи вставлен в телевыпуск из исходных прослушиваний. Продюсеры давят на участников, чтобы те приняли образ, который, по их мнению, будет продаваться. И неважно, что эта видимость имеет мало общего с тем, кем люди являются на самом деле. На этапе прослушивания конкурсантам велели сидеть с другими участниками, задавали темы для общения, и эти «естественные разговоры» снимались по несколько раз с разных ракурсов. После того как конкурсантов выбрасывают из шоу, сотрудники шоу ужасно обращаются с ними и не позволяют даже попрощаться с другими участниками. © lizrael / Reddit
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Друг решил подзаработать и отправился на передачу «Час суда», играл подсудимого. Снимали передачу почти целую неделю, он учил сценарий, ему заплатили деньги. А вот через 2 недели началось самое интересное. На его исторической родине соседка пришла к маме и говорит: «Зин! Только не волнуйся, садись. Там в Москве твоего сына по тяжкой статье судят, по ходу, пятнаха светит! Как же нам жить-то теперь?» © Dudkinbog / Pikabu
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Мой брат и его жена снимались в проекте «Охотники за домами» (House Hunters) на Аляске. Все шоу — фальшивка. Брат даже не искал дом. Кто-то из съемочной группы заприметил их с женой в местном кафе и спросил, не хотят ли они поучаствовать в шоу. Им написали сценарий, нашли 3 дома, которые были «уникальными», но даже не выставлялись на продажу! Продюсеры сказали моему брату и его жене, что говорить и что делать. Им платили $ 80 в день, съемки заняли 5 суток. Приятно было видеть их по телевизору, но с тех пор я не смотрю подобные программы. © Hillakilla_ / Reddit
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Мой брателло снимался в «Давай поженимся» и выбрал себе прекрасную девушку, живут вместе до сих пор. Ах да, совместных детей на время съемок передачи им пришлось оставить у дедов. © Uffk / Pikabu
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Друзья были на шоу «Охотники за домами» (House Hunters). Там все фейковое. Для тех, кто не знаком с шоу, его смысл таков: люди осматривают 3 дома и в итоге 1 из них покупают. Друзья уже приобрели дом перед съемками. При этом первый дом, на который они «посмотрели» на шоу, даже не продавался в реальной жизни. Другой дом находился не в том районе, где мои друзья планировали жить, но они притворились, что это так. © Gonekuckoo / Reddit
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Моя мама была на шоу о пластической хирургии. Ей сделали пластику живота, мини-подтяжку лица, подтяжку глаз, пластику груди и исправили зубы. Операция была тяжелой. Маме потребовалось очень много времени, чтобы прийти в себя после этого. Во время съемок было много лжи. Например, они заставили маму притвориться, будто она живет в таунхаусе в Лондоне, но это не так. Продюсеры часто просили ее перефразировать то, что она говорит на камеру, по-другому или «на этот раз с большим количеством слез». Они создавали впечатление, будто мой отец не видел свою жену целую вечность, хотя мы жили все вместе те 9 месяцев, пока шли съемки. Какое-то время после шоу мама выглядела совсем иначе, но теперь вернулась к прежнему образу. Я не уверена, что она решится повторить этот опыт. Я бы не хотела, чтобы она это делала. © LedgeMonkey / Reddit
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