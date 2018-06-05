16 человек, которые пережили поистине эпический провал

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Ошибки и неудачи случаются с каждым, и если повезет, то со временем они превращаются в веселые байки, которыми можно развлечь друзей в компании. А если вы успели это сфотографировать, вы можете еще и прославиться в интернете. С авторами снимков из нашей статьи именно это и произошло. Посмотрите на ленивца-стриптизера и «надгробие» со свинкой и убедитесь сами.

AdMe.ru собрал самые смешные провалы, которые случились с интернет-пользователями.

«Забыли покормить котов вчера вечером, и они скинули со стола нашу статуэтку — знак мира. Кажется, миру конец»

«Купил палатку и взял ее с собой на фестиваль. Она оказалась детской»

Никогда не оставляйте бывшему ключи от своей квартиры

«Сегодня я поняла, что, если позволить детям самим наливать сироп на блинчики, они сделают блинный суп»

«Ну и зачем я покупал ему кошачью кроватку?»

«Я решил сам нарисовать номер для своего дома, но теперь это выглядит так, будто я похоронил возле крыльца свинью»

«Папа попросил меня купить шторку для ванной, но теперь он явно разочарован моим выбором»

«Приветливо поздоровался с дамой в супермаркете, не заметив, что это картонная фигура с рекламой»

«Вошел в туалет и увидел это»

«Когда я купил карликовое лимонное дерево, я не думал, что имеется в виду это»

«Я просто хотел сделать панорамное фото со своей собакой»

«Сжег сегодня 1 500 ккал»

Это была не очень хорошая идея

Ну почему?!

«Моя собака раскопала яму на газоне. Я закопал яму и огородил участок. Сегодня нашел собаку здесь»

Когда решил поставить машину в тенек