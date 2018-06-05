16 человек, которые пережили поистине эпический провал
Ошибки и неудачи случаются с каждым, и если повезет, то со временем они превращаются в веселые байки, которыми можно развлечь друзей в компании. А если вы успели это сфотографировать, вы можете еще и прославиться в интернете. С авторами снимков из нашей статьи именно это и произошло. Посмотрите на ленивца-стриптизера и «надгробие» со свинкой и убедитесь сами.
AdMe.ru собрал самые смешные провалы, которые случились с интернет-пользователями.
«Забыли покормить котов вчера вечером, и они скинули со стола нашу статуэтку — знак мира. Кажется, миру конец»
«Купил палатку и взял ее с собой на фестиваль. Она оказалась детской»
Никогда не оставляйте бывшему ключи от своей квартиры
«Сегодня я поняла, что, если позволить детям самим наливать сироп на блинчики, они сделают блинный суп»
«Ну и зачем я покупал ему кошачью кроватку?»
«Я решил сам нарисовать номер для своего дома, но теперь это выглядит так, будто я похоронил возле крыльца свинью»
«Папа попросил меня купить шторку для ванной, но теперь он явно разочарован моим выбором»
«Приветливо поздоровался с дамой в супермаркете, не заметив, что это картонная фигура с рекламой»
«Вошел в туалет и увидел это»
«Когда я купил карликовое лимонное дерево, я не думал, что имеется в виду это»
«Я просто хотел сделать панорамное фото со своей собакой»
«Сжег сегодня 1 500 ккал»
Это была не очень хорошая идея
Ну почему?!
«Моя собака раскопала яму на газоне. Я закопал яму и огородил участок. Сегодня нашел собаку здесь»
Когда решил поставить машину в тенек
А в вашей жизни случались забавные провалы?