16 человек, которые перестали обращать внимание на едкие комментарии и полюбили свое отражение в зеркале

Мысль о том, что с твоим носом, улыбкой или фигурой что-то не так, знакома практически каждому человеку. И иногда даже те, кто со стороны кажется идеалом, с недовольством глядят на себя в зеркало. Но правда состоит в том, что каждый из нас прекрасен. И навык любить себя приносит истинную гармонию в нашу жизнь.

Сегодня мы в AdMe.ru радуемся за людей, которые перестали слушать окружающих и полюбили себя без всяких но.

«Мне так часто говорили, что мой нос слишком большой, что я стала очень неуверенной в себе. Но сейчас учусь принимать себя»

«Я выпрямляла волосы 15 лет. Но теперь я учусь принимать свою естественную красоту»

«Я всегда ненавидела то, как я выгляжу. Но 7 лет борьбы со своими проблемами позволили мне сегодня разрешить незнакомому фотографу сделать это фото»

«Очень долго хотела сделать ринопластику. Но выбрала путь любви к себе»

«Никогда особо не любил фотографироваться и страдал от низкой самооценки. Но теперь учусь любить себя»

«Когда я была подростком, плакала навзрыд, желая сделать ринопластику, потому что надо мной постоянно издевались. Но теперь я учусь любить свой нос»

«Раньше я очень стеснялась своего носа и фигуры. Но теперь начинаю любить себя такой, какая я есть»

Забейте на то, что думают другие, и сосредоточьтесь на том, что вы думаете о себе сама. © kdizzle182 / Reddit

«Когда я была подростком, меня очень часто укоряли за то, что я слишком худая. Но у меня такая генетика. Я хочу, чтобы все поняли, что люди разные»

«Первое селфи за год. Недавно отказалась от идеи ринопластики, так что для меня эта фотография без бесконечных упреков в свой адрес — настоящий подвиг»

«Борюсь с неуверенностью, делая другим комплименты. Но все равно волнуюсь, когда выкладываю селфи»

«Стараюсь полюбить форму своего лица и щеки»

«Сделать селфи с таким носом сложновато. Но меня это больше не беспокоит»

«Мне потребовалось много времени, чтобы полюбить свой нос. Но я справилась»

«Никогда бы в жизни не подумала, что смогу сфотографироваться в купальнике. Но я усердно работала над самооценкой»

«Думаю, я не соответствую общепринятым стандартам красоты. Но я пытаюсь полюбить себя, хотя это и сложно»

«Я годами считал себя непривлекательным, но теперь принимаю себя таким, какой я есть»