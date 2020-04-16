16 забытых снимков из прошлого, которые неожиданно получили вторую жизнь

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У каждого из нас дома есть маленький архив, где хранятся драгоценные семейные фотокарточки. Но время ничего не щадит: бумага блекнет, на ней появляются царапины и пятна. Кажется, что восстановить снимки уже невозможно, но некоторым умельцам все же удается оживить их новыми красками.

Мы в AdMe.ru с особой нежностью относимся к фотографиям из домашних альбомов. А уж когда мы увидели, как обычные интернет-пользователи преобразили старые снимки, у нас и вовсе отвисла челюсть. Ну а в конце статьи вас ждет бонус, который может подтолкнуть к выбору подарка для ваших родных.

Реставрация и раскрашивание фотографии с помолвки 1920-х годов

«Я восстановил фото моей прабабушки с ее сестрами»

«Фото моего дедушки, сделанное в 1947 году»

«Моя первая попытка реставрации — одна из немногих сохранившихся фотографий моей тети»

«Фотография бабушки моего парня. Она была для него как мама. Это мой подарок ему на день рождения»

12 часов работы

«Восстановленная фотография моей семьи. Где-то 1925 год»

«Я восстановила фотографию 1955 года и раскрасила ее. Здесь моя мама (маленькая девочка) с бабушкой позади нее. Португалия, сезон сбора оливок»

«— Может ли кто-нибудь помочь восстановить этот детсадовский снимок (1932 год) моей бабушки? Я хочу удивить отца. — Вот что получилось!»

«Еще один семейный портрет закончен. Мистер и миссис Джон Болам с детьми. Билтон, Великобритания»

«День свадьбы бабушки с дедушкой. В этом году было бы 57 лет, как они вместе, но, увы, мой дедушка скончался. Я буду восстанавливать фото для бабушки, чтобы она могла им наслаждаться»

«Семейная фотография моих бабушки и дедушки, матери (справа) и ее сестры, еще в конце 60-х годов в Каире, Египет»

1855 год. Ко Дню матери

«Немного реставрации фотографий и раскрашивания. Это мой прадедушка в своем доме в Клэпхэме примерно в 1917 году»

«Я решил попробовать свои силы в реставрации, поэтому взял эту фотографию прабабушки и прадедушки с их детьми»

Бонус: «Просто хотел поблагодарить всех, кто на днях восстановил фотографию моей прабабушки. Я распечатал снимок и подарил ей. Прабабушке безумно нравится, она всем его показывает»

А у вас сохранились старые фотографии вашей семьи?