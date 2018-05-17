16 человек, которые знают толк в настоящем отдыхе
«Хорошо работает тот, кто умеет правильно отдыхать», — гласит известное выражение. Мы не знаем, как работают герои этой подборки, но отдыхают они всем на зависть. Смотрите и набирайтесь опыта у настоящих гуру релакса и отрыва.
AdMe.ru собрал тех, кому можно только позавидовать, ведь они отдыхают так, словно в последний раз.
1. Пес отлично проводит время со своим человеком
2. «„Больше никогда не буду пить ром“, — моя бабушка в 1958 году»
3. Обычная вечеринка
4. Когда твоим студентам не хватает здорового сна
5. «Тайная вечеря» на мальчишнике
6. «Больше мне не разрешают сидеть с племянниками»
7. Когда у коллеги день рождения
8. А обед — по расписанию
9. Когда на досуге очень любишь ловить покемонов
10. «На вечеринке этот парень сказал, что комната плывет и кружится, ну а мы решили ему помочь»
11. «Давай поженимся в надувном домике? Будет крутая вечеринка»
12. Когда весь год об этом мечтал
13.
— Ты не можешь просто сидеть и играть всю оставшуюся жизнь.
— Вызов принят!
14. На курорте
15. В любой непонятной ситуации шашлыки — верное решение
16. «Так, граждане, время позднее, почему вы еще не вымерли?»
А как отдыхаете вы от трудовых будней?
Фото на превью ebuchka/pikabu