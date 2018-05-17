16 человек, которые знают толк в настоящем отдыхе

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«Хорошо работает тот, кто умеет правильно отдыхать», — гласит известное выражение. Мы не знаем, как работают герои этой подборки, но отдыхают они всем на зависть. Смотрите и набирайтесь опыта у настоящих гуру релакса и отрыва.

AdMe.ru собрал тех, кому можно только позавидовать, ведь они отдыхают так, словно в последний раз.

1. Пес отлично проводит время со своим человеком

2. «„Больше никогда не буду пить ром“, — моя бабушка в 1958 году»

3. Обычная вечеринка

4. Когда твоим студентам не хватает здорового сна

5. «Тайная вечеря» на мальчишнике

6. «Больше мне не разрешают сидеть с племянниками»

7. Когда у коллеги день рождения

8. А обед — по расписанию

9. Когда на досуге очень любишь ловить покемонов

10. «На вечеринке этот парень сказал, что комната плывет и кружится, ну а мы решили ему помочь»

11. «Давай поженимся в надувном домике? Будет крутая вечеринка»

12. Когда весь год об этом мечтал

13.

— Ты не можешь просто сидеть и играть всю оставшуюся жизнь.

— Вызов принят!

14. На курорте

15. В любой непонятной ситуации шашлыки — верное решение

16. «Так, граждане, время позднее, почему вы еще не вымерли?»

А как отдыхаете вы от трудовых будней?