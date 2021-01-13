16 человек, которые отчебучили такое, что окружающим остается только краснеть

Как говорят, бывают в жизни огорчения. Кто-то вдруг сболтнет самое потаенное. А кто-то потратит кучу времени на попытки вырваться из комнаты, которая вообще-то и заперта не была.

Мы в AdMe.ru просто не смогли оставить без внимания истории людей, которые теперь знают о неловких ситуациях абсолютно все. И даже чуточку больше.

Вчера друг пригласил к себе в гости. Там были 2 парня, работавшие в одной компании: один начальник, а второй его помощник. Расслабились, заговорили о зарплате, премиях и так далее. И тут этот начальник говорит:

— Хорошо работать на удаленке: зарплату выплачивают 100 %, плюс еще всем надбавка 20 % от продаж.

Его подчиненный делает круглые глаза и спрашивает:

— Какая еще надбавка?

Повисло молчание. И слышно было, как скрипят извилины начальника и как вскипела кровь у подчиненного. © papazov1 / Pikabu

Пару лет назад мы с подругой часто ходили в одно сетевое кафе. Как-то раз я пошла в туалет и застряла там. Сделала свои дела, попыталась открыть дверь и не смогла. Крутила замок, дергала ручку, но дверь не поддавалась. Не знаю, почему я так затупила, будучи в трезвом состоянии в 10 часов утра... Через 10–15 минут подруга спустилась вниз, открыла дверь и уточнила, мол, чего я здесь стою. Дверь просто нужно было тянуть на себя, а не толкать от себя. Орать и долбить по дверям особого смысла не было, туалет один (не кабинка) и на удалении от зала, через коридорчик. Да и хорошо, что не успела начать орать и пришла именно подруга, а не кто-то из персонала. © Подслушано / Ideer

Он внезапно дернулся в мою сторону и громко произнес: «Девушка, прекратите на меня пялиться, вы не в моем вкусе». Вернее, хотел сказать, потому что примерно после «прекратите» я истошно заорала от испуга: «А-а-а, оно живое!» Подруга сказала, что после этого парень покраснел и убежал. Парни, если девушка на вас очень пристально смотрит, скорее всего она забыла дома очки и не может понять, почему столб такой большой и шевелится. © Палата № 6 / Vk

Работала как-то секретарем. У шефа был кабинет, отделанный деревянными панелями, с двойной входной дверью и хорошим таким тамбуром. Появилась у нас новая главбух, которую вызвали на отчет к шефу. Тишина в кабинете, а потом как начнется дикий ржач! Выходит она и рассказывает: «Поговорила с шефом, встала и вышла. Закрыла за собой дверь, а выход найти не могу! Шебуршу по стенам руками, не могу ручки от двери найти! Потом открывается дверь и шеф говорит, что это шкаф!» Еще несколько лет вспоминали. © Julia Laska / Facebook

Я чувствовала дикую неловкость после того, как моя племяшка 13 лет решила наладить мою личную жизнь. Она почти всем мужчинам из моего списка контактов написала: «Привет! Я соскучилась!» Ладно ребята с работы: поржали и забыли. Но когда мне позвонил инспектор из Ростехнадзора... Думала, с ума сойду. И таких звонков было очень много. Хорошо хоть, что люди с юмором. © Наталья / AdMe

На прошлой неделе разговаривал с родителями по скайпу, и в очередной раз всплыла тема моей личной жизни. И тут отец говорит: «А у меня в твои годы баб было столько...» Мама ржет, а я его вежливо перебиваю и уточняю, что в 31 год он уже 4 года как был женат на моей маме. Неловкая пауза и молчание. Я быстро осознаю всю нелепость своего замечания и то, к чему оно может привести. Ну что, сказал, не подумав. Уже неделю мама с отцом не разговаривает. © 9AXD / Pikabu

Когда мы были студентами, забрали нас на картошку. А там туалеты в ряд стояли и дверцы не все хорошо закрывались. Одна девочка из группы открыла дверь, а там наш заместитель декана. Она растерялась и вместо того, чтобы молча повернуться и уйти, протяжно так поздоровалась: «Ну здра-а-а-вствуйте». © Миная Мансурова / Facebook

Муж иногда забывает опустить крышку унитаза. Сегодня посреди ночи меня разбудил истеричный визг. Оказывается, муж проснулся, пошел в туалет и не глядя сел на унитаз. А оттуда его что-то защекотало. У нас просто прибабахнутая чихуашка живет, которая любит то в мусорку залезть, то в открытый ящик и спать там. А в этот раз залезла в унитаз. Муж про крышку больше не забывает. © Палата № 6 / Vk

Сестра спросила, что за суп я ем, а я и не знала, что ответить. Ведь буквально только что налила апельсиновый сок в миску и ела его ложкой. © bluewhale24 / Reddit

Пошел вчера мой парень наших гавриков выгуливать. Едут в грузовом лифте, по пути к ним присоединяется молодая пара, новые соседи.

Девушка: «Ой, такие классные собачки. Мы тоже хотим такого щенка. Почем продавать планируете?»

Парень: «Они будут бесценны».

Девушка: «Ну серьезно, примерно сколько?»

Парень: «Девушка, если у этих кобелей родятся щенки, они будут просто уникальны и абсолютно бесценны». © Qwerty.1 / Pikabu

Принес курьер посылку. Отдал, развернулся, пошел к лифту. И тут я вижу, что мой пес уже у лифта крутится, выбежал в приоткрытую дверь. Я очень строгим голосом (чтобы степень воздействия повысить), медленно ему говорю: «ИДИ ДОМОЙ!» Оборачивается курьер, а глаза у него круглые. © Ольга Швайгерт / Facebook

Дело было на севере. Мороз, как положено, — 45 °, да еще и с ветерком. Подъехали к магазину с моим тогдашним милым другом на его серой «Волге». И вот я вываливаюсь из магазина с пакетами и быстренько запрыгиваю в машину. И скороговоркой перечисляю, что купила. Мол, и того, и сего. Уххх, замерзла! Сейчас быстренько поедим и в постельку! Машина трогается, я поворачиваюсь, а там — мама дорогая! Чужой мужчина! Ну я натурально орать! Мол, останови немедленно! Он притормаживает и ржет как помешанный. Еле выдавил из себя: «А как же постелька?» © Виктория Сергеева-Филиппова / Facebook

Приехала как-то в гости бывшая свекровь, когда мы были еще женаты с ее сыном. А она дама свыше 150 кг и при этом небольшого роста. Решила она в ванне поплескаться. Проходит некоторое время, зовет меня. Захожу. Сидит в ванне, вылезти самостоятельно не может: как морж на льду, туда-сюда — и никак. Я была в ту пору худая, сил нет. И так хватаю, и сяк — ну никак. Застряла. Пришлось позвать соседей. © Подслушано / Ideer