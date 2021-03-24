16 человек, которые нажали кнопку перезагрузки своей жизни

Ученые утверждают, что люди способны меняться в разных сферах одновременно. Это означает, что мы можем укрепить физическое здоровье, повысить самооценку и добиться успеха на работе за раз, даже если попытаемся сконцентрироваться только на чем-то одном. Но для этого всем нам время от времени нужно вдохновение.

Мы в AdMe.ru всегда ищем способы скрасить ваш день и сегодня хотим познакомить вас с 16 человеками, которым удалось изменить свою жизнь к лучшему.

1. «Разница между этим и свадебным фото — 4 года»

2. «После 2 лет напряженной работы в службе курьерской доставки UPS я наконец сделала это»

3. «Спустя 20 дней после операции на верхней челюсти»

4. «Сегодня утром, впервые за много лет, весы показали, что я вешу меньше 136 кг!»

5. «Я наконец-то получила работу своей мечты и теперь работаю рейнджером в парке на Аляске!»

6. «Мой друг приютил собаку в трудный период своей жизни. Еще неизвестно, кто кого спас»

7. «23 года и 33 года»

8. «Тяжелая атлетика изменила мою жизнь»

9. «Мой друг взял из приюта свою первую собаку»

10. «Спустя 6 недель я наконец-то прошел курс протонной терапии!»

11. «Мне было трудно найти общий язык с дочерью, пока я не позволил ей преобразить меня. Ее улыбка говорит сама за себя»

12. «Я окончила магистратуру! Приступаю к новой работе в январе»

13. «Моя жизнь перевернулась за 4 минуты»

14. «После длительного и внепланового пребывания в больнице я решил изменить свою жизнь»

15. «Я переехал в Сакраменто, чтобы завести новые знакомства, и помог 8 незнакомцам собрать более 20 мешков мусора»

16. «Минус 46 кг за 2 года»