16 человек, которые настолько опешили от вопиющей наглости окружающих, что сил на злость не осталось
«Несите мне, уступите мне, мне надо, мне, мне, мне», — так, вероятнее всего, думают большинство наглецов, присутствия которых мы, увы, не можем избежать в повседневной жизни. И многие пользователи сети не смогли промолчать о вопиющем нахальстве и решили поведать остальным свои истории, от которых можно завестись с пол-оборота.
Мы в AdMe.ru уверены, что из каждой конфликтной ситуации с персонажами «аз есмь царь» вы выходите достойно. А мы покажем, чего еще можно ожидать от нахалов.
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Брат ищет работу. Пригласили оператором ПК в продуктовый магазин. Посадили сразу за компьютер, сказали, будешь стажироваться. Брат молодой, неопытный. После недели такого труда 5/2 по 8 часов в день я направила его к заведующей уточнить условия стажировки: как будет оплачиваться, сроки. В ответ ему сказали, что стажировка не оплачивается; когда оформят, неизвестно; как место будет, сообщат. Когда выходил из кабинета, заведующая вслед крикнула: «И медицинскую книжку не забудь оформить, а то незаконно». © haffchic / Pikabu
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Когда работала в свадебном салоне, хватало нахалок, которые, отгуляв на празднике в купленном вечернем платье, хотели вернуть его. Но был самый вопиющий случай: молодой человек попытался вернуть пиджак, а когда вынул его из пакета, в нос ударила просто дикая вонь! Естественно, отказано в возврате. И вот не так давно девушка попыталась вернуть серьги с кристаллами Сваровски, заляпанные с одного края салатом. © BeathaNEFOR / AdMe
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Соседка купила у меня детскую коляску и видеомагнитофон. Пользовалась ими несколько месяцев, потом стала требовать, чтобы я ей вернула деньги и за то, и за другое. Причем ту же сумму, за какую я продала. Видите ли, вещи ей почти не понадобились и теперь стоят без дела. Я была в шоке. © Светлана Якубова / Facebook
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Какое-то время работал в популярном ресторане. Обычно клиентам нужно долго ждать, пока освободится столик (30–40 минут), и хостес об этом предупреждают. Была одна дама, которой надоело ждать всего через 10 минут. Она ворвалась в ресторан, встала рядом со столиком на 4 персоны и спросила у посетителей: «Ребята, вы закончили? Мы уже давно ждем и хотели бы занять столик, если вы просто болтаете». Я в шоке от таких людей. © daofuu / Reddit
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Пару лет назад ехал в электричке. На станции зашла типичная попрошайка: рассказывала свою грустную историю и собирала деньги. Дойдя до конца вагона, она начала орать, что дали слишком мало и мы все плохие люди. Резко развернулась и с силой швырнула на пол всю мелочь, которую насобирала, потом удалилась с проклятиями. Вот это пик дерзости и наглости. © SvyatoiPavyk / Pikabu
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У меня свой ресторан. Иногда собираемся с подругами за мой счет. Но вот одна из них недавно заявилась ко мне. Глаза сияют. Мол, так и так, выхожу замуж. Попросила отпраздновать у меня. Я согласилась. Мы поговорили насчет меню, и я назвала ей итоговую цену со скидкой. А она глазами сидит и хлопает. Оказывается, она думала, что раз уж мы подруги, то я сделаю ей все бесплатно. Наглость — второе счастье. © Подслушано / Ideer
«Кто-то был настолько любезен, что прошлой ночью помог мне переставить книги в моей маленькой библиотеке».
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Как-то в гости зашли друзья со своей 3-летней дочерью. А я только что купила новый деревянный кофейный столик, который был недоделан: надо было нанести лаковое покрытие. Пока мы с мужем готовили ужин на кухне, наши друзья дали девочке маркеры и усадили ее за наш кофейный столик, чтобы она раскрашивала его. И никто нас даже не спросил!
Я вернулась с напитками и обнаружила, что мой столик полностью разукрашен и, соответственно, испорчен. А родители просто спокойно сидели и на это смотрели, как будто в этом нет ничего странного или неправильного. © PauseAndReflect / Reddit
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Живем с подругой вдвоем. Решили поменять мойку, так как уже старая была. Вызвали сантехников, показали поле деятельности, а сами в комнату ушли. И решила я зайти на кухню, посмотреть, как там работа продвигается. Захожу, а они наш арбуз жрут, который на столе стоял. © Подслушано / Ideer
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Моя знакомая арендовала дачу. До этого на участке 3 года никто ничего не делал. Земля была как бетон. Они с мужем там как рабы на плантации пахали. В начале лета приехала хозяйка и заявила, что вишню, яблони, груши, черемуху и облепиху сажала она, за ними ухода не требуется, и поэтому урожай с них принадлежит ей. Типа то, что вы посадили, и будете собирать: картошку, клубнику, пионы всякие. А вот урожай с деревьев — это ее собственность. Вот все обалдели! © Мадемуазель Алиса / AdMe
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Заказ-передача. Выходит девушка из магазина и вручает мне клубнику в шоколаде и цветы. Сразу же звонит телефон, мужской голос объясняет мне, что нужно доставить это по такому-то адресу лично в руки, и называет имя. Оплату переведет мне на карту. Не люблю такие заказы, но в этот раз согласился. Приезжаю к частной клинике. Нахожу ту молоденькую девушку. Вручаю и ухожу. Оплату не вижу. Звоню ему и слышу: мол, времени нет, позже переведет. Еще пару раз звонил — постоянно какие-то отговорки.
Приезжаю к той клинике, фотографирую ее и отправляю ему фото со словами: «Оплати мою работу, или через 5 минут я зайду туда и расскажу ей, какой ты крохобор. И потребую оплату у нее». Ромео, видимо, посчитал недопустимым пятнать свой образ принца на белом коне перед красавицей, и через 2 минуты пришла СМС о поступлении средств. © plov.s.risom / Pikabu
«Я работник кинотеатра и должен это все убрать. Да, в коробках остались хлопья с молоком».
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Заказала в интернет-магазине стиралку с доставкой на дом. Время доставки — до 18 часов, но если нужно позднее, то без проблем можно договориться с водителем. В 17 часов звонит водитель и с первой же фразы начинает хамить, что у него рабочий день до 18 и что я должна его дома ждать уже с момента, как он позвонил мне, что выезжает. Я срываюсь с работы, еду, черт с ним. Через час ровно звоню ему, а он заявляет как ни в чем не бывало, что он вообще-то в пробке, ждите. Еще через полчаса является, заносит стиралку и говорит: «А я в соседнем доме живу, заказ последний. Давайте за деньги вам ее установлю». Я от такой наглости онемела и молча выставила его из квартиры. © Ася / AdMe
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Зашел сегодня в магазин креветок прикупить. Решил взять развесные. Подошел к холодильнику, а там мужик стоит, себе накладывает. Смотрю, а он не все подряд зачерпывает, а выбирает покрупнее. Мелочь из ковшика обратно выкидывает. Ну меня это не особо бесит, пусть выбирает. А потом пригляделся: он головы креветкам отрывает и обратно в холодильник кидает! © Lobas / Pikabu
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Заказала мебель с доставкой. Все мне привезли. И главный, кто отвечал за документы, долго не хотел уходить. Очевидно, ожидал чаевых. А у меня эта мебель была прямо на последние деньги. А там еще вписали за допуслуги кучу (подъем к лифту, распаковка и пр.), и я вообще все отдала. И вот этот менеджер в итоге идет к двери. А я была в накидке с восточным рисунком. И он мне говорит: «Ну с нашей стороны мы все сделали. Хочется увидеть, что вам понравилось, почувствовать, так сказать, благодарность». Я чисто на автомате: «Почувствуете. Я вам карму почищу». Причем имела в виду «будет вам плюсик в карму». А он с ужасом глянул на эту накидку и быстро-быстро ушел. © Helena V Kon / Facebook
«Я сделала брауни. И вот так мой жених решил меня выбесить»
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Был сегодня в небольшой конторе, покупал мелочи для ремонта. На стойке между покупателем и менеджерами стоит открытая прозрачная коробка из разряда «собираем сотрудникам на море / кофе / отпуск». В ней мелочь, пара соток и несколько пятидесяток. Передо мной мужик расплачивается, сумма получилась некруглая. Отсчитывает купюры и со словами: «Ой, а у меня мелких нет» — достает из этой коробки 50-рублевую купюру и добавляет к своим. На офигевшие взгляды продавцов и покупателей попытался сказать, мол, все равно это же не ваши деньги. © Max51 / Pikabu
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Когда я покупала билет на самолет в кассе, просила дать место около иллюминатора. Захожу в самолет, а там в моем кресле сидит барышня. Прошу освободить место, но у нее «железный аргумент» — она хочет сидеть у окна. Ей так нравится. Пришлось позвать стюардессу. © Р. Чатоева / Facebook
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У меня на одной квартире был случай. Перед тем как съехать, я полностью рассчитался, всю «коммуналку» по счетчикам оплатил, потом отдал ключи. И вот прошло 2 месяца, вдруг мне звонит хозяйка и спрашивает, почему это я за «коммуналку» не плачу. Ведь я же жил в квартире, а новых квартирантов она не нашла. © Unknown Author / Bash.im
А какие яркие встречи с наглецами были у вас или ваших знакомых?