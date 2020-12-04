16 человек, которые настолько опешили от вопиющей наглости окружающих, что сил на злость не осталось

Как-то в гости зашли друзья со своей 3-летней дочерью. А я только что купила новый деревянный кофейный столик, который был недоделан: надо было нанести лаковое покрытие. Пока мы с мужем готовили ужин на кухне, наши друзья дали девочке маркеры и усадили ее за наш кофейный столик, чтобы она раскрашивала его. И никто нас даже не спросил!

Я вернулась с напитками и обнаружила, что мой столик полностью разукрашен и, соответственно, испорчен. А родители просто спокойно сидели и на это смотрели, как будто в этом нет ничего странного или неправильного. © PauseAndReflect / Reddit

Живем с подругой вдвоем. Решили поменять мойку, так как уже старая была. Вызвали сантехников, показали поле деятельности, а сами в комнату ушли. И решила я зайти на кухню, посмотреть, как там работа продвигается. Захожу, а они наш арбуз жрут, который на столе стоял. © Подслушано / Ideer

Моя знакомая арендовала дачу. До этого на участке 3 года никто ничего не делал. Земля была как бетон. Они с мужем там как рабы на плантации пахали. В начале лета приехала хозяйка и заявила, что вишню, яблони, груши, черемуху и облепиху сажала она, за ними ухода не требуется, и поэтому урожай с них принадлежит ей. Типа то, что вы посадили, и будете собирать: картошку, клубнику, пионы всякие. А вот урожай с деревьев — это ее собственность. Вот все обалдели! © Мадемуазель Алиса / AdMe