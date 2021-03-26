16 человек, которые на своей шкуре прочувствовали суть слов «тайное всегда становится явным»
Все мы с детства помним мудрое утверждение о том, что тайное рано или поздно становится явным. Однако это мало кого удерживает от хранения секретов или обычного привирания. К сожалению, правда имеет особенность выплывать наружу в самый неподходящий момент. Что порой приводит к комичным ситуациям. А иногда здорово усложняет жизнь.
Мы в AdMe.ru почитали истории людей, которые случайно или специально раскрыли чужие секреты. А есть те, кто ненароком даже умудрился поделиться своими тайнами.
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Вез дочку (лет 5 ей было) к своим родителям в соседний город. Ее свидетельство о рождении, разумеется, забыл. При выезде из города на стационарном посту меня остановили — то ли план-перехват был объявлен, то ли разыскивали кого-то. Я в предвкушении проблем. Поди докажи полиции, что ребенок твой. Ну и сказал дочке: «Сиди и молчи, у нас твоих документов нет». Угадайте, что ребенок радостно заявил полицейскому, едва тот успел поздороваться? «А у меня документов нет!» Благо тот только посмеялся, сказал, что не ее разыскивают, глянул мельком права и техпаспорт и отпустил. © R1980 / Pikabu
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Снимал квартиру в складчину со своими друзьями. Каждые выходные мы устраивали вечеринки. После одной исчезла моя связка ключей. Обыскал все, плюнул и сделал дубликаты. И вот впервые за долгое время возвращаюсь домой пораньше и вижу одного из приятелей с той вечеринки вместе с девушкой. Оказывается, он позаимствовал мои ключи, чтобы устраивать у нас на квартире свидания. © Hardik Raina / Quora
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Планировали завести с мужем детей. Но ничего не получалось, и доктор посоветовал нам пройти обследование. Сначала отправили на анализы мужа. Приходят результаты, и там все в порядке. Муж заявляет, что и не сомневался в этом, потому что в старших классах от него забеременела подружка. Была в шоке. С мужем мы в результате развелись. © Patti Hills / Quora
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Как-то обедала у родителей дома и случайно услышала фразу своего папы: «Что ж, мама развелась. Опять». Оказывается, моя бабушка побывала замужем 7 раз. И у моего отца только один родной брат, а остальные 8 — сводные, от разных отцов. © 8ernHer / Reddit
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Мне было лет 15, когда подружка пригласила меня в гости. Мы ужинали, и тут она просит меня принести напитки из подвала. Спускаюсь, беру все, что нужно, и вдруг замечаю маленькую дверцу в углу. Стало любопытно, я открыл и увидел 20 собственных фотографий, приклеенных к стене. Аккуратно закрыл дверь и тихо вернулся в гостиную. © iliasntallas / Reddit
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Познакомилась в интернете с парнем по имени Тим. Милый, но, пожалуй, слишком напористый. Когда он стал чересчур настойчивым, попросила его придержать коней. И тут неожиданно находит меня в сети некая Кара. Она сразу становится моей лучшей подружкой, задает массу личных вопросов, дает разные советы. Спустя какое-то время я заметила, что Кара делает те же орфографические ошибки, что и Тим. И догадалась, что Тим и Кара — это один человек, о чем своего приятеля известила. © Krin Henry / Quora
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У меня была коллега, которая выдавала бородатые и смешные истории из пабликов за свою жизнь. Вроде безобидное вранье, но потом я случайно узнала, что она про свое семейное положение тоже врет. Одним людям говорит, что давно замужем, рассказывает, какое платье у нее было, какой фотограф. На самом деле она была незамужней. Другим вещает, что коллега в нее влюблен, цветы ей дарит постоянно, а этого не было. © Alvis / AdMe
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Уехала на неделю в другой город. По приезде обнаружила новую зубную щетку, розовенькую. Радостно благодарю мужа за подарок, а он в недоумении. Присмотрелась, а щетка-то не новая, есть остатки зубной пасты. Проверила белье, а там лежат чужие вещи. Да уж, умная у него барышня, счастья им. © «Подслушано» / Ideer
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Ночевала как-то в гостях у подруги. Часа в 3 утра отправилась в ванную и услышала какой-то шум на кухне. Захожу, а там моя приятельница стоит рядом с холодильником, держит в руках сливочное масло и откусывает от него здоровенные куски. Как будто это конфетка. Слегка испугалась, прокралась на цыпочках в гостиную и забилась в свой спальный мешок. Приятельница поняла, что я ее видела. Но мы с ней это никогда не обсуждали. © Picklepop06 / Reddit
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Рассматривали с моей девушкой ее старые семейные снимки. На одном она была со старшей сестрой. Девушка случайно уронила фото, и рамка разбилась. На обороте карточки было написано: «Я и моя мамочка». Пошли за разъяснениями к ее маме. И выяснилось, что старшая сестра на фото — это, оказывается, и есть ее мама. Она родила ее, когда была совсем юной, и бабушка удочерила девочку. Так что она всю жизнь считала свою маму сестрой, а бабушку — мамой. © Eagleeye460 / Reddit
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У нас 2 взрослые дочки. Девочкам было лет 8 и 10, когда произошла эта история. Моя жена испекла вишневый пирог. И кто-то из детишек выел всю начинку, оставив только корочку. Устроили им допрос. Естественно, обе все отрицают. И тут старшая замечает, что это дело рук младшей, потому что она «опускает подбородок». «Да, она всегда так делает, когда врет», — добавляет она. Удивительно, раньше мы этого совершенно не замечали. С тех пор всегда внимательно следили за ее подбородком. И это срабатывало. Недавно встречаемся на семейном празднике. Вспоминаем эту историю с пирогом. И старшая говорит: «А это ведь я его тогда съела. И придумала эту штуку с подбородком. Думала, вы ни за что не поверите». © Rich Sobocinski / Quora
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Мой парень жил довольно далеко, поэтому выходные мы обычно проводили вместе. Как-то решила его порадовать домашним ужином. Приготовила феттучини с тыквой. Садимся за стол, и вдруг он заявляет, что чувствует себя плохо и ему надо срочно съездить на ближайшую заправку за лекарством. Возвращается, и я вижу, что вся его рубашка усыпана крошками. А ночью обнаружила бумажный пакет из McDonald’s в его машине. В конце концов выяснила, что он терпеть не может любую пасту и блюда из тыквы. © courts1888 / Reddit
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Коллега отправила в рабочий чат фото великолепного омлета, которым она побаловала свое семейство. Выглядело блюдо потрясающе, просто слюнки текли. На самом деле даже слишком потрясающе. Так что несколько человек засомневалось в подлинности снимка. Но она настаивала, что это ее омлет. Даже вон бабушкино полотенце под тарелкой видно. Стали внимательно изучать снимок и нашли копирайт сайта в углу. © hangustaf / Reddit
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Поймала бывшего парня на измене. Лежала на диване лицом к стене и случайно заметила небольшую дырочку в обоях. Поковыряла там ногтем и вытащила симку. На ней была переписка с его второй девушкой. Парня бросила. © «Подслушано» / VK
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Я в 5 лет повергла в ужас свою любимую прабабушку, рассказывая, как спасала котят с крыши во время зимнего урагана. Прабабушка хваталась то за сердце, то за валерьянку, охала-ахала, пару раз всплакнула. Правда открылась после того, как бабуля устроила разборки с моими «непутевыми» родителями. Маме и папе было более чем неловко, а тех котят спасенных, которых вообще не существовало, вспоминают до сих пор. © Елена Чернова Фененко / AdMe
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Мой старший брат от домашних обязанностей бежал как от чумы. Возвращаемся мы как-то с мамой из затяжного вояжа по магазинам, а брат в поте лица намывает пол. Сам весь мокрый, тряпкой орудует остервенело. Мама чуть не прослезилась от умиления. Заходим на кухню и замираем: на столе гордо возлежит огромная клизма. Мама в ужасе — чадо заболело! Отравление? Или еще какая-то напасть? Срочно в ближайшую детскую больницу! В страхе от такой перспективы брат признался, что заходил к нему в гости приятель. И решили они поиграть в войнушку. Брат поливал друга водой из клизмы, а тот его из бутылки. Понятно, что потом пришлось пол протирать.
А какие чужие секреты вы обнаруживали?