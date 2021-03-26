16 человек, которые на своей шкуре прочувствовали суть слов «тайное всегда становится явным»

Рассматривали с моей девушкой ее старые семейные снимки. На одном она была со старшей сестрой. Девушка случайно уронила фото, и рамка разбилась. На обороте карточки было написано: «Я и моя мамочка». Пошли за разъяснениями к ее маме. И выяснилось, что старшая сестра на фото — это, оказывается, и есть ее мама. Она родила ее, когда была совсем юной, и бабушка удочерила девочку. Так что она всю жизнь считала свою маму сестрой, а бабушку — мамой. © Eagleeye460 / Reddit

У нас 2 взрослые дочки. Девочкам было лет 8 и 10, когда произошла эта история. Моя жена испекла вишневый пирог. И кто-то из детишек выел всю начинку, оставив только корочку. Устроили им допрос. Естественно, обе все отрицают. И тут старшая замечает, что это дело рук младшей, потому что она «опускает подбородок». «Да, она всегда так делает, когда врет», — добавляет она. Удивительно, раньше мы этого совершенно не замечали. С тех пор всегда внимательно следили за ее подбородком. И это срабатывало. Недавно встречаемся на семейном празднике. Вспоминаем эту историю с пирогом. И старшая говорит: «А это ведь я его тогда съела. И придумала эту штуку с подбородком. Думала, вы ни за что не поверите». © Rich Sobocinski / Quora