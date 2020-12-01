16 человек, которым жизнь подбросила самую большую свинью на планете
Мы все совершаем ошибки. Нелепые неудачи могут выбить из колеи и испортить настроение. Но есть люди, которые не стесняются рассказать о своем фиаско на весь мир. Хотя не каждый может увидеть что-то уморительное в испорченной технике или стыдных ситуациях с незнакомцами.
Мы в AdMe.ru уверены, что все проблемы решаемы, если не падать духом. Особенно хорошо это получается у тех, кто может легко посмеяться над собой. А таких умельцев в этой подборке немало.
«Не спрашивайте, как так вышло, я себя ненавижу»
Вот тебе и доброе утро!
Дверь гаража закрылась, а другого входа нет
«Вчера брат купил свой первый дом. Он загнал машину в гараж, закрыл дверь и забыл, что пока не настроил пульт управления от дверей. Мы потратили больше часа, чтобы пробраться в его собственный гараж».
Твое лицо, когда из всех коллег на Хеллоуин нарядился только ты. Да еще и в костюм банана
«Я рассыпала на пол 50 тысяч крошечных бисеринок и теперь сортирую их вручную»
«Я пишу кулинарные книги, но вчера забыла добавить разрыхлитель и соду в кекс»
«Если пролили на стол ацетон, проверьте, что вы точно все вытерли»
«Хотел сэкономить и отремонтировать микроволновку самостоятельно. Когда я ее снимал, она выскользнула из рук и разбила варочную панель».
Вот что будет с телевизором, если на экран упадет подставка для торта
«Бабушка моей жены купила новый телевизор, поэтому мы унаследовали ее старый 55-дюймовый телек. Когда мы тащили его через гараж, на экран упала подставка для торта. Жена всю неделю с нетерпением ждала этого дня...»
«Я включила не ту конфорку и взорвала свежеиспеченный тыквенный пирог»
Страх № 561: прийти с дыркой на штанах и не заметить этого
«Если думаете, что у вас выдался трудный денек: я пришла в колледж с гигантской дыркой прямо на попе и не замечала этого до середины второй пары, пока мальчик с задней парты застенчиво мне об этом не сказал».
От сессии до сессии живут студенты весело
«Сегодня пришла PlayStation 5, а я случайно сломал большой палец»
«Стол разнесло на части, когда я был в другой комнате»
«Сосед потратил всю пятницу на то, чтобы помыть машину. И вот она сегодня (в воскресенье)»
«Первые 45 секунд в этом горнолыжном сезоне, и вот что случилось»
«Я и не заметила, что у меня порвалась на пальце перчатка, пока не закончила красить волосы»
А какие забавные неудачи случались с вами?