15 человек, которые могли бы издать пособие по наплевательскому отношению к работе

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Говорят, что ленивым людям свойственно сразу выполнять работу идеально, чтобы не приходилось переделывать. Это подтверждает и так называемый закон Хлейда: поручая ответственную задачу сотруднику, который не отличается трудолюбием, можно не сомневаться, что он найдет максимально легкий путь ее решения. И правда, зачем ему усложнять себе жизнь? Но на деле эта теория не всегда срабатывает: земля полнится последователями Вовки из Тридевятого царства, убежденными, что «и так сойдет».

Мы в AdMe.ru радеем за перфекционизм и считаем, что в наш динамичный век, когда умные машины уже давно нас догнали и перегнали, человеческий труд особенно важен и нужен. Но героям нашей сегодняшней подборки еще стоит поупражняться в самосовершенствовании.

1. Баннер с опасным предзнаменованием

2. Клиент, занимающий важную должность, пожаловался, что телефон перестал включаться. Внутри обнаружили прослушку

3. Вот такие противоречивые чипсы

«Обогащен витамином А».

4. Владельцы этого магазина изобрели новый календарь

«Открыты 9 дней в неделю!»

5. «Ах, что за прекрасный вид!»

6. Вот уж действительно очень странные дела

7. Когда тебе нужно класть кирпичи, но ты художник и так видишь

8. Клиент попросил напечатать фразу «Я люблю тебя» по-испански

9. Похоже, тот, кому поручили эту работу, прогуливал в школе географию

10. Не дай бог на пол что-нибудь упадет

11. Для велосипедов — самое то

12. Пожалуй, идеальная баскетбольная площадка

13. Дизайн крыши на автобусной остановке

14. Для вас и вашего лучшего друга

15. «За иностранцев в нашей стране можно не переживать»