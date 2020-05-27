16 человек, которые лицом к лицу столкнулись с трудностями перевода
Знание родного языка в совершенстве — сила. А знание нескольких языков одновременно и качественный перевод уже можно относить к сверхспособностям. Не все ими обладают, поэтому часто на помощь приходят интернет-переводчики. Порой происходит нечто и вовсе необъяснимое, потому что, увидев некоторые переводы, теряешься в догадках, как так могло получиться.
Мы в AdMe.ru и сами не раз сталкивались с такими трудностями, поэтому знаем, как порой смешно могут звучать переведенные выражения для носителя языка.
Грустная история одной колбасы
Они старались
Ты не пройдешь
Минутка безысходности в Таиланде
Прогуливался по магазину, ждал жену. И тут внезапно...
Когда твоя фамилия Суббота и ты сделал заказ в международном интернет-магазине
Надо учить английский в школе
Именно так переведена фраза The World’s Lightest («Самый легкий в мире»)
Не поощряйте каннибализм
Такого вы точно еще не пробовали
«И» — интрига
Классический случай
Утешитель представлялся мне совсем иначе
У друга задержали рейс в аэропорту, и вот что прислала служба поддержки авиакомпании
Карта «Мир» и карта мира
Заходишь во Вьетнаме в кафе, а там...
Бонус: русский язык может свести с ума любого, даже если он для вас родной
А с какими забавными трудностями перевода сталкивались вы?
Фото на превью Hfjuv2bg / pikabu