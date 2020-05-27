16 человек, которые лицом к лицу столкнулись с трудностями перевода

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Знание родного языка в совершенстве — сила. А знание нескольких языков одновременно и качественный перевод уже можно относить к сверхспособностям. Не все ими обладают, поэтому часто на помощь приходят интернет-переводчики. Порой происходит нечто и вовсе необъяснимое, потому что, увидев некоторые переводы, теряешься в догадках, как так могло получиться.

Мы в AdMe.ru и сами не раз сталкивались с такими трудностями, поэтому знаем, как порой смешно могут звучать переведенные выражения для носителя языка.

Грустная история одной колбасы

Они старались

Ты не пройдешь

Минутка безысходности в Таиланде

Прогуливался по магазину, ждал жену. И тут внезапно...

Когда твоя фамилия Суббота и ты сделал заказ в международном интернет-магазине

Надо учить английский в школе

Именно так переведена фраза The World’s Lightest («Самый легкий в мире»)

Не поощряйте каннибализм

Такого вы точно еще не пробовали

«И» — интрига

Классический случай

Утешитель представлялся мне совсем иначе

У друга задержали рейс в аэропорту, и вот что прислала служба поддержки авиакомпании

Карта «Мир» и карта мира

Заходишь во Вьетнаме в кафе, а там...

Бонус: русский язык может свести с ума любого, даже если он для вас родной

А с какими забавными трудностями перевода сталкивались вы?