16 человек, которые когда-то дали в долг, а теперь сто раз подумают, прежде чем соглашаться на такую авантюру

У каждого хотя бы раз в жизни бывала ситуация, когда необходимо было занять у кого-то денег, чтобы решить свои проблемы. Или, наоборот, дать знакомым или близким в долг. К сожалению, такая помощь не всегда оборачивается хорошо, так что можно остаться и без денег, и без друзей. Поэтому никогда не будет лишним все хорошенько обдумать, прежде чем спасать «утопающего».

Мы в AdMe.ru думаем, что все же лучше учиться на историях других людей, а не повторять их горький опыт лично. А вот те, кто решил рассказать о том, как они давали в долг, теперь будут тщательно все взвешивать, прежде чем, возможно, наступят на грабли еще раз. Некоторые из этих историй будут даже покруче голливудских сюжетов.

Пригласил меня друг на день рождения своей матери, но вот оказия: у него нет денег на подарок. Я говорю, что неудобно идти на день рождения, но денег на подарок я ему одолжу. Через какое-то время спрашиваю о долге, он мне: о чем это я? какой такой долг? Проясняю его память. Оказывается, это я сделал подарок его матери через него. То, что не пошел на посиделки, сам виноват, и я должен сказать спасибо, что меня приглашали на праздник. © ArturNa / Pikabu

Я одолжил очень дорогой предмет сестре по ее просьбе. Потом у нее был тяжелый развод, и я не хотел беспокоить ее долгом из-за этого. Прошло очень много времени, я попросил вернуть предмет. Она сказала, что продала его, потому что ей нужны были деньги. Сестра извинилась и, вместо того чтобы вернуть вещь, пообещала взамен заплатить за нее. Но даже спустя 20 лет она отказывается выполнить свое обещание и вернуть долг, потому что я якобы невежливо попросил ее об этом. © ConstantAmazement / Reddit

Одолжил знакомым $ 1 300, когда они потеряли работу и нуждались в помощи, чтобы оплатить аренду. Через неделю они купили мопед, а когда я приехал забрать долг, они буквально сбежали. © IPostFromWorkLol2 / Reddit

Иногда бывшие мужчины внезапно появляются, чтобы занять денег. Ну вы так лет 8 не виделись и не слышались, а тут вдруг: «Люблю, скучаю! Дай в долг денег». Это даже хуже, чем когда бывшие одноклассники тебя через 30 лет находят, чтобы позвать в сетевой маркетинг. © klyaaksa / Twitter

Я одолжил своей подруге $ 3 тыс., когда она потеряла работу и не могла прокормить своих детей и заплатить за квартиру. Она пообещала вернуть мне деньги, как только найдет другую работу. Что ж, она нашла другую работу и через несколько недель запланировала отпуск, в котором отправилась на шопинг. Никогда больше не видел ни своих денег, ни ее. © cleanfreak2016 / Reddit

У меня есть старшая сестра. Попросила в долг 10 тыс. рублей, потом еще 10 тысяч. Давал без вопросов, хотя и догадывался, что не отдаст. Так и случилось, уже лет 5 прошло. Я и не спрашивал ни разу про долг: для меня это деньги небольшие, да и сестра все-таки. Сестра тоже в долг больше не просит, но после этого случая стала намного лучше ко мне относиться, до этого на меня внимания даже не обращала. Вот так вот тоже бывает? © Вадим / AdMe

Есть у меня одна знакомая. Ой, раньше она очень любила занимать деньги. Когда я сказала, что у меня денег нет, она мне сказала: «Ну спроси у своего парня? Я отдам, когда бабушка пенсию получит». Сказать, что мы были в шоке, — ничего не сказать. Она не раз так пыталась еще делать, но после нескольких категоричных (и часто даже грубых) отказов, перестала это делать. А нечего потому что.

Еще одна моя «подруга» сбежала от меня с 200 рублями. Серьезно, 200 рублей. И уж я их не требовала даже, просто ждала. Короче, уже лет 8 прошло с тех пор.

Как говорится, если человек постоянно занимает у вас деньги — значит, он уже включил вас в список своих доходов. © Little Owl / AdMe

Еще одна моя «подруга» сбежала от меня с 200 рублями. Серьезно, 200 рублей. И уж я их не требовала даже, просто ждала. Короче, уже лет 8 прошло с тех пор. Как говорится, если человек постоянно занимает у вас деньги — значит, он уже включил вас в список своих доходов. © Little Owl / AdMe Коллега занял денег. Оттягивал время возврата на полмесяца от изначально объявленного срока. Пока я был в отпуске, он уволился одним днем. И теперь на сообщения не отвечает, хотя сидит онлайн. © _emobot_ / Twitter

Сегодня ночью мне на карту вернули долг. С милой подписью: «Спасибо за большое сердце, возвращаю тебе твое». Со смайликами и все такое.

Вернули его спустя 2 года, хотя брали в долг максимум на 2 месяца. По прошествии этих 2 месяцев перестали брать трубку и отвечать на сообщения. В эти 2 года у меня сильно болел отец, прорывало отопление в квартире, была куча других серьезных проблем. И каждый раз не хватало примерно той суммы, что я давал в долг.

Так вот, долг не платежом красен, а своевременным возвратом. Спасибо за урок, конечно. © kyalyunya / Pikabu

Вернули его спустя 2 года, хотя брали в долг максимум на 2 месяца. По прошествии этих 2 месяцев перестали брать трубку и отвечать на сообщения. В эти 2 года у меня сильно болел отец, прорывало отопление в квартире, была куча других серьезных проблем. И каждый раз не хватало примерно той суммы, что я давал в долг. Так вот, долг не платежом красен, а своевременным возвратом. Спасибо за урок, конечно. © kyalyunya / Pikabu Почти 3 года назад я одолжила 820 фунтов тому, кого считала другом. Я дала ему еще 500 фунтов на оплату лечения его собаки, и их я не просила возвращать.

Я до сих пор не увидела ни одного пенни из 820 фунтов стерлингов. Вряд ли еще одолжу кому-либо больше скромной суммы денег.

Даже с подтверждением займа у вас очень мало шансов вернуть одолженные деньги, по крайней мере, здесь, в Великобритании. © Ann Conroy / Quora

Я дал друзьям $ 30, чтобы они оплатили свой счет, и они пообещали вернуть мне деньги. В то время я учился в колледже и у всех было трудно с деньгами, поэтому я был не против помочь. После 3 месяцев попыток вернуть свои деньги, я сдался. Да, мы больше не друзья. Я всегда понимал, что нельзя давать взаймы, если ты не готов к тому, что можешь не получить долг обратно. © Ngozi Alston / Quora

Неделю назад знакомый попросил некую сумму в долг. Я одолжил на неделю со словами, чтобы вернул 17-го, так как деньги мне были нужны. Сегодня вернул. И стоит чего-то мнется. Чего, говорю, еще-то? И тут он вскипел:

— Я эти деньги еле собрал, у родственников даже занял — хоть бы спасибо мне сказал!

— Э-э-э, ну спасибо, что вернул, всего хорошего.

Что-то я его претензий вообще не понял. В следующий раз подумаю трижды, давать ли ему в долг. © antracit83 / Pikabu

— Я эти деньги еле собрал, у родственников даже занял — хоть бы спасибо мне сказал! — Э-э-э, ну спасибо, что вернул, всего хорошего. Что-то я его претензий вообще не понял. В следующий раз подумаю трижды, давать ли ему в долг. © antracit83 / Pikabu Мой отец одолжил своему лучшему другу $ 40 тыс., потому что тот «отчаянно пытался сохранить свой дом, оплачивать счета и так далее». Друг пообещал вернуть все это с процентами через 6 месяцев, после того как получит большой зарплатный бонус в конце года. Вместо этого он купил жене машину, поехал с семьей в 10-дневную поездку на Гавайи. Можно с уверенностью сказать, что они с отцом больше не друзья. Это было 20 лет назад. Самое занимательное в этом то, что его жена и дети даже не подозревают о долге. © DuckThe / Reddit

Дал в долг $ 1 200, это было около 13 лет назад. Я все еще жду возврата долга. Шучу, сейчас я понимаю, что этого никогда не произойдет.

Сделайте себе одолжение и никогда не давайте кому-то больше, чем вы готовы потерять, и никогда не одалживайте деньги тем, кто уже задолжал вам. Поверьте, это сохранит ваше спокойствие и, возможно, ваши отношения с этим человеком. © Gregory Irish / Quora

Сделайте себе одолжение и никогда не давайте кому-то больше, чем вы готовы потерять, и никогда не одалживайте деньги тем, кто уже задолжал вам. Поверьте, это сохранит ваше спокойствие и, возможно, ваши отношения с этим человеком. © Gregory Irish / Quora Парню 26 лет. Я в свое время дал ему 1 500 в долг. 500 он мне вернул. Сейчас уже не столько тысяча важна, сколько интересны причины, по которым он не может ее отдать. © Steklov / Twitter

Однажды мой бывший мужчина в магазине занял у меня денег, чтобы купить мне Raffaello, которые он сам же дома и съел. А какие интересные подарки делали вам? © serjeantlol / Twitter