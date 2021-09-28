16 историй из салонов красоты, забыть которые так же трудно, как таблицу умножения
Найти своего мастера по волосам, маникюру или другим процедурам бывает довольно сложно. Особенно если однажды уже случалось попасть не в те руки, а потом мучиться от полученного результата. Но бывает, что не только мастера ударяют в грязь лицом, но и клиенты попадаются своеобразные.
Мы в AdMe.ru наткнулись на множество историй из салонов красоты, после которых волосы дыбом встают, а желание посетить такое место улетучивается.
- Студентка, 2 года подрабатываю, делая маникюр. И вот ходит ко мне все эти годы одна клиентка, у которой всегда лак слезает на второй-третий день. Она наезжает на меня, мол делаю плохо, но приходит все равно. Работаю с ней, так как рекламирует меня знакомым и оставляет чаевые по ₽ 1 000–3 000. А на днях она созналась, что нарочно отколупывает лак, чтобы прийти ко мне и поболтать. Если бы не деньги, давно бы послала. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Снималась в рекламе известного салона красоты. Меня, обладательницу густой шевелюры золотисто-русого цвета, выбрали из сотни участниц. Парикмахер, которая делала покраску и укладку для фото, сознательно испортила и сожгла мои волосы. Да так, что после фотосессии пришлось постричься под каре. Мало шансов отрастить такие же. Кроме того, вместо обещанных 25 тысяч рублей мне заплатили только 3. Свои прекрасные волосы теперь вижу только на рекламных постерах. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я несколько месяцев снимала местечко в ногтевой студии, и вот решила обновить покрытие у местных девочек. Ладно, ранения кутикулы я пережить могу, ибо кожа очень тонкая и не все мастера чувствуют это. Но мало того, что фреза для покрытия одна на несколько мастеров, у которых 3–7 клиентов в день, и даже непонятно, через какое время хотя бы водой ее ополаскивают, молчу о стерилизации даже. Они просто достали из ящика крафт-пакет с белым индикатором (значит, обработку инструменты не проходили, иначе индикатор становится коричневым или темно-розовым. — Прим. AdMe.ru). В душе готова была вопить и верещать, но из-за того, что в зале были еще клиенты, молчала, чтоб репутацию студии не портить. В итоге тем же вечером отказалась от аренды, поскольку не хотелось с таким себя ассоциировать. © Mankabrr / Pikabu
- Дело было зимой, пришла я на эпиляцию в один из салонов в Москве. После процедуры подхожу к администратору, говорю: «А у вас есть возможность записываться по СМС или WhatsApp, а то деликатная тема, неудобно с работы звонить и записываться на глубокое бикини, сами понимаете». На что администратор говорит: «Конечно, вот вам визитка, я на ней ручкой напишу номер телефона, по которому надо записываться». Через месяц я счастливая пишу по указанному номеру. И вот что получаю:
- В начале 90-х оказалась я на Кубе. Мне стала мешать челка, и я заглянула в салон красоты при пионерлагере. Сижу себе в креслице, недалеко от меня девочка садится с обалденными волосами — густыми, черными, зависть сплошная по сравнению с моими мышиными хвостиками. И тут к ней подходит мастерица с огромными, старыми, жуткими ножницами. Небрежно девочку за волосы хвать, ножницами их прямо под шею чик. Вопль ужаса прозвучал в салоне от меня и моей группы поддержки. © Elena Marchuk / AdMe
- Однажды мне пришлось отказать даме в снятии наращенных волос. Она должна была поменять их через 3 месяца, но ей об этом никто не сказал, и она проходила с ними все 7. Я взглянула на нее и сказала, что ничем не могу помочь. Там была прядь шириной около 15 см, покрытая кусочками клея, с торчащими в разные стороны волосами. У меня для нее было только 2 варианта: побриться наголо или отрезать почти все волосы. © hinky28 / Reddit
- Несколько лет назад мой муж сделал мне сюрприз и отвел в салон, чтобы я могла сделать стрижку. Мы пришли и поговорили с хозяйкой. Она посоветовала отличного мастера, который сможет сделать все, что я хочу. Рассказала парикмахеру о стрижке, и она принялась за работу. Но когда она закончила, мне абсолютно не понравился результат, и я расстроилась. А вместе со мной и мой муж. На выходе я сказала хозяйке, что это не то, что я хотела, и больше мы не придем. К нашему удивлению, мастер поймала нас на улице, извинилась и сказала, что хотела сделать ту самую стрижку, но хозяйка посоветовала сделать другую. © Anne B Blockley / Quora
- Салон красоты, в который я хожу на маникюр, находится через дорогу от моего дома. Пошла в магазин в обычном спортивном костюме, кроссовках, шапке и куртке, по пути решила зайти записаться к мастеру. На входе меня встретила презрительным взглядом новый администратор, даже не поздоровалась. Уходя, я не заметила стеклянную дверь, врезалась в нее лбом и услышала в свой адрес оскорбление. Эта девочка не знает, что директор салона моя подруга. Хотя бы убедилась в том, что я не услышу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я училась в 4-м классе, когда бабушка решила отвеcти меня в салон. Я была так взволнована, ведь это было мое первое преображение. Но длилось это недолго. Когда я посмотрела в зеркало, я поняла, что выгляжу как бабушка, только моложе: с короткими волосами и плотной завивкой. Мои старшие братья и сестры подтрунивали надо мной целый день. © Roo514 / Reddit
- Я захотела покрасить свои темно-каштановые волосы в блонд в знакомом салоне. Процесс длиною в 4 часа закончился фразой: «Смотрите, получилось здорово!» На самом деле волосы стали желтого цвета, который в жизни смотрелся ужасно. Я знала, что больше ни за что не вернусь в эту парикмахерскую. Пришлось найти другого мастера, и уже через месяц меня покрасили именно в тот блонд, который я хотела. © Sue Croke / Quora
- В начале 90-х мне было 10 лет. Тогда у всех старших сестер и братьев была химическая завивка, так что и я захотела такую же. Я пришла к мастеру, и она объяснила, что получится завивка, только если состричь мои волосы лесенкой. Я неохотно согласилась. Она отвернула меня от зеркала, остригла шевелюру и стала ее завивать. Из-за кудрей волосы стали короче, а до процедуры они и так едва доходили до плеч. Если бы мои волосы были до середины спины, то лесенка могла бы помочь в создании многослойного эффекта. Но с волосами до плеч получилась что-то вроде маллета. Я была похожа на пуделя и потом еще несколько недель плакала. © Candace Mathew / Quora
- Пришла ко мне девушка по записи наращивать ресницы. Я начинаю поправлять ей шапочку и замечаю, что ее лоб довольно-таки горячий. Задаю резонный вопрос: «У вас, случайно, нет ли температуры?» На что получаю отрицательный ответ. Минут через 10 ее голова все еще горячая, и я вопрошаю, точно ли все у нее в порядке? Говорит, все в порядке. Тогда решаю зайти с козырей и заявляю, что если у нее реально повышена температура, то очень велика вероятность того, что наращенные ресницы отпадут прямо завтра, и денег я ей из-за этого не верну. И о чудо! Она вдруг понимает, что плохо себя чувствует и, возможно, у нее температура. © Ram5ad3 / Pikabu
- Работаю мастером по маникюру. Приходит ко мне клиентка, которой нужно все и сразу. А у нас не оборудован кабинет для маникюра и педикюра одновременно, так она и выдает: «Пусть один человек делает мне маникюр, а второй — педикюр, но под столом». Еще покрасить ее нужно было и эпиляцию сделать — и все за час. Мы с коллективом представили эту картину, смешно получается. Теперь, когда она нам звонит, мы подписываем ее «все и сразу». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Когда моя сестра училась в начальной школе, она не любила расчесывать свои густые волосы. Каждый раз это было настоящей трагедией. Мама отвела ее на стрижку. Парикмахер в течение минуты пыталась расчесать ее волосы, а потом заявила, что сестре придется сделать это самой. Поэтому ей пришлось сидеть в холле с расческой до тех пор, пока все колтуны не исчезли. © unknown author / Reddit
- Это был мой первый поход в салон красоты. Мама поехала на стрижку, и я увязалась с ней. Пока мастер занимался ею, я выбрала симпатичную прическу из каталога. Показала ее парикмахеру, и она повела меня на мытье головы. Моя мама и мастер были в шоке, когда я наклонила голову вперед в раковину и залезла на кресло с ногами. Тогда мама закричала: «Нет, дочка... Садись в кресло». Я посмотрела на нее через плечо и поняла, какую глупость сделала. Покраснев, я встала, повернулась, села в кресло и откинулась на спинку. Я хотела сквозь землю провалиться прямо там. © Jennifer Coleman / Quora
- К нам в салон забежала женщина и закричала, что ей надо срочно покраситься. Когда краску нанесли, она встала и говорит: «Все, мне на автобус пора». Мы в ужасе: какой автобус?! Если вовремя не смыть, волосы отвалятся. Она расплатилась и галопом ускакала. Через день возвращается и рассказывает, что, когда пришло время смывать краску, она вышла из автобуса и помыла голову под колонкой. © abereza / Pikabu
А после каких случаев вы хотели раз и навсегда покончить с походами в салоны красоты?
Фото на превью abereza / Pikabu
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