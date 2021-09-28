16 историй из салонов красоты, забыть которые так же трудно, как таблицу умножения

Найти своего мастера по волосам, маникюру или другим процедурам бывает довольно сложно. Особенно если однажды уже случалось попасть не в те руки, а потом мучиться от полученного результата. Но бывает, что не только мастера ударяют в грязь лицом, но и клиенты попадаются своеобразные.