16 человек, которые с годами преобразились до неузнаваемости

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Иногда перемены требуют всего лишь немного времени: именно так подростки, которым не нравится их внешность, превращаются в привлекательных юношей и девушек. А порой изменения — результат приложенных усилий: коррекции зрения и прикуса, изменения прически и цвета волос, ведения здорового образа жизни и, конечно, любви к себе.

Если эффектные преображения вдохновляют вас так же, как нас в AdMe.ru, вам определенно понравятся герои данной подборки.

«Слева мне 13 лет, справа — 25. Исправила прикус, сделала коррекцию зрения, стала правильно питаться»

23-летние парень и девушка поделились своими фото, где им по 11 лет

«14 и 20 лет: похудела, стала ухаживать за собой и перестала стричь волосы»

«Я даже не осознавал, как сильно изменился, пока не поменял паспорт. Фото в 13 лет и в 22 года»

«Мой 19-летний парень с фотографией себя 14-летнего»

«9 лет и 27 лет. Толстенький ребенок, который не любил расчесывать волосы»

Из пухлого ребенка в очаровательную девушку

«За год я поправилась на 7,2 кг. У меня синдром Марфана, поэтому я худая. Думаю, что выгляжу уже не так болезненно, как раньше»

«14 лет и 22 года. Раньше думала, что с такой прической я настоящий „крепкий орешек“»

«9 и 19. Вот как все может измениться за 10 лет»

На фото слева ему 16 лет, на фото справа — 20

«10 лет и 33 года. В детстве я считала себя отвратительной всезнайкой. Оглядываюсь назад, и мне кажется, что на этом фото очаровательная девочка»

В 16 лет и в 24 года

«11 и 19 лет. Кажется, я немного изменилась»

В 13 лет и в 21 год

«12 лет и 22 года. Честно говоря, я думала в то время, что выгляжу довольно элегантно»