16 человек, которые еще долго приходили в себя после приема гостей

Когда мне было около 8 лет, у нас была традиция — меняться домами с другой семьей. Они жили недалеко от Лондона, а мы жили недалеко от побережья, так что для всех это была заметная смена обстановки и дешевый способ провести отпуск. Один из их детей-идиотов, которые занимали мою спальню, соскреб с моего книжного шкафа светящиеся в темноте наклейки, потому что они якобы не давали им заснуть, что, на мой взгляд, полная ерунда, ведь они не настолько яркие. Это было 33 года назад, но я до сих пор не забыл об этом. © ****Cazadors / Reddit

Будущая свекровь бесцеремонно вырывала наши цветы и виноградные лозы, которые ей не нравились, при этом даже не прибирала созданный своими руками беспорядок. © BISON_FINGER_CHEESE / Reddit

Однажды летом, когда мы всей семьей уехали на север, моя лучшая подруга спросила, можно ли ей с другой моей хорошей знакомой воспользоваться нашим бассейном. Я согласилась и сказала, где ключ от дома. В итоге она устроила не одну, а целых 3 домашних вечеринки в моем доме без моего ведома. Моя бабушка даже застала одну из них, когда пришла полить растения. Весь дом был разгромлен. На лужайке были пятна от отбеливателя, кухонная скатерть испачкана, повсюду разбитое стекло. С того момента мы перестали дружить. © michellemurphs / Reddit