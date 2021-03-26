16 человек, которые еще долго приходили в себя после приема гостей
Правила поведения в гостях достаточно просты и банальны. Казалось бы, что тут сложного: веди себя уважительно, не отпускай грубых комментариев, не трогай ничего без разрешения и, конечно же, не устраивай погром. Однако случается, что некоторые взрослые ведут себя хуже детей и словно намеренно используют поход в гости, чтобы продемонстрировать свои худшие качества.
Пользователи Reddit вспомнили о таких случаях, когда они потеряли дар речи от поступков гостей, которых неосмотрительно пустили в свой дом. Мы же в AdMe.ru надеемся, что к вам приходят только воспитанные и желанные посетители.
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Я жила в маленьком доме, поэтому в качестве туалетного столика использовала обычный стол и настенное зеркало возле входной двери. Как-то мы позвали гостей, на улице в тот день шел дождь. И когда пришла двоюродная сестра моего мужа, она взяла мою расческу со стола и расчесала ей свою мокрую собаку. © Wienerwrld / Reddit
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Я забирал друзей из аэропорта и выяснил, что они, даже не спросив, решили погостить у меня, чтобы «сэкономить деньги». Они также «экономили», потребляя мою еду и напитки, и пытались склонить меня к тому, чтобы мы платили по счетам 50 на 50. В то время как я пил дешевые напитки и питался пирожками, они ели лобстеров и каменных крабов. Больше никогда не куплюсь на это. Если вам негде остановиться, снимите номер в хостеле за $ 20. © IssaLlama / Reddit
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Как-то раз мы ушли по делам, а гости переставили мебель и предметы искусства в нашей квартире по своему вкусу. © Back2Bach / Reddit
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Я встречалась с одним парнем. Моему сыну тогда было 2,5 года, и у него был плюшевый мишка, которого он везде носил с собой. Меня это не беспокоило, потому что у многих детей есть любимые игрушки, которые их успокаивают. Но вот у того парня с этим были явные проблемы. Как-то раз, когда он гостил у меня, мы вышли на балкон, и сын показал ему своего любимца. А он схватил мишку и выбросил с балкона, сказав, что плюшевые игрушки для детей и что ему пора повзрослеть. © lonelyygirrl23 / Reddit
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Когда мне было около 8 лет, у нас была традиция — меняться домами с другой семьей. Они жили недалеко от Лондона, а мы жили недалеко от побережья, так что для всех это была заметная смена обстановки и дешевый способ провести отпуск. Один из их детей-идиотов, которые занимали мою спальню, соскреб с моего книжного шкафа светящиеся в темноте наклейки, потому что они якобы не давали им заснуть, что, на мой взгляд, полная ерунда, ведь они не настолько яркие. Это было 33 года назад, но я до сих пор не забыл об этом. © ****Cazadors / Reddit
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Будущая свекровь бесцеремонно вырывала наши цветы и виноградные лозы, которые ей не нравились, при этом даже не прибирала созданный своими руками беспорядок. © BISON_FINGER_CHEESE / Reddit
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Однажды летом, когда мы всей семьей уехали на север, моя лучшая подруга спросила, можно ли ей с другой моей хорошей знакомой воспользоваться нашим бассейном. Я согласилась и сказала, где ключ от дома. В итоге она устроила не одну, а целых 3 домашних вечеринки в моем доме без моего ведома. Моя бабушка даже застала одну из них, когда пришла полить растения. Весь дом был разгромлен. На лужайке были пятна от отбеливателя, кухонная скатерть испачкана, повсюду разбитое стекло. С того момента мы перестали дружить. © michellemurphs / Reddit
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Мама пригласила подругу семьи на обед. Сказала, что она приедет с мужем и двумя детьми. В итоге они приехали с двумя другими семьями, которых мы не знали. До сих пор помню момент, как мама осматривала эту свору в тихом ужасе. © enduredsilence / Reddit
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Гость пытался оттолкнуть ногой мою кошку, потому что она «подошла слишком близко». Этот член семьи знал, что у меня в доме кошки, еще до того, как приехал к гости, и сказал, что это не проблема. Излишне говорить, что мы больше никогда его не приглашали. И теперь каждый раз, когда он заезжает за чем-нибудь, он остается ждать на пороге. © thesassyllamas / Reddit
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У нас был друг, который постоянно говорил нам в лицо, какой уродливый у нас дом. Он произнес «Что это за дыра?», как только мы подъехали, а уж когда вошли, он начал отпускать грубые комментарии по поводу нашей мебели и декора. На самом деле у нас милый домик в хорошей части города, оформлен просто, но со вкусом. К концу вечера я был практически в ярости. © rewm / Reddit
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Мой худший опыт с гостями — это когда родители позволили одному члену семьи пожить в моей комнате и тот нашел мою копилку. И ведь по сей день лжет мне в лицо и твердит, что я просто сам где-то ее потерял. © unknown author / Reddit
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Родственница, которая остановилась у нас на праздники, без спроса заходила в нашу комнату и копалась в ящиках. А когда моя жена пришла домой, она прямо спросила, зачем ей так много косметики, если она ей не пользуется, и долго уговаривала подарить ей некоторые вещи, которые она нашла. © walw2097 / Reddit
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У меня была «подруга», с которой я не виделась ГОДЫ, так как она живет в другом штате. И однажды она решила устроить мне сюрприз и прилететь в гости, хотя двумя неделями ранее у меня были роды (и к тому же я была после кесарева). Но это еще не все. Все выходные она подкатывала к моему мужу. Он довольно простой и открытый парень, но даже ему было дико неудобно. С тех пор мы не общаемся. © unknown author / Reddit
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Он прикрепил магнит к моему телевизору, после чего на нем навсегда осталось обесцвеченное пятно. © infernalspawnODOOM / Reddit
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У моей мамы была подруга, у которой были самые несносные дети на свете. Они без разрешения тащили еду из нашего холодильника, плескали воду в ванной и устраивали беспорядок. Однажды ее сын вообще взял семечки с кухни и стал грызть их и плеваться шелухой прямо на диван. А его мать просто смотрела на него и смеялась. Разумеется, это был последний визит. © unknown author / Reddit
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Я уехала за город на выходные. На это время у меня должна была поселиться подруга, чтобы приглядеть за домом и полить растения. В итоге она пришла ровно в тот день, когда я уехала, отключила мой холодильник и сразу же уехала. Когда я вернулась, все было протухшее и стоял ужасный запах гнили. Позвонила и спросила, в чем дело, а она ответила, что была зла на меня, потому что ее новый парень сказал, что я симпатичная. © Mrs_Hannah / Reddit
Вам наверняка тоже приходилось сталкиваться с неадекватным поведением гостей. Расскажите, что происходило и как вам удалось выйти из ситуации достойно.