16 парикмахеров, которые вместо классной прически соорудили людям гнездо на голове

Стрижка — дело важное и нужное. Но, увы, не всегда цирюльники радуют нас своими творениями. Порой мы видим результат — и наша челюсть громко бряцает об пол.

Мы в AdMe.ru и сами частенько попадаем в руки недобросовестных парикмахеров, поэтому решили посвятить сегодняшнюю статью этой злободневной теме. Ловите 16 работ горе-умельцев и пообещайте нам держаться от таких подальше.

«За что я заплатила $ 300?»

«У меня от природы светлые волосы, но около года назад я их покрасила в темный. За ним было легче ухаживать во время беременности, чем за блондом. Я родила и решила снова стать блондинкой... Сходила на консультацию, мастер, как мне показалось, все поняла. Итог: мои волосы суперкороткие и все еще темные».

«Не ждите ничего хорошего, если парикмахер во время стрижки произносит: „Елки-палки!“»

Когда хотел модную стрижку «под горшок», а получилось как получилось

Ну вот и подровняла кончики...

«Я просто хотела крутую „‎волчью“ стрижку, а теперь выгляжу как чья-то бабуля»

«Как-то комментировала пост одного парня, которому сделали плохую стрижку. Теперь у меня тоже есть такой пост»

«Ха-ха! Единственное, что мне теперь остается делать, — просто пережить этот период горя и слез»

«Мой брат подстригся и стал похож на Джорджа Вашингтона»

«Мой бойфренд решил постричься в новой парикмахерской»

«Сказала мастеру, что просто хочу волосы одной длины, так как до этого у меня был „каскад“. Получилось это, пришла домой и обрыдалась»

«До и после. Я чертовски зол»

«Шла в парикмахерскую за прямым срезом, а вернулась с кривым»

«Хотела объемную и многослойную стрижку. Показала стилисту фото. Она состригала еще и еще, надеясь, что короткие волосы создадут нужный объем»

Когда собирался похвастаться своей новой стрижкой. Получите — распишитесь

«Шла в салон с такими волосами, вернулась с беспорядком на голове. Еще один кошмарный стилист, который не умеет слушать клиентов»

«У меня были длинные волосы, и просто захотелось сменить цвет. А теперь мне нужен платок на голову»