16 парикмахеров, которые вместо классной прически соорудили людям гнездо на голове
Стрижка — дело важное и нужное. Но, увы, не всегда цирюльники радуют нас своими творениями. Порой мы видим результат — и наша челюсть громко бряцает об пол.
Мы в AdMe.ru и сами частенько попадаем в руки недобросовестных парикмахеров, поэтому решили посвятить сегодняшнюю статью этой злободневной теме. Ловите 16 работ горе-умельцев и пообещайте нам держаться от таких подальше.
«За что я заплатила $ 300?»
«У меня от природы светлые волосы, но около года назад я их покрасила в темный. За ним было легче ухаживать во время беременности, чем за блондом. Я родила и решила снова стать блондинкой... Сходила на консультацию, мастер, как мне показалось, все поняла. Итог: мои волосы суперкороткие и все еще темные».
«Не ждите ничего хорошего, если парикмахер во время стрижки произносит: „Елки-палки!“»
Когда хотел модную стрижку «под горшок», а получилось как получилось
- Это большой палец в парике. Не так ли? © Unknown author / Reddit
- К сожалению, это затылок. © hepdaddio / Reddit
Ну вот и подровняла кончики...
«Я просто хотела крутую „волчью“ стрижку, а теперь выгляжу как чья-то бабуля»
«Как-то комментировала пост одного парня, которому сделали плохую стрижку. Теперь у меня тоже есть такой пост»
«Ха-ха! Единственное, что мне теперь остается делать, — просто пережить этот период горя и слез»
«Мой брат подстригся и стал похож на Джорджа Вашингтона»
«Мой бойфренд решил постричься в новой парикмахерской»
«Сказала мастеру, что просто хочу волосы одной длины, так как до этого у меня был „каскад“. Получилось это, пришла домой и обрыдалась»
«До и после. Я чертовски зол»
«Шла в парикмахерскую за прямым срезом, а вернулась с кривым»
«Хотела объемную и многослойную стрижку. Показала стилисту фото. Она состригала еще и еще, надеясь, что короткие волосы создадут нужный объем»
Когда собирался похвастаться своей новой стрижкой. Получите — распишитесь
«Шла в салон с такими волосами, вернулась с беспорядком на голове. Еще один кошмарный стилист, который не умеет слушать клиентов»
«У меня были длинные волосы, и просто захотелось сменить цвет. А теперь мне нужен платок на голову»
А вы говорите парикмахеру, что вам не нравится стрижка? Или молча уходите?