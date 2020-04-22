16 человек, которые были знакомы со знаменитостями задолго до начала их звездной карьеры
Все известные люди когда-то были детьми и подростками, жили обычной жизнью, делали свои первые шаги к славе. И, конечно, как и все мы, они общались, дружили, любили и ссорились. А спустя годы кто-то с удивлением обнаруживает, что о парне или девушке из соседнего дома теперь знает весь мир.
Мы в AdMe.ru с удовольствием прочитали истории о том, как люди были знакомы со знаменитостями задолго до того, как они сделали звездную карьеру.
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Моя учительница рисования рассказывала, что училась в школе вместе с Адамом Сэндлером. Он пригласил ее пойти вместе на выпускной вечер, но она отказала: тогда он казался ей уродливым. Ну что ж, теперь она сожалеет о своем решении. © brianxv96 / Reddit
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Мой жених родом из Лос-Анджелеса. Однажды в детстве он упал с велосипеда, а какой-то добрый паренек лет 12 помог ему встать и проводил до дома, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Этим добрым парнем был Джейк Джилленхол. © SchleppyJ4 / Reddit
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Моя мама и Джон Траволта были друзьями детства. Это фото сделано после одного из его спектаклей, в то время, когда он еще играл в театре. Вы только посмотрите на его прическу 70-х! © u/trillionn / Reddit
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Мой свекор играл в бейсбол с Брюсом Уиллисом, когда они оба были детьми. Он рассказывал, что Брюс был хорошим парнем и отличным игроком, но страшно заикался. Вскоре он записался на занятия, чтобы исправить свой недостаток. © zerbey / Reddit
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Я работал ассистентом фотографа в 80-х и познакомился с Хэлли Берри еще до ее известности. Она была моделью, жила в Чикаго и приезжала в город, где находилась наша студия. © mrhoopers / Reddit
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Мой дядя ходил в школу с Бейонсе и рассказывал, что в тот день, когда она выпустила свой первый альбом, он сразу узнал ее голос, ведь она часто пела на школьных праздниках. © Jbane56 / Reddit
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Моя тетя рассказывала мне, что Леонардо Ди Каприо был странным ботаником, которого все избегали в старшей школе. © Eric_Saaan / Reddit
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Однажды группа, в которой играл мой муж, выступала на разогреве у молодого комика. Это был Джим Керри. Мы пообщались с ним, он был милым и веселым. Спустя месяц барабанщик группы встретил его в метро. Наш приятель хотел буквально забиться под сиденье, потому что этот сумасшедший строил свои резиновые гримасы и издавал странные звуки, привлекая внимание всего вагона. После того как Керри вышел из поезда, остальная часть поездки прошла без происшествий. © MrsYoungie / Reddit
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Моя мама училась и дружила с Гошей Куценко (тогда его еще звали Юра). Мама работала на кафедре химии в МИРЭА, а он там учился какое-то время. Часто заходил в гости и даже просил у моей бабушки совета, стоит ли ему бросать вуз и поступать на актера: он тогда сильно картавил и боялся, что у него ничего не выйдет, уже тогда, кстати, начал лысеть. Но, как видите, актером он все-таки стал. © Ана Феликст/ The Question
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Мои братья учились в школе с Милой Кунис. Оба пытались встречаться с ней, но обоих она отшила. В те времена они были теми еще придурками, потому это неудивительно. Но все же братья отзывались о ней как об очень милой девушке. © MrMcAwesum / Reddit
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Я жил по соседству с тетей Деми Мур в 80-х. Познакомился с Деми перед тем, как она стала знаменитой, и она действительно была крутой. У меня есть видео, где она сидит у меня на коленях. Я ужасно смущен и весь красный, потому что она говорит в камеру, что я был ее парнем и мы собирались пожениться. © ThatScottGuy / Reddit
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Мои родители учились в Гнесинке вместе с Филиппом Киркоровым, а в общежитии на этаж ниже жил Никита Джигурда, который ночи напролет горлопанил песни Высоцкого. © Katya Chic / The Question
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Однажды я разговаривал со своей мамой о сериале «Озарк», и вдруг она сказала, что как-то каталась на лыжах с Марти Бёрдом (актер Джейсон Бейтман) зимой 1987 года. © bhuge33 / Reddit
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Я дружил с Кэти Перри в то время, когда она еще была Кэти Хадсон и христианской певицей. Она пела в моей церкви, и ее голос был действительно потрясающим. Ее первый христианский альбом провалился, но я думаю, что это произошло главным образом потому, что ее музыка сильно опережала свое время. И считаю, что ее талант не должен был ограничиваться узким жанром. © o0stryxs0o / Reddit
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Мой отец вырос с Патриком Суэйзи. Они были неразлучными друзьями, а их матери — лучшими подругами. Ребята вместе ходили в актерскую школу, снимались в рекламе. Мой дедушка был пилотом и мечтал, что сын пойдет по его стопам. Отцу пришлось выбирать, и он все же предпочел летную школу. А Патрик вскоре получил роль в своем первом фильме — «Скейттаун, США». © morphineseason / Reddit
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Кристен Стюарт помогала мне практиковать английский через специальный сайт для общения. Это было еще до «Сумерек». Но мы общались и после выхода первой части саги. Она была мила и даже шутила о своих коллегах. Но после этого я больше никогда не видел ее на этом сайте. © mrspique / Reddit
А вы были знакомы с кем-то из знаменитых людей до того, как о них узнали все?
Фото на превью GP/MPI/Capital Pictures / Capital Pictures / East News