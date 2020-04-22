16 человек, которые были знакомы со знаменитостями задолго до начала их звездной карьеры

Моя мама училась и дружила с Гошей Куценко (тогда его еще звали Юра). Мама работала на кафедре химии в МИРЭА, а он там учился какое-то время. Часто заходил в гости и даже просил у моей бабушки совета, стоит ли ему бросать вуз и поступать на актера: он тогда сильно картавил и боялся, что у него ничего не выйдет, уже тогда, кстати, начал лысеть. Но, как видите, актером он все-таки стал. © Ана Феликст/ The Question

Мои братья учились в школе с Милой Кунис. Оба пытались встречаться с ней, но обоих она отшила. В те времена они были теми еще придурками, потому это неудивительно. Но все же братья отзывались о ней как об очень милой девушке. © MrMcAwesum / Reddit