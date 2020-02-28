16 человек, которые готовы были съесть нечто совершенно несъедобное

54 3 39 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В детстве мы тащили в рот все, что можно и нельзя. Теперь же, с возрастом, появилась сознательность, благодаря которой песок перестал быть деликатесом. Но иногда она дает сбой — и очень хочется попробовать то, что категорически не стоит есть. Наверняка каждый второй подавлял в себе порывы укусить аппетитное мыло, свечу или даже пластилин.

Мы в AdMe.ru не сдержались и сразу после составления этой подборки отправились на обед. А в бонусе для вас оставили собаку, которая косплеит круассан.

1. «Мой муж купил мне это в качестве рождественского подарка. Была уверена, что это пирог. А оказалось, что это свеча и ее надо жечь на тарелке»

2. «Мама сегодня купила. Чуть не слопал. Помидорки красивее, чем на кетчупе»

3. «Что это такое? Шоколадное молоко? Горячее какао? Какой-то кофе? Нет, это я помыла свой спонж»

4. «У моей подруги в контейнере были эти вырезанные пластмассовые кубики. А я думала, что они съедобны»

5. «Моя девушка оставила их в ванной. Я подумал, что это рахат-лукум. Обратите внимание на мой нерешительный, но многообещающий укус на синем кусочке»

6. «Делал домашний стиральный порошок, а в итоге получил измельченный сыр»

7. «Наша уборщица взяла это из ванной и поставила в холодильник»

«Питательная маска для волос».

8. «Мой муж пытался съесть этих „жевательных червячков“, они же — обрезки пряжи»

9. «Не могу точно сказать, это покрытый ржавчиной брезент или самый большой в мире буррито, который оставили остывать на тротуаре»

10. Умело маскирующуюся моющую губку не отличить от куска хлеба

11. «Мой друг думал, что это какое-то печенье, пока не попробовал. Кстати, это соль для ванны»

12. «Я вырезаю изображения на косточках авокадо. Каждый раз, когда я публикую их фотографии, получаю комментарии, что они выглядят, как печенье»

13. «Я нашел камень, который выглядит, как хлеб с откушенным от него кусочком»

14. «Я почти попробовал съесть их однажды... они жесткие, и у них есть магнит на спине»

15. «Мои друзья хотели съесть эти „вкусные“ рулоны полотенец»

16. «Где-то там есть очень грустный и разочарованный ребенок с полным ртом пластилина»

Бонус: «Вкусный круассан с сахарной пудрой»

С вами бывало такое, что вы хотели что-то попробовать, хоть и знали, что оно несъедобно? Что это было?