16 человек, которые готовы были съесть нечто совершенно несъедобное
В детстве мы тащили в рот все, что можно и нельзя. Теперь же, с возрастом, появилась сознательность, благодаря которой песок перестал быть деликатесом. Но иногда она дает сбой — и очень хочется попробовать то, что категорически не стоит есть. Наверняка каждый второй подавлял в себе порывы укусить аппетитное мыло, свечу или даже пластилин.
Мы в AdMe.ru не сдержались и сразу после составления этой подборки отправились на обед. А в бонусе для вас оставили собаку, которая косплеит круассан.
1. «Мой муж купил мне это в качестве рождественского подарка. Была уверена, что это пирог. А оказалось, что это свеча и ее надо жечь на тарелке»
2. «Мама сегодня купила. Чуть не слопал. Помидорки красивее, чем на кетчупе»
3. «Что это такое? Шоколадное молоко? Горячее какао? Какой-то кофе? Нет, это я помыла свой спонж»
4. «У моей подруги в контейнере были эти вырезанные пластмассовые кубики. А я думала, что они съедобны»
5. «Моя девушка оставила их в ванной. Я подумал, что это рахат-лукум. Обратите внимание на мой нерешительный, но многообещающий укус на синем кусочке»
6. «Делал домашний стиральный порошок, а в итоге получил измельченный сыр»
7. «Наша уборщица взяла это из ванной и поставила в холодильник»
«Питательная маска для волос».
8. «Мой муж пытался съесть этих „жевательных червячков“, они же — обрезки пряжи»
9. «Не могу точно сказать, это покрытый ржавчиной брезент или самый большой в мире буррито, который оставили остывать на тротуаре»
10. Умело маскирующуюся моющую губку не отличить от куска хлеба
11. «Мой друг думал, что это какое-то печенье, пока не попробовал. Кстати, это соль для ванны»
12. «Я вырезаю изображения на косточках авокадо. Каждый раз, когда я публикую их фотографии, получаю комментарии, что они выглядят, как печенье»
13. «Я нашел камень, который выглядит, как хлеб с откушенным от него кусочком»
14. «Я почти попробовал съесть их однажды... они жесткие, и у них есть магнит на спине»
15. «Мои друзья хотели съесть эти „вкусные“ рулоны полотенец»
16. «Где-то там есть очень грустный и разочарованный ребенок с полным ртом пластилина»
Бонус: «Вкусный круассан с сахарной пудрой»
С вами бывало такое, что вы хотели что-то попробовать, хоть и знали, что оно несъедобно? Что это было?
Фото на превью rational_bones96 / Reddit