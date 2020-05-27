16 человек, к которым удача повернулась немного не тем местом

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Мало кто может похвастаться тем, что является любимчиком фортуны. Провалы бывают у каждого. Если это произойдет с вами, просто помните: вы не одиноки. Ну а лучший способ бороться с этим — отнестись к происшествию с юмором. Ведь не зря же говорят: «Не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней».

AdMe.ru разыскал «счастливчиков», которым не повезло на ровном месте. Мы очень сочувствуем нашим героям, но не можем не поделиться этим с вами.

1. «Банально донельзя. Я планировал сегодня позвать ее замуж, но несколько дней назад мы расстались»

2. «Друг решил на работе съесть шаурму из вендинга. Заплатил, выбрал, но... Купил вторую, но... Пришлось брать еще и спрайт, чтобы все протолкнуть»

3. «Теперь жду, где всплывет фото бомжа в классических брюках и белой рубашке»

4. «3 года назад установили фильтр для воды. Сегодня решили поменять и увидели, что старый фильтр был в родной упаковке. То есть все это время воду он не фильтровал»

5. «Старый грузовик папы столкнулся с машиной, которая перевозила подгнивший картофель для коров. Окно в автомобиле отца, конечно же, было открыто»

6. Мы искренне надеемся, что это был первый и последний раз

7. «Утром в меня врезалась летучая мышка и шлепнулась мне в тарелку с завтраком. Сейчас с ней все хорошо, как я думаю»

8. «Заказал в интернете джинсы по подозрительно низкой цене. Теперь понял, в чем подвох: осталась магнитная бирка»

«Оказалось, что это был всего лишь недосмотр продавца. Извинились и предложили прислать им джинсы обратно, чтобы они удалили бирку».

9. «Оставил в ловушке банку тунца, чтобы выманить доставшего меня енота. Утречком нашел это»

10. «Когда потребовалось достать некоторые личные сбережения, выяснилось, что их пожрали муравьи»

11. «Заказал подписанную виниловую пластинку. А группа расписалась на целлофановой обертке, а не на самом диске»

12. «Пытался приготовить девушке романтический ужин. Кончилось тем, что я забыл про бекон»

13. Откровенно говоря, это немного больно читать

14. «Постирала свои вручную связанные носки из шерсти. Ни у кого случайно нет ребенка с такими вот ногами?»

15. Похоже, лучшего места, чтобы оставить посылку, не нашлось

16. «Убирали ковер в новой квартире и обнаружили это»

Стена стояла прямо на ковре.

А у вас бывало так, что колесо фортуны крутилось не в ту сторону? Расскажите о самом ярком случае.