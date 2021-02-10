16 человек, глядя на которых остальные опешили: «А что, так можно было?»

Находчивость и нестандартное мышление некоторых людей просто поражают. Их поведение вызывает желание задать лишь один вопрос: «Блин, а что, так можно было?» Можно, ребята, можно. А порой и нужно.

Мы в AdMe.ru ведем особый блокнотик, куда записываем лайфхаки и методы ушлых людей, чтобы однажды испробовать их самим.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

«Проблема с нашествием пауков почти решена».

11.

12.

13.

14.

15.

16.