16 человек, глядя на которых остальные опешили: «А что, так можно было?»
Находчивость и нестандартное мышление некоторых людей просто поражают. Их поведение вызывает желание задать лишь один вопрос: «Блин, а что, так можно было?» Можно, ребята, можно. А порой и нужно.
Мы в AdMe.ru ведем особый блокнотик, куда записываем лайфхаки и методы ушлых людей, чтобы однажды испробовать их самим.
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«Проблема с нашествием пауков почти решена».
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Может, и у вас есть примеры ситуаций, когда находчивость людей балансировала где-то между гениальностью и наглостью?
Фото на превью vie_fastueuse / twitter
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