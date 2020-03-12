16 человек, для которых неловкая ситуация — дом родной

Моя тетя до сих пор сухо общается с моим братом, потому что однажды он ей сказал: «О, поздравляю! Когда рожать?» А она просто поправилась немного в то время.

У меня жена как-то вышла из магазина, села с пакетами в машину и сказала:

— Уф, все, можно ехать!

Таксист и поехал, почему бы и нет. Время соответствует, адрес клиента у него в программе, вызов оплачен.

А я сижу жду жену в нашей машине на парковке и вижу, как она мимо проезжает с каким-то мужиком. Притом зрение у нее 100%-е. © Hasok / Pikabu