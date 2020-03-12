16 человек, для которых неловкая ситуация — дом родной
Наверняка каждый из вас хотя бы раз в жизни попадал в неловкую ситуацию. В такие моменты одним часто бывает смешно, а другим совсем не до смеха. Главное — не терять самоиронии и ко всему относиться с юмором.
Мы в AdMe.ru тоже бывали сконфужены, поэтому ребят из сегодняшней подборки поймут многие.
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Скоро выходить, меня ждут уже. В панике ищу везде телефон, при этом разговаривая по телефону же:
— Дочь, ну ты долго там? Я тебя жду.
— Ма, ща, телефон найду и скоро буду.
Мама помолчала с минуту, потом говорит:
— Ну ищи-ищи, не торопись.
Сбрасываю звонок, смотрю на телефон в руке. Недоумеваю. Пора брать отпуск. © SinCos312 / Pikabu
- Сын: «Что такое кассета с фильмами для взрослых?»
Я: «Э-э-э... Ну, когда два человека любят друг друга, они...»
Сын: «Пап, я знаю, что такое фильмы для взрослых. Что такое кассета?» © humortranslate / Twitter
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Моя тетя до сих пор сухо общается с моим братом, потому что однажды он ей сказал: «О, поздравляю! Когда рожать?» А она просто поправилась немного в то время.
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У меня жена как-то вышла из магазина, села с пакетами в машину и сказала:
— Уф, все, можно ехать!
Таксист и поехал, почему бы и нет. Время соответствует, адрес клиента у него в программе, вызов оплачен.
А я сижу жду жену в нашей машине на парковке и вижу, как она мимо проезжает с каким-то мужиком. Притом зрение у нее 100%-е. © Hasok / Pikabu
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Мне 29 лет, я мужчина с густой бородой. Пожилой человек, сидящий рядом со мной в McDonald’s, смотрит мне прямо в глаза и говорит: «Извините, юная леди, который час?» Я посмотрел по сторонам и не увидел никого поблизости. Я сказал ему время, но был очень смущен. © hyprid / Reddit
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Однажды мальчик, который мне нравился, приготовил мне суши на день рождения. Это был первый раз, когда я попробовала васаби, заплевала все вокруг. Очень романтично. © AnnLipwig / Twitter
- Я: «Я понятия не имею, как держать этого младенца!»
Она: «Держи голову выше».
Я, гордо: «Я понятия не имею, как держать этого младенца!» © humortranslate / Twitter
- Я запрыгнул на спину мужчине в бассейне. Оказалось, что это был не мой папа, просто у него тоже были красные плавки, как у отца. © MakeMeAMajorForThis / Reddit
- Однажды коллега сильно поругалась с нашей начальницей. Вышла из ее кабинета вся злая и начала писать в аське, мол, как таких мегер земля носит и т. д. И отправила. Думала, что нам, коллегам. Но на самом деле угадайте кому? Да, начальнице. Они хотели обе провалиться сквозь землю в тот момент, но просто выскочили, словно фурии, на улицу. В конечном счете все помирились, не переживайте.
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В старшей школе я подарила мальчику, который мне нравился, валентинку, чтобы он узнал о моих чувствах. Он взял, прочитал, посмотрел на меня и спросил, от кого я ее передала. © AnnLipwig / Twitter
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Однажды мы с женой пошли выпить. Заходим в бар, я вижу знакомых, сидящих спиной к нам, иду к ним и щекочу их за бока. Оказалось, я обознался. Они просто странно посмотрели на меня и ушли. Но хотя бы места освободились... © buefordbaxter / Reddit
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Официант: «Вина?»
Она: «Я не пью».
Официант: «Воды?»
Я: «Чувак, ты что, не слышал? Она сказала, что не пьет». © mrjohndarby / Twitter
Поделитесь и вы историей, герои которой попали в крайне неловкую ситуацию.
Фото на превью Hasok / Pikabu