16 человек, чья логика так же непостижима, как сюжеты картин Сальвадора Дали

Почти каждый из нас сталкивался с людьми, которые всегда на своей волне, а внятно объяснить их поступки не всегда получается. Иногда эти шалости никому не вредят, а иногда влияют на огромное количество людей, особенно если дело касается общественных мест, например магазинов и самолетов.

Мы в AdMe.ru советуем тем, кто столкнулся со схожими ситуациями, не только понять и простить зачинщиков, но и поделиться своим негодованием в интернете. Так можно не только снизить градус негатива, но и получить сотни лайков и комментариев.

Когда в магазинах предлагают огрызки дыни

Когда у тебя нетипичный вкус, но ты находишь гениальное решение

Я не могу ничего есть без соли. Вообще. Даже кофе, чай и десерты. Без соли просто невкусно! Не всегда в питательных заведениях бывает соль на столе, да и по качеству она там не фонтан, поэтому всегда с собой ношу свою соль. Но это еще не все! Я ношу с собой в таблеточнице 5 разных видов соли и различаю вкус каждой из них. К разным блюдам подходят разные виды соли. Малознакомые люди в шоке, а друзья в шутку называют меня Сольмелье. © Подслушано / Ideer

«Как я разозлился, когда мне принесли салат!»

А в России есть сельдь под шубой. © strokesandtokes / Twitter

Да, но там же не пытаются построить башню, используя листовой салат в качестве фундамента! © MattiasInSpace / Twitter

«Я оставил свой рюкзак без присмотра на 5 минут, и какой-то первокурсник прицепил на него замок, а еще... не знает код»

«Переехала к папе. Он сказал убирать волосы из раковины, но я проигнорировала. А сегодня увидела это»

«Я работаю посудомойщицей. Вот так пекари нарезают брауни, а остальное оставляют на формочке...»

Когда о тебе заботятся, а ты даже не подозреваешь об этом

«Это было непросто, но Amazon удалось уместить весь мой заказ в коробку!»

На нелогичные предложения — соответствующие действия

«Так мама обустроила свою палатку на прошлых выходных»

Когда хотела соригинальничать, но перестаралась

Как теперь летать в самолетах?

«Пытался поддержать небольшой книжный интернет-магазин, хотя книга там была дороже, чем на Amazon. Продавец в итоге купил книгу на Amazon и просто указал мой адрес для доставки...»

Кто-то прицепил глазки к каждой позиции в меню этого Starbucks

«Моя дочь обожает запаковывать в вакуумную упаковку все, что ей нравится»

«Девушка сделала это 5 дней назад. Чтобы вы понимали, урна в 60 см от этого места. Я бы посмотрел, сколько времени это еще будет здесь, но через 2 дня приедет клининговая служба»