16 человек, чьи вкусы настолько специфичны, что не каждый решится такое повторить
На вкус и цвет, несомненно, товарищей нет, но все же людям частенько нравятся традиционные сочетания продуктов: макароны с сыром, пицца с томатами, суп с курицей и овощами, тост с авокадо. Тем не менее порой вкусы людей бывают настолько своеобразными, что вводят нас в ступор.
Мы в AdMe.ru с любопытством рассматривали фото для статьи и подметили, что некоторые пользователи интернета готовят блюда, которые вызывают желание сбегать в аптеку за активированным углем.
«Однажды я приготовил соус „Альфредо“ с фиолетовой цветной капустой»
«Я пытался приготовить пышный омлет из яичного белка, но он выглядит так, будто на сковородке полно пены от средства для мытья посуды»
«Это был ужасный день, поэтому я приготовил сэндвич с оливками на обед. Не помогло»
«Веганская пицца. Веганский сыр был липким, словно клей, а корка — как картон. Но я все это съел»
«Мой папа покупает дорогие стейки из тунца, а потом готовит их вот таким образом, без приправ»
«Жена посоветовала сделать что-то полезное из авокадо. Представляю вашему вниманию бургер из авокадо»
«Кто-то у брата на работе заказал вот такие роллы»
Молока под рукой не было
Чизбургер-пицца с бортиками в виде хот-догов
«Моя соседка по комнате готовит замороженную пиццу, не снимая ее с картонной подставки. Она говорит, что это нормально, а я странная, потому что делаю не так»
«Мой папа любит есть такой бутерброд: сырой говяжий фарш с луком и белым перцем на твердом хлебе»
«Пицца „Американо“, которую мне принесли в Словакии»
Спагетти с достаточным количеством тертого сыра
«Я люблю есть хлеб с картофельным пюре, а люди говорят мне, что это ненормально»
«Друг посоветовал запостить фото моей любимой закуски: на черный поджаренный хлеб мажешь крем-чиз, а сверху кладешь сырой чеснок»
«Нам с одноклассником задали приготовить пиццу»
А какие вкусовые сочетания привычны для вас, но вызывают вопросы у большинства?
Фото на превью iconicpoptart / Reddit
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