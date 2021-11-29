16 человек, чьи вкусы настолько специфичны, что не каждый решится такое повторить

На вкус и цвет, несомненно, товарищей нет, но все же людям частенько нравятся традиционные сочетания продуктов: макароны с сыром, пицца с томатами, суп с курицей и овощами, тост с авокадо. Тем не менее порой вкусы людей бывают настолько своеобразными, что вводят нас в ступор.

Мы в AdMe.ru с любопытством рассматривали фото для статьи и подметили, что некоторые пользователи интернета готовят блюда, которые вызывают желание сбегать в аптеку за активированным углем.

«Однажды я приготовил соус „Альфредо“ с фиолетовой цветной капустой»

«Я пытался приготовить пышный омлет из яичного белка, но он выглядит так, будто на сковородке полно пены от средства для мытья посуды»

«Это был ужасный день, поэтому я приготовил сэндвич с оливками на обед. Не помогло»

«Веганская пицца. Веганский сыр был липким, словно клей, а корка — как картон. Но я все это съел»

«Мой папа покупает дорогие стейки из тунца, а потом готовит их вот таким образом, без приправ»

«Жена посоветовала сделать что-то полезное из авокадо. Представляю вашему вниманию бургер из авокадо»

«Кто-то у брата на работе заказал вот такие роллы»

Молока под рукой не было

Чизбургер-пицца с бортиками в виде хот-догов

«Моя соседка по комнате готовит замороженную пиццу, не снимая ее с картонной подставки. Она говорит, что это нормально, а я странная, потому что делаю не так»

«Мой папа любит есть такой бутерброд: сырой говяжий фарш с луком и белым перцем на твердом хлебе»

«Пицца „Американо“, которую мне принесли в Словакии»

Спагетти с достаточным количеством тертого сыра

«Я люблю есть хлеб с картофельным пюре, а люди говорят мне, что это ненормально»

«Друг посоветовал запостить фото моей любимой закуски: на черный поджаренный хлеб мажешь крем-чиз, а сверху кладешь сырой чеснок»

«Нам с одноклассником задали приготовить пиццу»