16 человек, чьи планы разбились о суровый быт

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Иногда самые банальные житейские ситуации вдруг поворачиваются к нам своей эпической стороной. Когда кажется, что неудачи так и преследуют и не выходит сделать ничего хорошего, не стоит расстраиваться. Лучше достать камеру и запечатлеть эти уникальные моменты, чтобы потом посмеяться над ними вместе со всем интернетом.

Мы в AdMe.ru и сами не раз попадали в ситуации, когда самые благие намерения разбивались о суровую реальность. Поэтому мы искренне сочувствуем 16 героям нашей подборки, у которых сегодня что-то не заладилось.

«Я, конечно, люблю тебя, но кроссовки жалко»

Вот как выглядело это предложение.

«Мой профессор уже даже не пытается убрать кота со своего рабочего места»

«Пытаемся объяснить 70-летнему швейцарцу, который предложил нас сфотографировать, что его палец лезет в объектив»

Когда решил красиво сделать своей девушке предложение, а парень на заднем плане украл все внимание

«Ты выйдешь за меня, Кейт?»

«Я просто хотела съесть йогурт»

«А я просто попросил картошку с дополнительной порцией сыра»

Наверное, девушка хотела сделать парню приятное, но переоценила свои силы

«Глупый вопрос: сколько длится бейсбольный матч?»

«Привез щенка на пляж. Примерно за 2 минуты он съел достаточно песка, чтобы понять, что не стоит есть песок»

«Иногда тортик не желает вылезать из формы. Но он все равно вкусный»

«Важный урок: не стоит доверять случайным туристам вас фотографировать»

«Через 1 000 лет археолог откроет мою посудомойку с функцией сушки и с удивлением скажет: „Да, пластиковая и силиконовая посуда все еще немного влажная“»

«Я пытался вырастить ананас, но, видимо, у меня пока не тот уровень»

«Удивительно, что желток остался цел»

«Парень подарил мне на Рождество щенка. Он не знал, что этот поступок определит его личную жизнь на ближайшие 10–15 лет»

Момент, когда молодая мама поняла, что ее ждет

«Только что поняла, почему мое мыло ничего не отмывает. Потому что это кусок сыра»

Может быть, и в вашей жизни были моменты, достойные отдельного пункта в нашей подборке?