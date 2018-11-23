16 человек, чьей самоиронии с лихвой хватит на двоих
Смеяться над собой и своими недостатками можно и даже нужно. Люди, которым присуще это качество, могут не только лучше других переносить различные жизненные неурядицы, но и оборачивать заведомо проигрышные ситуации в свою пользу. Хотите и сами избавиться от комплексов и стать хозяевами своей жизни? Тогда следуйте их примеру.
AdMe.ru нашел на просторах сети 16 человек, чье ироничное отношение к себе подкупает с первой же секунды.
1. Когда у тебя отличное чувство юмора и к тому же богатое воображение
2. Расслабьтесь, все идет по плану
3. Неплохая идея для любителей поставить свое фото на заставку телефона
4. Главное — принимать себя таким, какой ты есть
«В моем возрасте я уже не конфетка, а „Хэппи Мил“: я тоже иду с игрушками и детьми».
5. На хардкор-панк-концертах случается всякое
«Я потеряла обувь во время танца. Это меня не остановит. О, нашла замену!»
6. С этим не поспоришь
«Если вам нравится вода, то вы уже на 72 % любите меня».
7. «Жена попросила меня принарядиться к рождественской фотосессии. Кажется, я справился на все сто»
8. «Моя дурья башка пыталась приготовить макароны и умудрилась забыть воду»
9. Так, может, он в итоге для себя ее взял
10. «Встретил копа, который отжег на Хеллоуин»
11. Шах и мат, местные жители
«Туристы, езжайте домой».
12. Всем отзывам отзыв
13. Не каждый бы рискнул выложить такое селфи
«Запрокиньте голову, прифотошопьте свое лицо на шею, а подбородок разместите над бровями. Вуаля — ваш кошмар наяву готов».
14. «Заблудился в Китае и наткнулся на этот информативный указатель»
«Вы находитесь здесь».
15. Домашний банкомат
16. «Я за секунду до похищения, 1984 год»
А вам легко отпустить шутку в свой же адрес?
Фото на превью Holdenl2121 / Reddit