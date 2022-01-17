16 человек, чье кредо: «Если делаешь — выкладывайся по полной»

Кто-то вкладывает душу в свою работу, а кто-то — в свое хобби. Например, одни проявляют фантазию, упаковывая почту. А другие не жалеют времени и сил, чтобы приготовить блюдо или сделать своими руками подарок любимому человеку.

Фото героев сегодняшней подборки вызвали у нас в AdMe.ru добрую улыбку и умиление. Будьте уверены, даже в повседневности у каждого есть шанс проявить свой талант.

1. «Вчера купил в интернете проигрыватель. Продавец нарезал нудлы для плавания и приклеил их в коробке, чтобы зафиксировать его и уберечь от повреждений»

2. Пряничный домик в виде отеля «Гранд Будапешт»

3. «Я год выкладывал эту мозаику в душевой для мамы. Здесь 5 тыс. кусочков!»

Такой уникальный душ может здорово повысить стоимость дома. © jenjenyetagain / Reddit

4. «Пекарня в последний момент отказалась от заказа на торт в стиле Mario на день рождения моему сыну. Я сделала его сама. Никогда не пекла раньше ничего подобного. Сыночек был счастлив»

5. «Нарисовал свою жену акриловыми красками»

6. «Наконец-то, потратив много времени и сил, дописала свои картины. Вышло очень круто»

7. «Я сама разрисовала рюкзак, потому что не нашла в магазине подходящий»

8. «Мои братья на Рождество смастерили мне волшебную палочку Гарри Поттера!»

9. «Вот такие чашки я сделала для праздников»

10. «Мой папа-пенсионер собрал скворечник из обрезков дерева, которые собирался выбросить»

11. «Соорудил подставку для своей дочери»

12. «Я сделал жене на день рождения консоль из дуба и орехового дерева. Правда, с опозданием на 3 месяца»

13. «Сшила платье из ткани для штор»

14. «Мой керамический кит»

15. «Только что закончила вязать свитер»

16. «Сшила платье для своей дочки. Я очень довольна результатом, как и моя маленькая принцесса»