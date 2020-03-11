16 человек, которые перестали стесняться и сделали наш мир чуточку ярче

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Люди обожают различные правила. Мы придумываем законы, нормы этикета и придерживаемся определенных привычек. Но как скучна была бы жизнь без тех, кто без зазрения совести ломает стереотипы и как будто освещает мир вокруг себя. Чуть ниже вы увидите героев, которые в череде серых будней не боятся сиять как бриллиант.

Мы в AdMe.ru пересмотрели сотни фотографий, чтобы найти фото по-настоящему ярких личностей. Кажется, у нас получилось.

1. Дочь связала шапку-осьминога для отца

2. У этого мужчины самый сумасшедший питомец на свете

Пользователи Reddit пишут, что индюка зовут Бадди и он сопровождает хозяина повсюду, как преданный пес. Правда, Бадди иногда выходит из себя и пытается кого-нибудь клюнуть, за что получает газетой по клюву и успокаивается.

3. «Мой 2-летний ребенок настоял на том, чтобы быть штанами на Хеллоуин»

4. Студенты обожают профессора физики Дэвида Райта. В свои 70 лет мистер Райт проводит интересные эксперименты: стреляет из рогатки, ложится на доску с гвоздями, устраивает взрывы и даже делает мороженое (во имя науки, конечно)

5. «Дороти делает выпечку и тайно оставляет ее под дверями соседей. Сегодня мы ее застукали»

6. Хафтор Бьернссон не стесняется показаться перед подписчиками в розовой пачке

7. Легинсы с попой корги могут поднять настроение не только хозяйке, но и окружающим

8. Шарлин работает в супермаркете Walmart, а заодно фотографируется для страницы магазина в соцсетях. Такая остроумная реклама сделала женщину интернет-знаменитостью

9. «Я сделала предложение своему парню»

Судя по видео, молодой человек был приятно удивлен и сказал «да».

10. Даже колючие панки могут быть милыми

11. Принц Уильям нарушил королевский протокол и сделал селфи с фанаткой

Вообще-то члены королевской семьи не раздают автографы, не обнимаются и не делают селфи с публикой. Однако принц Уильям на днях нарушил строгое правило и сделал фото со своей поклонницей из Ирландии.

12. «Приложения для знакомств не сработали, поэтому я купил рекламный щит и создал веб-сайт, чтобы выделиться и попытаться устроить свидание»

Надпись на щите: «Одинока? Встреться с Марком. Возможно, это знак, которого ты так долго ждала». Согласно счетчику на сайте, Марк получил уже более 2 тыс. предложений о свидании.

13. Журналист Джастин Хинтон вел репортаж в прямом эфире фейсбука о сильном снегопаде и не подозревал, что у него включена функция маски

За пару минут Джастин нечаянно примерил космический шлем, кошачьи ушки, синюю шляпу волшебника и еще несколько образов. Видео можно посмотреть здесь.

14. Наверное, многие видели календарь с горячими австралийскими пожарными. А простые ирландские фермеры сделали свой вариант мужского календаря

Ирландские парни позируют с домашней живностью, не теряя при этом чувства юмора.

15. Когда твоя маленькая принцесса хочет помочь тебе собраться на работу

16. Кейси и Дэниел наряжают свою черепаху Этель в модные костюмы. Кажется, эта хорошая девочка скоро станет новой любимицей инстаграма

Признаемся честно, принц Уильям покорил наше сердце. А какое фото пришлось по душе вам?